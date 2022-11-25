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Парламент Ирана одобрил присоединение к ШОС
13:36 27.11.2022

Мехр: Меджлис Ирана одобрил законопроект о присоединении исламской республики к ШОС

27 ноября 2022, Дмитрий Зубарев
Меджлис (парламент) Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили СМИ.

Как сообщило агентство Мехр, за законопроект проголосовали 205 парламентариев, трое были против. Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Абольфазль Амуйизаявил, что "условием членства Ирана является одобрение всех документов, принятых организацией, передает ТАСС.

Ранее глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов не исключил вероятность появления "антизападного треугольника" в составе России, Ирана, Китая.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), это позитивно скажется на работе организации.

Источник - vz.ru
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