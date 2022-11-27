 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.11.2022
23:27  Масштабная авария оставила без тепла Экибастуз. Аким Скаков - "без паники"
22:08  Путин признал ошибки в Донбассе. Кто ответит за дурь, шапкозакидательство и предательство? - Е.Мартынова
18:28  Коронавирусный антирекорд в Китае: возможен ли повтор мирового локдауна?
13:36  Парламент Ирана одобрил присоединение к ШОС
11:09  Саакашвили отравили? Кому он нужен...
11:03  О планах США распространить свою власть в Евразии, - Е.Пустовойтова
10:56  Токаев подписал "Антикулибаевский" указ о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов

10:47  Двое депутатов КырПарламента Жамгырчиев и Айдарбеков задержаны КырГКНБ при попытке сбежать в Казахстан
10:11  Нонсенс. Столичную Сырдарьинскую область Узбекистана возглавил "ферганец" Акмал Махмудалиев
10:03  В вилоятах Узбекистана появятся помощники главы Администрации президента
09:39  Казахский Горбачев? Почему от нового KZлидера ждут перемен, - Christian Science Monitor
09:28  В 2023 будет еще хуже. Экономические прогнозы, - Яшар Сюнгю
00:22  Армянский демарш: развалит ли Пашинян ОДКБ? - К.Логинова
00:20  Женился единственный сын и наследник президента Азербайджана Ильхама Алиева - Гейдар
00:19  Беспилотную войну уже выиграл Китай, - СП
00:15  Каз-олигарх Машкевич сливает свои медиа-активы. Газету "Экспресс-К" закроют?
00:08  В Астане прошли митинги против президента страны. Участников задержали
00:05  Из Таджикистана выдворили Фонд Сороса
00:00  Еще 7 лет обещаний? Токаевщина плавно сменит назарбаевщину, - Н.Воронин
Суббота, 26.11.2022
21:29  В Бишкеке завершился первый народный курултай. Без драк
20:46  Нью-Йоркскую квартиру Мэрилин Монро уже полгода продают всего за $3 млн (скидка 700 тыс)
20:02  Куда ведет восточный торг? Интересы Евросоюза в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
19:55  Культура стала полем битвы и столкновения цивилизаций, - Елена Караева
17:34  Скончался советский следователь Владимир Калиниченко - раскрывший в 1980-х "казахское" и "узбекское (хлопковое)" дело
17:25  Англоязычными волонтерами российской ЧВК "Вагнер" командует американский морпех
17:20  Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей
14:00  Сеанс "одновременной игры". Очерк о смешанных войнах и баталиях, - А.Школьников
12:14  Тайвань выбирает между войной и миром, - В.Скосырев
12:12  Малайзию возглавил не совсем прозападный политик - 75-летний Анвар Ибрагим
11:58  КазАкимы поджали уши в ожидании неотвратимых отставок, - Н.Даримбет
10:53  Мышеловка Мальтуса: теория XVIII века завладела умами глобалистских элит, - Федор Лисицын
10:42  Германия готовится признать "голодомор" на Украине геноцидом украинского народа
10:39  Зачем Ильхам Алиев начал угрожать Ирану, - "Взгляд"
10:36  В Казахстане судом заблокирован сайт ВОЗ. За пропаганду суицида
09:43  Токаев официально стал президентом Казахстана на ближайшие 7 лет
08:59  Три польских сценария поглощения Украины, - Дм.Минин
08:58  Призрак большой войны в Европе, - А.Игнатьев
00:40  Морской Змей против Земляного Дракона, - А.Артамонов
00:18  Китайский iPhone-сити бунтует. Инвесторы обеспокоены беспорядками на заводе Apple в КНР
Пятница, 25.11.2022
20:38  The Economist: Зимой Россия нанесет по Европе смертоносный удар
20:34  Breitbart: Американцы отправили Байдена к психиатру после неудачной шутки
20:32  Как рос-пранкеры развели польского президента Дуду
19:53  Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч за победу над командой Аргентины
18:24  Россия - Казахстан. Перезагрузка? Токаев едет на разговор к Путину
17:38  Старый "ошмяк" Азиз Мадмаров стал послом Киргизии в Туркмении
14:54  Удастся ли США превратить Россию в токсичного партнера для центральноазиатской "пятерки"? - М.Нургожаев
14:49  Мина замедленного действия для Киргизии, - Р.Масалиев
14:43  Кредиты Пекина в Центральной Азии: ужесточатся ли условия займов? - В.Нежданов
14:37  У российской нефти нет ни потолка, ни дна, - М.Макаров
14:34  В России принят долгожданный антисодомитский закон, - "Завтра"
14:22  Заявление Республиканской партии Туркменистана к 20-летию "ноябрьских событий"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин признал ошибки в Донбассе. Кто ответит за дурь, шапкозакидательство и предательство? - Е.Мартынова
22:08 27.11.2022

Путин признал ошибку по Донбассу. Пора признать и другую горькую правду
27.11.2022 Евгения Мартынова.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова рассказывает, как у нее на Родине восприняли слова президента Владимира Путина о том, что возвращение Донбасса в состав России могло бы менее болезненно состояться еще в 2014 году, если бы на такой шаг решились в Москве, тогда как теперь воссоединение русских земель сопровождается кровопролитием.

