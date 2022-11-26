Казахский Горбачев? Почему от нового KZлидера ждут перемен, - Christian Science Monitor

09:39 27.11.2022

The Christian Science Monitor

США

26 ноября 2022



CSM: вот почему некоторые ждут перемен от нового лидера Казахстана



Эксперты считают, что выборы в Казахстане – это не просто очередная смена правителей с сохранением старых порядков, а появление нового Михаила Горбачева. Возможны перемены во внешней политике, в результате которых страна дистанцируется от России, пишет CSM.

Фред Вир (Fred Weir)



Результаты президентских выборов в Казахстане были вполне предсказуемы. 81,3 процента голосов на них набрал президент Касым-Жомарт Токаев, которого назначил себе в преемники Нурсултан Назарбаев, с советских времен руководивший этой центральноазиатской республикой, которую многие считают типичной постсоветской автократией.



Но некоторые аналитики говорят, что происходящее в Казахстане – это не просто очередная смена правителей с сохранением старых порядков. Они считают, что в данном случае в неспокойных степях Казахстана появился сторонник необходимых стране перемен, классический пример Михаила Горбачева, выросший из консервативного руководителя старой закалки. На Западе бытует мнение, что состоявшиеся в стране выборы не были состязательными, однако избрание Токаева может предвещать серьезные изменения, а также экономические и политические реформы внутри страны. Не исключены и перемены во внешней политике, в результате которых страна дистанцируется от своей традиционной покровительницы России и откроется навстречу внешнему миру.



"Токаев заявил о своем намерении сделать Казахстан более инклюзивным обществом, более демократичным, провести децентрализацию, чтобы передать больше функций регионам, укрепить парламент и сократить полномочия президента, − говорит руководитель связанного с МИД Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Российско-украинский конфликт также предоставил возможность диверсифицировать отношения Казахстана, открыть систему".



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"Токаев заявил, что его страна будет проводить многовекторную внешнюю политику, что означает расширение контактов со всем миром, не только с США и Европой, но и с такими странами, как Индия и Турция, − добавляет Кортунов. - Эта тенденция наглядно проявилась после начала вооруженного конфликта на Украине, и она действительно создает проблемы для Москвы".

Критикуя Москву…



Призыв Токаева провести в сентябре внеочередные выборы был обусловлен глубокими экономическими проблемами и неравенством, которые дестабилизировали постсоветский Казахстан, и были настолько серьезными, что вызвали массовые беспорядки, приведшие в январе к кратковременному военному вмешательству под руководством России, осуществленному для восстановления стабильности.



Последующий ввод российских войск на Украину обеспокоил многие страны региона, и в первую очередь Казахстан, похожий на Украину тем, что там проживает большое русское меньшинство, а его постсоветские границы оспариваются пусть не Кремлем, но многими ведущими российскими националистами.

Выступая в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН, Токаев, не называя Россию по имени, подверг жесткой критике крупные державы, которые подрывают надежный старый международный порядок и устанавливают "новый, более хаотичный и непредсказуемый порядок…". "Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия, причем даже не в качестве крайней меры".

Аналитики говорят, что, несмотря на растущее беспокойство в Астане в связи с военными действиями на Украине, Казахстан не планирует в обозримом будущем идти на радикальный разрыв с Россией. Казахстан не граничит с Европой, отмечают они, в то время как Россия и Китай являются его непосредственными соседями. И Россия, которая "таскала каштаны из огня" для казахского руководства во время январских беспорядков, остается основным гарантом безопасности для страны. Большинство аналитиков отмечают, что многое будет зависеть от того, чем закончится вооруженный конфликт на Украине.



"Казахстан проводит политику нейтралитета, поддерживая отношения как с Россией, так и с Украиной, и придерживаясь принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета, − говорит эксперт казахстанского Института философии, политологии и религиоведения в Алматы Юрий Булуктаев. - Мы не можем предсказывать будущее наших отношений с Россией, пока не закончится вооруженный конфликт".



