О планах США распространить свою власть в Евразии, - Е.Пустовойтова

11:03 27.11.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 27.11.2022 |



Сущность глобальной власти



Мы стоим на пороге превращения мира в "лагерь на двоих", когда все, даже малозначимые страны вынуждены будут занять линию обороны по границе, разделяющей мир на "Запад" во главе с Соединенными Штатами и "Незапад", где может сложиться гораздо более демократичная система межгосударственных взаимоотношений, исключающая диктат лидера, которым, несомненно, станет Китай. Альтернатива такому будущему становится все более призрачной.



Калифорнийское издание Information Clearing House пишет: "Отношения Вашингтона с Россией всегда были спорными, но это больше связано с геостратегическими амбициями Вашингтона, чем с разрушительным поведением Москвы. Единственное "преступление" России заключается в том, что она захватывает рынки в той части мира, которую США хотят контролировать любыми средствами".



Взять объявленный Вашингтоном в 2011 году "разворот к Азии". Это была попытка расширить присутствие США на самом быстрорастущем рынке в мире. Однако мало кто понимал, что США уже тогда решили втянуть Россию в кровавую войну на Украине, чтобы ослабить ее движение на юг и успеть беспрепятственно разместить свои военные базы по всей евразийской территории. Никто не предвидел, что Вашингтон пойдет на любое нарушение международных норм, чтобы спровоцировать, изолировать и демонизировать Россию, чтобы при первой возможности расколоть ее на множество государств.



Цитируем госсекретаря США Хиллари Клинтон, 2011 год: "Использование роста и динамизма Азии занимает центральное место в американских экономических и стратегических интересах… Открытые рынки в Азии предоставляют Соединенным Штатам беспрецедентные возможности для инвестиций, торговли и доступа к передовым технологиям... Американским фирмам надо подключиться к обширной и растущей потребительской базе Азии". А вот ремарка Information Clearing House: "Внимательное прочтение речи Клинтон наряду с анализом "доктрины Вулфовица" поможет даже самому тупому читателю сделать некоторые очевидные выводы о текущем конфликте на Украине, который почти не имеет ничего общего с так называемой "российской агрессией": это связано с планом Вашингтона распространить свою власть по всей Азии, взять под контроль огромные запасы нефти и газа в России, окружить Китай военными базами и установить американское господство в эпицентре самого процветающего рынка XXI столетия".



Так бывает часто, когда сложные ситуации в мировой политике обнаруживают под собой до смешного простую и меркантильную основу. Однако именно они обнажают сущность глобальной власти. Эксперты по внешней политике США назойливо плодят варианты будущего, угрожающие прямой военной конфронтацией с Россией. А самый реалистичный сценарий был разыгран на вебинаре для американских конгрессменов "Деколонизация России", на котором присутствовали оперативники ЦРУ и националисты с Украины и Кавказа. На этом вебинаре было заявлено, что Россия – колониальная империя, подлежащая разрушению. Проект "Деколонизация России", рожденный в правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (не путать с ОБСЕ), предполагает увеличить поддержку Вашингтоном сепаратистских движений в России и в национальных диаспорах. Цель – провозглашение "независимости" всех субъектов Российской Федерации от "Дальневосточной республики" и дальше повсюду. В октябре в Гданьске уже прошел "Третий форум свободных народов пост-России" – в развитие планов "деколонизации" РФ.



Сами по себе "деколонизаторы" – это отщепенцы, зарабатывающие деньги своим отщепенством, но они выполняют важную для США функцию: обеспечивают информационно-политическое прикрытие для агрессии против России. Они надеются, что "борьба за Украину" даст возможность разграбить огромные ресурсы крупнейшей по территории страны Евразии.



Так считают, в частности, аналитики из Information Clearing House. Вот как им видится будущее России: "Устранение нынешнего режима в России, его замена марионеткой, контролируемой американцами, и распад самой России на дюжину или более бессильных государств, чьи ценные ресурсы будут принадлежать и эксплуатироваться финансовым капиталом США и Европы". При кажущейся простоте "формулы победы" – это главный императив понимания разворачивающегося конфликта.



Реальность такова, что империя США не собирается никому уступать контроль над Евразией. Это касается не только России. На грани столкновения Иран и Израиль. В администрации Байдена ожидают, что "Китай нападет на Тайвань скорее раньше, чем позже". США давят на европейцев, чтобы они рвали связи с Китаем "по соображениям национальной безопасности". Однако ошибка Вашингтона состоит в том, что он верит: мир – торговля, финансы, технологии, мировая сеть падет к его ногам. Не падет. Скорее мир поляризуется… Der Spiegel спросил президента одной африканской страны, почему он получает технологию 5G из Китая, а не из США или Европы? Тот ответил: "Мы маленькая страна, поэтому кто-то все равно будет шпионить за нами. И я могу с таким же успехом воспользоваться китайской технологией, это дешевле". Линия разделения обязательно закрепится, и разделит она надвое не только Африку с Европой.