…С началом новой эпохи, когда говорить правду стало нелегко и неприятно, но уже можно, меня постоянно просят прокомментировать очевидное. Всегда отказываюсь и нервничаю – как, если бы вменяемые люди просили меня пояснить, почему дважды два – четыре.

Для меня в мегабайтах горькой правды о состоянии дела на Донбассе, которая начала всплывать, пока не было ни единой новости. Просто печальная констатация, запоздавшая на восемь с лишним лет и оплаченная кровью.

Та же история происходит и со словами президента Владимира Путина о том, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше, что могло бы уменьшить количество жертв.

Это ли не то, о чем мы криком кричали с 2014 года? Очевидное нам здесь абсолютно всем?

Это мы бились, пытаясь донести, что нет больше "братского украинского народа", и возвращение Донбасса на Украину – это смерть для жителей ЛДНР.

Мы ужасались сдаче пустого Мариуполя, которая приведет к катастрофическим последствиям – а в ответ получали рассказы о "военной необходимости".

Наши ребята на передовой с ума сходили, глядя, как украинская солдатня спокойно роет и бетонирует бункеры. Нашим запрещали трогать всю эту суетливую падаль – даже легонько шугануть огнем. О тех укрепах ходили легенды с 2015 года!

Это наши бойцы, без техники, нормального оружия, одетые Бог знает как, шли все эти годы на смерть, а по бумагам они выглядели, как на параде в телевизоре. Да и смерти, смерти не было – у нас же Минские соглашения!

Это нам смеялись в лицо, когда мы рассказывали о том, что украинская армия – не сборище голодранцев, они отлично подготовлены и великолепно экипированы за счет всего мира.

"У вас что, стреляют?!" – не верили россияне, подозрительно глядя на заезжих донбасских.

Это со времени вторых Минских, давших нацикам восьмилетнюю лицензию на безнаказанное убийство жителей Республик, в сводки вдруг вошло слово "окраины". Паскудное, унизительное, лицемерное, предательское слово. Я искренне надеюсь, что тому, кто придумал ввести его официально в оборот, уготован персональный котел. Мол, прилетел снарядик за пустую околицу, ни о чем. "Окраины" Донецка – это жилые, населенные районы, и все эти годы там гибли люди и животные, пылали дома. Говорить об этом массам было нельзя. Лучше всех об этом скажут кладбища, разросшиеся за минские годы до неузнаваемости.

Из медиа лилась бурда про всушников и нациков, одни были хорошими, но подневольными, а другие – кончеными убийцами. Здесь мы знали – этот сброд един в своих целях, убеждениях и садистских методах. Сейчас с экранов глашатаи, так хорошо разбиравшиеся в сортах украинского дерьма, съезжают с темы: вот-де, всушники получили лычки – и стали нациками. Звучит все это крайне жалко.

Так что для меня новая "эпоха гласности" не принесет никаких открытий, как и для всех моих настрадавшихся земляков.

В голову среднестатистического россиянина вмолочено намертво, что есть "хороший украинец" – добренький, трудолюбивенький, жрущий вареники из глечика и поющий песни в шинке (он любит русского брата, но горстка злых националистов загнобила беднягу). А есть, вот, нацики – их мало, но они держат в страхе такой хороший народ (но нацика, если взять в плен, холить, лелеять, откормить и сводить на "Аллею ангелов", то можно перевоспитать).

И настанет тот день, ценой огромной крови, увы – когда до большинства россиян дойдет горькая правда, что нет больше на той стороне радостных "чорнобровых Оксан" и встреч российских танков с цветами. Есть обезумевшая, жаждущая крови, зомбированная толпа, где ребенок с рождения воспитывается в ненависти к русским. Счастлив тот россиянин, который не знает украинского и не имеет возможности читать посты среднестатистических жителей незалежной: вы сошли бы с ума от глубин этого ада. Процесс необратим.

Процент пророссийских граждан столь мал в этом Содоме, что когда-то придется признать правду: мы вышли на тот этап, когда воюем не за "людей", а за территории. "Люди", казнящие своих соседей за "сотрудничество с оккупантами", как это происходит в Херсоне или Купянске, для обратного очеловечивания при помощи российских пряников непригодны.

Но освобожденная территория может начать все сначала, как это происходит сейчас в Мариуполе, бывшем оплоте махрового украинского нацизма. Туда вернулись пророссийские беженцы и влилась свежая кровь, собрался для возрождения города интернационал со всей России. "Коричневая клоака" на берегу моря переродилась в город, в котором кипит стройка, и вечерами у моря гуляют пары из местных и приезжих, и эта жесткая "перезагрузка" – пока единственный способ вытащить из бездны исконно русские города…

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669576080


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года №1080
- Маулен Ашимбаев: "Парламенту предстоит большая работа по реализации поставленных президентом страны задач"
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О новейшей истории
- Алихан Смаилов провел встречу со Специальным посланником Канады по ЕС и Европе
- Депутатам представили законопроект по вопросам разрешения трудовых споров и конфликтов
- Вопросы развития нефтегазовой отрасли обсудил Алихан Смаилов с представителем компании Shell
- Решит ли аким Досаев проблемы Алматы?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  