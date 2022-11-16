Токаев подписал "Антикулибаевский" указ о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов

10:56 27.11.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов", сообщает пресс-служба Акорды.



Редакция агентства КазТАГ приводит текст документа полностью:



В соответствии со статьей 21 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" с целью возврата в Республику Казахстан активов, незаконно выведенных из страны, а также выявления активов, полученных незаконным путем (далее – незаконно выведенные активы), и их возврата государству постановляю:



Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан, направленный на:

1) определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;



2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;



3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;



4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;



Война Миров. Херсонская катастрофа КремляВойна Миров. Херсонская катастрофа Кремля

16.11.2022 09:003458



Колизей Арт

РЕКЛАМА

•

Я.БИЗНЕС

Художественный салон

Современные проф. художники. Широкий спектр услуг: портреты, роспись стен и др.

О нас

Каталог

Акции

Отзывы

Узнать больше

5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;



6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;



7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.



Генеральному Прокурору Республики Казахстан внести предложение по образованию в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами на системной основе обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, в том числе в рамках международной правовой помощи для выявления и возврата государству незаконно выведенных активов.

Правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан определить подразделения, специализирующиеся на возврате незаконно выведенных активов.

Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, а также иным организациям принять меры по реализации настоящего Указа.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, подписание данного указа президент Токаев анонсировал 20 ноября, отвечая на вопрос редакции агентства КазТАГ.