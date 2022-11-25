В вилоятах Узбекистана появятся помощники главы Администрации президента

10:03 27.11.2022

В Узбекистане вводится новая должность помощника главы Администрации президента, который будет работать в регионах и координировать работу народных приемных. Должности двух советников президента объединяются в одну, сотрудники народных приемных смогут составлять административные протоколы.



Для координации деятельности народных приемных в регионах создаются должности помощников руководителя Администрации президента Узбекистана, сообщает УзА со ссылкой на указ главы государства.



В документе это изменение объясняется "установлением прямых связей с регионами и принятия оперативных мер с учетом ситуации на местах".



Помощники главы АП будут работать непосредственно в регионах. Эти должности внедряются за счет сокращения действующих штатных единиц.



В последнее время деятельность народных приемных "недостаточно эффективна, они допускают медлительность в решении проблем на местах и в основном занимаются волокитой, что вызывает законные возражения населения", пишет УзА. В связи с этим определены некоторые задачи в связи с укреплением института народных приемных.



В частности, помимо создания штата помощников главы АП, работникам народных приемных предоставляется право составлять административные протоколы и направлять их в суд за нарушения законодательства об обращениях физических и юридических лиц в государственные органы и организации.



Указом также упразднены должности советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (до этого советником был Турсинхан Худайбергенов) и советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (была вакантной). На их основе была создана новая должность советника президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах, которую занял бывший хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев.



Отмечается, что целью этих изменений является "налаживание новой системы взаимодействия государства и граждан, внедрение современных подходов к рассмотрению обращений в госорганах, установление действенного контроля за решением проблем на местах".



Напомним, в феврале бывший министр юстиции Русланбек Давлетов (ныне советник президента по вопросам общественно-политического развития) сообщал, что за пять лет в Узбекистане число органов госуправления увеличилось почти в два раза. Он тогда высказался о необходимости оптимизации госаппарата и разграничении ответственности министерств и хокимиятов, а также рассказал о дублирующих задачах и функциях органов, отсутствии независимости инспекций и конфликте интересов.



Чуть ранее экс-глава Минюста также отмечал, что Узбекистану не подходит крупный государственный аппарат, поскольку это требует больших расходов. По его словам, необходимо сосредоточиться на развитии экономики, но это будет сложно сделать с большим количеством госструктур. Министр заявил, что нужно смело работать с частным сектором, который во многих сферах эффективнее, чем государство.