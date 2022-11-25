Из Таджикистана выдворили Фонд Сороса

00:05 27.11.2022

СОРОС СБЕЖАЛ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА. ПОЧЕМУ РОССИИ РАДОВАТЬСЯ МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО?

Фонд Сороса официально объявил о решении уйти из Таджикистана. И России, казалось бы, можно свободнее вздохнуть, но сильно радоваться пока не стоит. Как и рассчитывать на то, что республика теперь свободна от западного влияния. Это было бы не только неправильно, но и просто опасно.



Поздравления сыплются на Таджикистан в Сети, едва стало известно о том, что Фонд Сороса официально объявил о решении уйти из республики. 25 лет, то есть четверть века он насаждал в республике "демократию".



В заявлении Фонда, которое цитирует Asia-Plus, отмечается, что это решение - "результат масштабных преобразований, трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".



Политический консультант Андрей Перла в интервью Царьграду объяснил, что на самом деле стало причиной ухода Сороса из Таджикистана.



На русский язык это, видимо, надо перевести так, что у Сороса не хватает средств для масштабной работы по всему миру и он пытается сосредоточить свои усилия там, где может получить более или менее быстрый результат, - высказал свою точку зрения эксперт. - Это также может означать, что Сорос чувствует, что ничего не добьется в этой стране.



Радоваться рано

Новость о побеге Фонда Сороса из Таджикистана не может не радовать Россию. Ведь, казалось бы, можно вздохнуть чуточку свободнее, хоть с одной стороны "демократическое" давление ослабнет. Но расслабляться на самом деле пока рано.



Можно осторожно обрадоваться, - поясняет Андрей Перла. - Однако считать, что Таджикистан теперь свободен от западного влияния, было бы неправильно. И просто опасно.



Политический эксперт напомнил о том, что Центральная или, как у нас говорят, "Средняя" Азия - традиционно "очень важный макрорегион для англосаксонской экспансии".



Остается он им и теперь, - предупредил политконсультант. - Не будет тут (явно) работать Сорос - значит, появится что-то еще.