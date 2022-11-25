Армянский демарш: развалит ли Пашинян ОДКБ? - К.Логинова

00:22 27.11.2022

Армянский демарш: ставит ли недовольство Еревана под угрозу членство в ОДКБ

Пашинян отказался подписать итоговые документы на саммите



Ксения Логинова



Армения, председательствовавшая на саммите государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, отказалась подписывать два итоговых документа - декларацию форума ОДКБ и проект решения о помощи стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что участие страны в организации не спасло от агрессии со стороны Баку. Что не устраивает Ереван и покинет ли Армения ОДКБ - разбирались "Известия".



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"Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку", - резюмировал Никол Пашинян по итогам встречи с другими лидерами стран - участниц ОДКБ. Речь идет об итоговой декларации саммита и проекте решения оказания помощи Армении.



Отмечается, что "документы в целом подготовлены, но в них необходимо внести ряд корректировок". Во время своего выступления армянский лидер отметил, что за прошедшие два года страна как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Баку. При этом членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий в отношении нее и фактически до сегодняшнего дня не удалось прийти к решению по поводу реакции организации на происходящее.



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"Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами", - пояснил армянский лидер. Он утверждает, что отсутствие четкой политической оценки ситуации "может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении".



В Кремле отметили, что, несмотря на разногласия и тот факт, что удалось согласовать не все документы, "не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "востребованность организации очевидна" и Москва останется посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, а также вместе с другими членами ОДКБ "приложит максимум усилий, чтобы стороны подписали мирный договор".



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Активные призывы покинуть ОДКБ зазвучали в Ереване еще в сентябре на фоне визита в Армению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.



"Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение․․․ Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества", - заявила американский политик.



На переговорах поднимался вопрос о присоединении Армении к программе "Вызовы тысячелетия", по которой государствам, подавшим заявку, могут предоставить специальные гранты. Помимо этого, как пояснила Пелоси, делегация США находится в стране для того, чтобы понять, "что может сделать Вашингтон в плане военного сотрудничества", поскольку для США важны территориальная целостность, демократия и суверенитет Армении.



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Особенно подчеркивалось, что в Белом доме понимают: Армения - член ОДКБ, а значит, является частью системы безопасности с Россией.



После очередного обострения с Баку, когда Азербайджан обстрелял позиции армянской армии и ряд населенных пунктов, в центре Еревана прошла акция протеста. Ее активисты потребовали выхода страны из ОДКБ. Организаторы демонстрации обвиняли Анкару и Ереван в подписании "антиармянского договора", в результате которого Ереван потерял Нагорный Карабах.



Премьер-министр Никол Пашинян в результате встретился с внепарламентскими политическими силами, где обсудил с представителями оппозиции возможный выход страны из организации. Ее участники отмечали, что членство в ОДКБ мешает Армении закупать новое оружие и боеприпасы, а также приводили в пример страны, не входящие ни в один военный союз, которые получают большую военную помощь от Вашингтона.



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- Визит высокопоставленных американских политиков в сентябре состоялся на фоне разочарований армянского общества союзниками Еревана по ОДКБ, а также активной пропагандистской работе некоторых прозападных сил внутри государства. Это привело к усилению призывов покинуть ОДКБ и наивному ожиданию помощи со стороны западных стран, - сообщила в беседе с "Известиями" научный сотрудник ИНИОН РАН Лариса Алексанян.



Политолог отметила, что политические силы, призывающие покинуть организацию, должны четко понимать, что "Запад не предлагает реальных механизмов обеспечения безопасности армянского государства".



- Страны Запада не будут вмешиваться в конфликт или оказывать существенную помощь. Они лишь что-то обещают Еревану, но эти обещания так и останутся на уровне красноречивых заявлений. Думаю, что, несмотря ни на что, руководство Армении не пойдет на такой необдуманный и опасный для страны шаг, который приведет к тяжелым экономическим и военно-политическим последствиям для Армении. Помимо этого, Ереван может остаться без союзников лицом к лицу с Азербайджаном и Турцией, конечные цели которых направлены на уничтожение армянской государственности, - считает специалист.



Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что позиция Еревана была ожидаема еще до саммита.



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- Понятно, что Армения разочарована. В Ереване ожидали более определенной позиции стран - членов ОДКБ в отношении последних обострений, более жесткой оценки действий Азербайджана. Никто не хочет ссориться с Баку. Обострения на границе, которые были как минимум три раза в последние несколько лет, рассматриваются как технические проблемы, связанные с незавершенностью проблем демаркации и делимитации границ. В Армении это рассматривается как прямая военная агрессия Азербайджана, - пояснил политолог.



Однако, по его словам, если Армения выйдет из ОДКБ, ее положение осложнится еще больше.



- Ведь тогда уже не будет многосторонних институтов, которые могли бы каким-то образом влиять на поведение Азербайджана. Возможно также усиление давления на Армению, чтобы окончательно поставить точку в карабахском вопросе. Никол Пашинян - политик эмоциональный и даже импульсивный, но я с трудом представляю, что может быть принято решение о выходе Армении из ОДКБ. Страна больше проиграет, чем выиграет от этого решения, поскольку никаких альтернативных механизмов обеспечения безопасности у Еревана в данный момент нет. Армении лучше быть внутри ОДКБ, чем за ее пределами, - полагает специалист.