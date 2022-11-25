 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.11.2022
00:22  Армянский демарш: развалит ли Пашинян ОДКБ? - К.Логинова
00:19  Беспилотную войну уже выиграл Китай, - СП
00:08  В Астане прошли митинги против президента страны. Участников задержали
00:05  Из Таджикистана выдворили Фонд Сороса
00:00  Еще 7 лет обещаний? Токаевщина плавно сменит назарбаевщину, - Н.Воронин
Суббота, 26.11.2022
21:29  В Бишкеке завершился первый народный курултай. Без драк
20:46  Нью-Йоркскую квартиру Мэрилин Монро уже полгода продают всего за $3 млн (скидка 700 тыс)

20:02  Куда ведет восточный торг? Интересы Евросоюза в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
19:55  Культура стала полем битвы и столкновения цивилизаций, - Елена Караева
17:34  Скончался советский следователь Владимир Калиниченко - раскрывший в 1980-х "казахское" и "узбекское (хлопковое)" дело
17:25  Англоязычными волонтерами российской ЧВК "Вагнер" командует американский морпех
17:20  Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей
14:00  Сеанс "одновременной игры". Очерк о смешанных войнах и баталиях, - А.Школьников
12:14  Тайвань выбирает между войной и миром, - В.Скосырев
12:12  Малайзию возглавил не совсем прозападный политик - 75-летний Анвар Ибрагим
11:58  КазАкимы поджали уши в ожидании неотвратимых отставок, - Н.Даримбет
10:53  Мышеловка Мальтуса: теория XVIII века завладела умами глобалистских элит, - Федор Лисицын
10:42  Германия готовится признать "голодомор" на Украине геноцидом украинского народа
10:39  Зачем Ильхам Алиев начал угрожать Ирану, - "Взгляд"
10:36  В Казахстане судом заблокирован сайт ВОЗ. За пропаганду суицида
09:43  Токаев официально стал президентом Казахстана на ближайшие 7 лет
08:59  Три польских сценария поглощения Украины, - Дм.Минин
08:58  Призрак большой войны в Европе, - А.Игнатьев
00:40  Морской Змей против Земляного Дракона, - А.Артамонов
00:18  Китайский iPhone-сити бунтует. Инвесторы обеспокоены беспорядками на заводе Apple в КНР
Пятница, 25.11.2022
20:38  The Economist: Зимой Россия нанесет по Европе смертоносный удар
20:34  Breitbart: Американцы отправили Байдена к психиатру после неудачной шутки
20:32  Как рос-пранкеры развели польского президента Дуду
19:53  Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч за победу над командой Аргентины
18:24  Россия - Казахстан. Перезагрузка? Токаев едет на разговор к Путину
17:38  Старый "ошмяк" Азиз Мадмаров стал послом Киргизии в Туркмении
14:54  Удастся ли США превратить Россию в токсичного партнера для центральноазиатской "пятерки"? - М.Нургожаев
14:49  Мина замедленного действия для Киргизии, - Р.Масалиев
14:43  Кредиты Пекина в Центральной Азии: ужесточатся ли условия займов? - В.Нежданов
14:37  У российской нефти нет ни потолка, ни дна, - М.Макаров
14:34  В России принят долгожданный антисодомитский закон, - "Завтра"
14:22  Заявление Республиканской партии Туркменистана к 20-летию "ноябрьских событий"
14:16  Yeni Safak: ЧМ в Катаре раскрыл лицемерие Европы. Турок оштрафовали, а немцев - нет
13:12  Деньги предателей надо национализировать, - Александр Разуваев
12:13  Китайцы обеспокоились тупиковым состоянием конфликта на Украине, - МК
11:40  Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти
10:36  Загадки кровавого января. Так ли виноват Назарбаев? - Данияр Ашимбаев
10:24  Запад и послабления санкций для российской нефти: временное перемирие, - С.Ануреев
10:19  Опричный строй. Кто войдет в новую элиту России, - Максим Калашников
10:14  Ракетные войска представляют самый засекреченный вид НОА Китая, - Александр Храмчихин
10:12  Как примирение Эрдогана и Асада усилит позиции России, - Геворг Мирзаян
10:05  Жапаров порадовал со-курултайщиков очередным нацпатовским словоблудием
09:52  Главным Курултай-баши кыргызов избран "журналист" Кадыр Кошалиев
09:05  Турецкая спецоперация мешает российской, - НГ
08:38  В Бишкеке с жутким скандалом открылся 1-й Всекыргызский курултай
08:33  Европарламент принял резолюцию о трибунале над Лукашенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Армянский демарш: развалит ли Пашинян ОДКБ? - К.Логинова
00:22 27.11.2022

Армянский демарш: ставит ли недовольство Еревана под угрозу членство в ОДКБ
Пашинян отказался подписать итоговые документы на саммите

Ксения Логинова

Армения, председательствовавшая на саммите государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, отказалась подписывать два итоговых документа - декларацию форума ОДКБ и проект решения о помощи стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что участие страны в организации не спасло от агрессии со стороны Баку. Что не устраивает Ереван и покинет ли Армения ОДКБ - разбирались "Известия".

Саммит все знает: какие проблемы обсудили лидеры ОДКБ в Ереване
Премьер Армении не увидел в блоке консенсуса, генсек объединения призвал укреплять военную составляющую

Без подписи

"Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку", - резюмировал Никол Пашинян по итогам встречи с другими лидерами стран - участниц ОДКБ. Речь идет об итоговой декларации саммита и проекте решения оказания помощи Армении.

