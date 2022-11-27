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В 2023 будет еще хуже. Экономические прогнозы, - Яшар Сюнгю
09:28 27.11.2022

Yeni Safak
Турция
27 ноября 2022
Yeni Şafak: в 2023 году экономическая ситуация в мире не улучшится

Если в 2021 году мир боролся с пандемией, то в 2022 году ему пришлось столкнуться с инфляцией, пишет Yeni Şafak. И в 2023 году легче не станет: аналитики прогнозируют глобальное снижение роста экономики, малые объемы инвестиций в зеленую энергетику и подрыв операционной рентабельности.
В 2021 году мир вел борьбу с эпидемией, а в последующем, 2022, году ему пришлось столкнуться с инфляцией, вызванной сокращением производства.
Сначала экономический спад, наступивший с пандемией, а затем частые неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались на многих отраслях, начиная от производства продуктов питания и заканчивая туризмом, затронули рабочих.
Таким образом, 2021 год мы провели в страхе за жизнь, тогда как 2022 год ознаменован для делового мира дефицитом товаров, а для рабочих - нехваткой средств к существованию.

Мы не знаем, как пройдет 2023 год.
Когда мир вступил в третий квартал 2022 года в тени экономических потрясений и геополитической напряженности, стали появляться первые прогнозы на следующий год. В частности, аналитически-исследовательский отдел всемирно известного журнала The Economist опубликовал доклад на тему "Перспективы промышленности - 2023", в котором оценил ожидания на 2023 год в отраслях автомобилестроения, потребительских товаров, энергетики, финансов, здравоохранения, технологий, туризма.

В докладе обращается внимание на тот факт, что в следующем году спрос на возобновляемые источники энергии увеличится на 11%, при этом прогнозы глобального экономического роста были понижены.
Общий прогноз представителей бизнеса, отмечающих, что 2023 год принесет новые возможности и вызовы, указывает на то, что высокие цены сыграют на руку производителям сырья, тогда как во многих отраслях возросшие затраты на энергию окажут негативное влияние на операционную рентабельность.
Согласно докладу, в 2023 году будет наблюдаться стагнация роста потребления энергии, и спрос вырастет всего на 1,3% в глобальном масштабе.

В докладе отмечается, что экстремальные погодные явления и изменение климатических условий поставят страны в затруднительное положение. Тем не менее прогнозы относительно возобновляемых источников энергии остаются оптимистичными.
Хотя энергетические кризисы, вызванные геополитической напряженностью, задерживают переход к "зеленой" энергетике, в следующем году в секторе возобновляемых источников энергии прогнозируется рост на 11% во главе с азиатским рынком.
Ожидается, что альтернативы, связанные с использованием солнечной и ветровой энергии, предлагающие гораздо более радужные перспективы по сравнению с ископаемым топливом, подразумевают большие возможности на протяжении всего 2023 года. Однако озабоченность делового мира вызывает позиция центральных банков.
По словам представителей бизнеса, ужесточение политики центральных банков приводит к увеличение стоимости финансирования, а такая ситуация удерживает инвестиции в возобновляемую энергетику на ограниченном уровне. Однако сигналы к замедлению повышения процентных ставок со стороны представителей Федеральной резервной системы США в последнее время могут изменить ход событий в течение года.

Кроме того, в докладе также обращается внимание на тот факт, что глобальные розничные продажи в 2023 году увеличатся на 5%, однако возросшие затраты подорвут рентабельность.
Предполагается, что рост мировой электронной коммерции, которая сделала большой скачок в условиях пандемии, в 2023 году останется ограниченным.
The Economist прогнозирует рост онлайн-продаж в следующем году на уровне 6,1%.

За этой ситуацией стоит инфляция, достигшая пиковых значений во многих частях мира, которая подавляет потребительский спрос и снижает склонность к тратам. Несмотря на это, доля электронной коммерции в мировой торговле превысит 14%. Это указывает на устойчивость будущего отрасли и привычки совершать покупки в интернете.
В экономиках таких регионов, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, особенно на фоне растущего среднего класса, распространения интернета и цифровизации ожидается 20-процентный рост онлайн-продаж.

Деловой мир полагает, что небольшое замедление на развитых рынках будет компенсировано ростом на развивающихся рынках.
Хотя The Economist прогнозирует, что высокие процентные ставки приведут к сокращению институциональных инвестиций, бизнес надеется на новый год.

Отныне мир более подготовлен, привит и невосприимчив к тому, что может произойти в наступающем году, и готовится к нему с большей выносливостью.
Правило, которое действует для всех и является обязательным для применения, заключается в следующем. Жизнь - как вождение велосипеда: чтобы сохранять равновесие и двигаться вперед, нужно крутить педали.
Автор: Яшар Сюнгю (Yaşar Süngü)

Источник - inosmi.ru
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