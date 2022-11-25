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Беспилотную войну уже выиграл Китай, - СП
00:19 27.11.2022

Беспилотную войну уже выиграл Китай
Дроны Поднебесной пугают американцев своим всесилием

Константин Ольшанский

Китай готовится к войнам будущего, которые будут беспилотными. Американские конгрессмены уже обеспокоены: Нью-Йорк и Вашингтон кишмя кишат китайскими дронами. Причем вовсе не военными, а гражданскими - американцы покупают их на прогулку, для хобби.

Конгрессмены уверены, что такие дроны используются для шпионажа. И даже если это не так, опасения американцев доказывают, насколько сильны китайские инженеры.

Сенатор Рубио объявил войну китайским дронам DJI

Американские чиновники и эксперты уверены, что над Вашингтоном, где расположены Капитолий и Белый дом, кружат рои китайских дронов. Как правило, это относительно дешевые, но все более совершенные беспилотники, которые можно использовать для отдыха и коммерции.

Волна поднялась на фоне дебатов в Конгрессе о расширении федеральных полномочий для отслеживания беспилотников как потенциальных угроз безопасности.

Больше всего переживают американцы из-за массовых дронов компании DJI, которая получает финансирование от организаций, принадлежащих китайскому правительству. Для китайских дронов в США устанавливают специальные ограничения, чтобы они не могли залетать на режимные территории. Однако пользователи-любители могут с легкостью обойти эти ограничения на полеты. А камеры высокого разрешения или другие датчики, установленные на беспилотниках, могут быть взломаны для сбора разведданных.

- Любой технологический продукт, созданный в Китае или китайских компаниях, несет реальный риск, - кричит американский сенатор Марк Рубио. Именно он ратует за то, чтобы китайскую компанию DJI добавили в федеральный список "угроз национальной безопасности".

Китайская корпорация DJI является крупнейшим в мире производителем персональных и профессиональных дронов, и на его продукцию приходится большинство дронов для отдыха в США. Так что заявления сенатора Рубио - это прямой удар по успешному бизнесу, который сами американцы просто неспособны создать.

Сама компания DJI утверждает, что не имеет никакого контроля над тем, что делают клиенты после покупки ее продуктов.

Американцы давно ведут войну против китайских дронов. Пентагон запретил покупку беспилотников китайского производства еще в 2017 году. Американское МВД, располагающее самым большим парком гражданских беспилотников в федеральном правительстве, запретило их использование, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем, согласно последним исследованиям, тысячи федеральных, государственных и местных правоохранительных органов - от Флориды до Техаса - по-прежнему в значительной степени полагаются на дроны DJI. Все потому, что китайские дроны - лучшие. И это, кстати, в очередной раз доказала одна из крупнейших в мире выставок Airshow China 2022 в Чжухае.

Винтокрылый дрон может летать и в Арктике, и в тропиках

На китайской выставке продемонстрировали новейшие беспилотники Wing Loong-3, Wing Loong-10 и MD-22 (гиперзвуковой). Все они разработаны государственными компаниями Китая.

Ну а частная фирма Tsingaero Armament продемонстрировала ударный винтокрылый дрон JZ-500. По данным компании-разработчика, беспилотник может эксплуатироваться даже в самых суровых погодных условиях, включая дождь и снег, а также при ветре до 24 м/с. Он способен работать при температурах от -55 °C до +50 °C.

Беспилотника состоит из фюзеляжа-капсулы (в нем размещены силовая установка, авионика и полезная нагрузка), пары взаимосвязанных несущих винтов, хвостового винта с правой стороны, дорсального и подфюзеляжного вертикальных килей, горизонтального хвостового оперения перед вертикальным килем.

Фюзеляж JZ-500 включает в себя направляющие для вертикального взлета и посадки. В носовом части находится турель, где есть электрооптические и инфракрасные датчики слежения.

Два крыла имеют по 2 точки крепления для размещения до четырех ракет на каждом крыле.

В подфюзеляжной части, как было показано на авиасалоне China 2022, установлена двухствольная пушка (вероятно, калибра 7,62 мм). Сюда же можно прикреплять пару 50-литровых резервуаров для воды с форсунками и 7-литровый баллон с углекислым газом высокого давления. Распылители нужны, если дрон используется для тушения пожаров.

JZ-500 на авиашоу был оснащен ракетами, которые напоминали две противокорабельные Tian Lei-2 (TL-2).

"Умная" китайская ракета оставила далеко позади Lockheed Martin

Показали китайские разработчики на авиашоу и два новых вида оружия класса "воздух-земля" - ракеты AKF98A и AKF088C. Фактически, это те же самые дроны - автономные высокоточные управляемые ракеты-носители.

Дополнительные подробности недоступны, но, по оценкам американского оборонного агентства Janes, новейшая китайская ракета имеет длину около 4 м и вес около тонны. Очевидно, что по многим параметрам она превосходит похожие разработки американских корпораций Lockheed Martin и MBDA.

Корпус ракеты оптимизирован для обеспечения скрытности. У нее ромбовидная передняя часть и трапециевидное поперечное сечение корпуса.

Предполагается, что в носовой части ракеты находится система самонаведения неизвестного типа (возможно, инфракрасная), компьютеры наведения и радиовысотомер.

Прямоугольная коробчатая секция полезной нагрузки у ракеты имеет крепежные выступы. Снабжена двумя откидными прямоугольными складными крыльями на ее верхней поверхности.

В задней силовой секции расположены двигатель и элементы управления. Поскольку воздухозаборники не видны, предполагается, что ракета использует турбореактивный двигатель. Естественно, полностью китайский.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669497540


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