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Саакашвили отравили? Кому он нужен...
11:09 27.11.2022

Грузинская НПО заявила о вероятном отравлении Саакашвили
25.11.2022
Грузинская НПО заявила о вероятном отравлении Саакашвили
Экспертиза указывает на то, что бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили могли отравить. Об этом сообщила руководитель проводившей экспертизу неправительственной организации (НПО) "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

Саакашвили в настоящий момент проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки, которую он начал в тюрьме. Под наблюдение врачей политик был переведен в мае. Правозащитники утверждают, что с момента поступления в клинику бывшему грузинскому лидеру стало хуже: он потерял в весе 20 кг. В ноябре члены семьи Саакашвили сообщали, что у него диагностировали 17 различных заболеваний.

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе недавно заявлял: "Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику". Юрист призвал дождаться ответа докторов, прежде чем делать окончательные выводы.

На днях мать Саакашвили Гиули Аласания утверждала, что в организме ее сына обнаружили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов. В Специальной пенитенциарной службе грузинского Минюста это опровергли и "настоятельно попросили всех не распространять непроверенную, не подтвержденную фактами информацию".

Сторонники политика между тем требуют отпустить его на лечение за границу, поскольку в Грузии экс-главе государства якобы оказать помощь не смогут.

"Медицинское заключение состоит из 188 страниц, также изучено 3 тыс. страниц документации, получена экспертиза волос [Саакашвили] из Америки. На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, – отравление", – заявила сегодня Джишкариани.

По ее словам, уровень ртути в организме превышает допустимые пределы на 42%, обнаружена интоксикация и другими металлами, и в целях сохранения жизни политика, его необходимо отпустить на лечение за границу. Джишкариани также отметила, что вся информация о здоровье Саакашвили передана в администрацию президента Грузии.

Источник - stoletie.ru
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