"А пока мы будем продолжать развивать наши отношения по всем направлениям, − добавляет он. - Недавно мы обсуждали идею стратегического партнерства с Европейским Союзом. Многовекторная политика учит, что необходимо учитывать множество разнообразных интересов".



… тесно связан с Россией

Российско-украинский конфликт привел к противоречивым экономическим последствиям в регионе. Несколько стран Центральной Азии, включая Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, поставляли миллионы трудовых мигрантов для некогда бурно развивавшейся российской экономики. Большинство этих рабочих сейчас вернулись на родину в связи с изменением экономических условий в России в военное время. Вместо них почти 3 миллиона украинских беженцев теперь имеют приоритет при трудоустройстве.

"Казахстан никогда не был поставщиком трудовых мигрантов для России, но некоторые из наших соседей понесли серьезные потери в доходах, поскольку их люди возвращаются домой, − говорит директор независимого политического аналитического центра "Альтернатива" Андрей Чеботарев. - У нас возникают различные экономические проблемы в результате переезда россиян в Казахстан, размещения здесь предприятий и необходимости преодолевать режим западных санкций, введенный против России".



В течение нескольких недель после сентябрьского указа Кремля о мобилизации резервистов в Казахстан прибыло около 300 тысяч россиян, в основном мужчин призывного возраста. В конце октября правительство страны сообщило, что с начала российской мобилизации оно приняло около 200 тысяч заявлений от иностранцев на получение индивидуальных разрешений на работу.



Это может обратить вспять долгосрочную демографическую тенденцию, когда представители русского меньшинства Казахстана постепенно эмигрировали обратно в Россию. За 30 лет доля русских сократилась с 40% до 15%. Эксперты говорят, что никто не знает, как новые граждане смогут вписаться в общество, как долго большинство из них пробудет здесь, и какими могут быть социальные последствия.

В Казахстане, который издавна является торговым партнером России, зарегистрированы тысячи российских компаний. Но с начала российско-украинского конфликта их число выросло примерно на 40%. Предприниматели срочно пытаются создать базу там, где они не будут подвергаться пагубному воздействию западных санкций, сохраняя при этом свое присутствие на российском рынке.

Аналитики говорят, что это огромное благо для Казахстана и в меньшей степени для Узбекистана. Но это также более тесно привязывает их экономики к экономике России. А еще это может осложнить отношения с Соединенными Штатами, которые без особого удовольствия будут наблюдать за дырой размером с Казахстан, проделанной в режиме антироссийских санкций.



"Мировой порядок меняется"



Еще одним фактором, тесно связывающим страны Центральной Азии с Москвой, является угроза нестабильности в соседнем Афганистане. Казахстан и его бывшие советские соседи в значительной мере полагаются на защиту России в сфере безопасности, и большинство из них организационно связаны военным альянсом, являясь членами Организации Договора о коллективной безопасности и ориентированной на экономику Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Китай и Индия.

"Такова реальность, мировой порядок меняется, но Казахстан остается под влиянием России и Китая, и это влияние намного сильнее, чем влияние Европы или США, − говорит Чеботарев. - На самом деле, влияние американцев здесь сильно ослабло с тех пор, как они ушли из Афганистана".



Переизбранный Токаев должен ориентироваться и лавировать в этой неспокойной обстановке, поскольку он реализует свои планы по модернизации Казахстана посредством, как он выразился, кардинальных конституционных изменений в целях создания более инклюзивной и демократической страны. За этим очень внимательно следят в Москве.



"Разве не Алексис де Токвиль сказал: "Самый опасный момент для любой системы возникает, когда она начинает реформировать себя"?" − говорит Кортунов. - Казахстан − очень сложное общество, этнически разнообразное, там большие региональные различия, множество разных кланов. Любой переходный период будет непредсказуемым и трудным. От того, как он пройдет, будет сильно зависеть региональная стабильность. Эти выборы только начало, а не конец".