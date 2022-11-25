Двое депутатов КырПарламента Жамгырчиев и Айдарбеков задержаны КырГКНБ при попытке сбежать в Казахстан

10:47 27.11.2022

Двое депутатов Жогорку Кенеша задержаны киргизскими спецслужбами на границе с Казахстаном



Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Двое депутатов Жогорку Кенеша задержаны киргизскими спецслужбами на границе с Казахстаном, сообщает Kaktus.Media.



"Депутатов парламента Эмила Жамгырчиева и Чингиза Айдарбекова задержали при пересечении кыргызско-казахской госграницы на КПП. Известно, что инцидент произошел на КПП "Ак-Жол", - сообщили источники издания в силовых структурах.



Отмечается, что обоих доставили в здание государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.



"Пока неизвестно, по какой причине были задержаны депутаты. Родной брат Эмила Жамгырчиева заявил редакции Kaktus.media, что его, предположительно, задержали за позицию по Кемпир-Абаду. Информацию о задержании подтвердила также Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, Эмил Жамгырчиев и Чингиз Айдарбеков собирались на похороны знакомого, но на КПП выяснилось, что у Жамгырчиева стоит запрет на выезд из страны. Сурабалдиева также добавила, что задержан был только Жамгырчиев", - сказано в сообщении.



По данным издания, Жамгырчиев и Айдарбеков были одними из тех, кто проголосовал против передачи Кемпир-Абадского водохранилища.



"На последнем заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила, что ГКНБ оказывает давление на депутатов, проголосовавших против передачи водохранилища", - уточняется в материале.