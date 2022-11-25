Сырдарьинскую область Узбекистана возглавил "ферганец" Акмал Махмудалиев

10:11 27.11.2022

И. о. хокима Сырдарьинской области указом президента Узбекистана назначен Акмалжон Азимжонович Махмудалиев, сообщает УзА.



Акмалжон Махмудалиев с мая (1974 года рождения) работал заместителем хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства, а ранее - с 2018 года - был хокимом Учкуприкского района Ферганской области.



По данным сайта хокимията Навоийской области, он в 1995 году окончил факультет бухгалтерского учета Самаркандского кооперативного института, в 2005 году - факультет технологии переработки зерна и зерновых продуктов Ташкентского химико-технологического института.



С 2009 по 2013 год работал главным государственным зерновым инспектором Ферганского областного отделения Государственной зерновой инспекции, а с сентября 2013 года по июнь 2018-го - заместителем начальника инспекции.



На посту главы Сырдарьи он сменил Гофуржона Мирзаева, который на днях был назначен советником президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.



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Гофуржон Мирзаев, работавший хокимом Сырдарьи, стал советником президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.

24 ноября 2022, 21:49 Политика

Гофуржон Ганиевич Мирзаев указом президента Узбекистана назначен советником главы государства по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.



Другим указом он освобожден от должности хокима Сырдарьинской области, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



Гофуржон Мирзаев занимал пост хокима области с декабря 2016 года. Родился в 1964 году в Ферганской области. В 1990 году окончил Ташкентский политехнический институт, а 2000-м - Ташкентский государственный экономический университет (заочно), в 2003-м - Академию государственного и общественного строительства при президенте.



В разные годы работал на зерновом комбинате в Багдадском районе Ферганской области, дослужившись до заместителя председателя, был заместителем хокима этого района по строительству, промышленности, транспорту и связи.



Возглавлял подразделения зерновой компании "Уздонмахсулот", был председателем Ферганского объединения производителей зерновых продуктов, до назначения хокимом Сырдарьи в 2003-2016 годах работал в президентском аппарате.