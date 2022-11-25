Женился единственный сын и наследник президента Азербайджана Ильхама Алиева - Гейдар

00:20 27.11.2022

Женился сын президента президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев. Об этом 26 ноября в своем Instagram сообщила первая леди страны Мехрибан Алиева, передает Tengrinews.kz.



"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь! Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни! Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы! Будьте счастливы!", - написала Мехрибан Алиева.



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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)



Гейдар Ильхам оглы Алиев родился 3 августа 1997 года. Окончил Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева, а также Азербайджанскую дипломатическую академию.



В 2010 году журналисты азербайджанской редакции Радио "Свобода", ссылаясь на The Washington Post, писали, что Гейдар Ильхам оглы Алиев якобы стал владельцем девяти роскошных особняков в Дубае, купленных примерно за 44 миллиона долларов.