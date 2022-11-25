Каз-олигарх Машкевич сливает свои медиа-активы. Газету "Экспресс-К" закроют?

00:15 27.11.2022

Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами

Казахстанский предприниматель Александр Машкевич прокомментировал слухи о закрытии СМИ "Экспресс-К", которое принадлежит Eurasian Resources Group (ERG). Машкевич является главой совета директоров и акционером ERG, передает BaigeNews.kz.



"Мы это обсуждаем. Сейчас мы в процессе переговоров с коллективом. Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами. Думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мы горнодобывающая компания, которая должна заниматься горнодобывающим бизнесом. Медиа, холдинг - это отдельный бизнес, отдельная экспертиза, отдельные знания".



На вопрос о том, что будет с сотрудниками издания после его закрытия, он сообщил, что этот вопрос обсуждается.



"Не знаю, может, мы им дадим возможность продолжать. На наш взгляд, "Экспресс-К" сегодня не является ведущим или важным медиа-ресурсом, поэтому в коллективе мы решили, что это не наше".