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Коронавирусный антирекорд в Китае: возможен ли повтор мирового локдауна?
18:28 27.11.2022

КОРОНАВИРУСНЫЙ АНТИРЕКОРД В КИТАЕ: ВОЗМОЖЕН ЛИ ПОВТОР МИРОВОГО ЛОКДАУНА?

В Китае зафиксировали исторический рекорд по росту числа случаев заражения коронавирусом в стране. За прошедшие сутки было выявлено больше 30 тысяч новых заболевших, сообщают в государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде городов Китая уже введены частичные локдауны, а людей обязали ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В городах Гуанчжоу и Чжэнчжоу закрыли на карантины густонаселенные районы. На их границах выставили барьеры, отменили движение общественного транспорта и запретили жителям покидать свои дома.

Предыдущий скачок заболеваний в стране был зафиксирован в середине апреля. Тогда во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае суточный прирост новых случаев превысил 29,4 тысячи. Теперь же распространение коронавируса на территории КНР стремительно растет. Хотя большинство заразившихся за прошедшие дни являются бессимптомными носителями, 23 ноября был зафиксирован один случай смерти. Судя по докладам китайских властей, вирус становится сложнее контролировать, даже несмотря на жесткую политику "нулевой терпимости".

Кстати, именно с недавними ослаблениями в этой области и связывает внезапный рост заболеваемости в Китае врач-инфекционист Николай Малышев.

"До недавнего времени в Китае был очень строгий противоэпидемиологический контроль. Каждый случай заражения у них рассматривался отдельно. В последнее время власти стали либеральнее относиться к проблеме. Вполне возможно, что новый подъем связан как раз именно с этим", – говорит Малышев.

Еще одну возможную причину новых антирекордов в КНР называет профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он предполагает, что данная проблема вызвана слабой эффективностью местных вакцин.

"Китайская прививка достаточно хилая, она дает низкую защиту. В то время как российский "Спутник" считается одной из лучших в мире вакцин. Поэтому ту часть нашего населения, которая прошла ревакцинацию, до определенной степени можно считать защищенной", – говорит специалист.

Несмотря на нарастающее беспокойство в СМИ вокруг разбушевавшегося COVID-19 в Поднебесной, специалисты сходятся во мнении: раздувать панику не стоит. Главным показателем реальной угрозы в случае с коронавирусом следует считать количество летальных исходов, а не общее количество случаев заражения.

"Во все страны мира сейчас пришли штаммы группы "Омикрон". Несмотря на то, что они сильно заразны, показатель летальности от них достаточно низок. Новый мировой локдаун невозможен, ведь правительство каждой страны держит ситуацию на контроле и принимает меры по отношению к своему населению", – считает Алексей Аграновский.

Источник - mir24.tv
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