Отмечается, что "документы в целом подготовлены, но в них необходимо внести ряд корректировок". Во время своего выступления армянский лидер отметил, что за прошедшие два года страна как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Баку. При этом членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий в отношении нее и фактически до сегодняшнего дня не удалось прийти к решению по поводу реакции организации на происходящее.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване

Соединенные Штаты Турции: Анкара нацелилась на страны ОДКБ
Удастся ли республике усилиться в регионе и создать "армию Турана"

"Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами", - пояснил армянский лидер. Он утверждает, что отсутствие четкой политической оценки ситуации "может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении".

В Кремле отметили, что, несмотря на разногласия и тот факт, что удалось согласовать не все документы, "не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "востребованность организации очевидна" и Москва останется посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, а также вместе с другими членами ОДКБ "приложит максимум усилий, чтобы стороны подписали мирный договор".

Визит с ядовитым послевкусием

Договор по душам: Путин назвал условия мира между Баку и Ереваном
Когда стороны могут выйти на заключение договора и что для этого делает Москва

Активные призывы покинуть ОДКБ зазвучали в Ереване еще в сентябре на фоне визита в Армению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение․․․ Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества", - заявила американский политик.

На переговорах поднимался вопрос о присоединении Армении к программе "Вызовы тысячелетия", по которой государствам, подавшим заявку, могут предоставить специальные гранты. Помимо этого, как пояснила Пелоси, делегация США находится в стране для того, чтобы понять, "что может сделать Вашингтон в плане военного сотрудничества", поскольку для США важны территориальная целостность, демократия и суверенитет Армении.

Больше чем блок: что нужно знать об ОДКБ
Устав первой миротворческой организации на территории СНГ появился 20 лет назад

Особенно подчеркивалось, что в Белом доме понимают: Армения - член ОДКБ, а значит, является частью системы безопасности с Россией.

После очередного обострения с Баку, когда Азербайджан обстрелял позиции армянской армии и ряд населенных пунктов, в центре Еревана прошла акция протеста. Ее активисты потребовали выхода страны из ОДКБ. Организаторы демонстрации обвиняли Анкару и Ереван в подписании "антиармянского договора", в результате которого Ереван потерял Нагорный Карабах.

Премьер-министр Никол Пашинян в результате встретился с внепарламентскими политическими силами, где обсудил с представителями оппозиции возможный выход страны из организации. Ее участники отмечали, что членство в ОДКБ мешает Армении закупать новое оружие и боеприпасы, а также приводили в пример страны, не входящие ни в один военный союз, которые получают большую военную помощь от Вашингтона.

Разочарование армянского общества

Опасное сближение: в Армении зазвучали призывы покинуть ОДКБ
Как активизация сотрудничества Еревана с Вашингтоном скажется на отношениях с Москвой

- Визит высокопоставленных американских политиков в сентябре состоялся на фоне разочарований армянского общества союзниками Еревана по ОДКБ, а также активной пропагандистской работе некоторых прозападных сил внутри государства. Это привело к усилению призывов покинуть ОДКБ и наивному ожиданию помощи со стороны западных стран, - сообщила в беседе с "Известиями" научный сотрудник ИНИОН РАН Лариса Алексанян.

Политолог отметила, что политические силы, призывающие покинуть организацию, должны четко понимать, что "Запад не предлагает реальных механизмов обеспечения безопасности армянского государства".

- Страны Запада не будут вмешиваться в конфликт или оказывать существенную помощь. Они лишь что-то обещают Еревану, но эти обещания так и останутся на уровне красноречивых заявлений. Думаю, что, несмотря ни на что, руководство Армении не пойдет на такой необдуманный и опасный для страны шаг, который приведет к тяжелым экономическим и военно-политическим последствиям для Армении. Помимо этого, Ереван может остаться без союзников лицом к лицу с Азербайджаном и Турцией, конечные цели которых направлены на уничтожение армянской государственности, - считает специалист.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что позиция Еревана была ожидаема еще до саммита.

Коллективно в безопасности: готова ли ОДКБ выступать единым фронтом
И о чем в Ереване договорились министры иностранных дел организации

- Понятно, что Армения разочарована. В Ереване ожидали более определенной позиции стран - членов ОДКБ в отношении последних обострений, более жесткой оценки действий Азербайджана. Никто не хочет ссориться с Баку. Обострения на границе, которые были как минимум три раза в последние несколько лет, рассматриваются как технические проблемы, связанные с незавершенностью проблем демаркации и делимитации границ. В Армении это рассматривается как прямая военная агрессия Азербайджана, - пояснил политолог.

Однако, по его словам, если Армения выйдет из ОДКБ, ее положение осложнится еще больше.

- Ведь тогда уже не будет многосторонних институтов, которые могли бы каким-то образом влиять на поведение Азербайджана. Возможно также усиление давления на Армению, чтобы окончательно поставить точку в карабахском вопросе. Никол Пашинян - политик эмоциональный и даже импульсивный, но я с трудом представляю, что может быть принято решение о выходе Армении из ОДКБ. Страна больше проиграет, чем выиграет от этого решения, поскольку никаких альтернативных механизмов обеспечения безопасности у Еревана в данный момент нет. Армении лучше быть внутри ОДКБ, чем за ее пределами, - полагает специалист.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669497720


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года №1080
- Маулен Ашимбаев: "Парламенту предстоит большая работа по реализации поставленных президентом страны задач"
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О новейшей истории
- Алихан Смаилов провел встречу со Специальным посланником Канады по ЕС и Европе
- Депутатам представили законопроект по вопросам разрешения трудовых споров и конфликтов
- Вопросы развития нефтегазовой отрасли обсудил Алихан Смаилов с представителем компании Shell
- Решит ли аким Досаев проблемы Алматы?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  