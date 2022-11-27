Путин признал ошибки в Донбассе. Кто ответит за дурь, шапкозакидательство и предательство? - Е.Мартынова

22:08 27.11.2022

Путин признал ошибку по Донбассу. Пора признать и другую горькую правду

27.11.2022 Евгения Мартынова.



Донецкая журналистка Евгения Мартынова рассказывает, как у нее на Родине восприняли слова президента Владимира Путина о том, что возвращение Донбасса в состав России могло бы менее болезненно состояться еще в 2014 году, если бы на такой шаг решились в Москве, тогда как теперь воссоединение русских земель сопровождается кровопролитием.



…С началом новой эпохи, когда говорить правду стало нелегко и неприятно, но уже можно, меня постоянно просят прокомментировать очевидное. Всегда отказываюсь и нервничаю – как, если бы вменяемые люди просили меня пояснить, почему дважды два – четыре.



Для меня в мегабайтах горькой правды о состоянии дела на Донбассе, которая начала всплывать, пока не было ни единой новости. Просто печальная констатация, запоздавшая на восемь с лишним лет и оплаченная кровью.



Та же история происходит и со словами президента Владимира Путина о том, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше, что могло бы уменьшить количество жертв.



Это ли не то, о чем мы криком кричали с 2014 года? Очевидное нам здесь абсолютно всем?



Это мы бились, пытаясь донести, что нет больше "братского украинского народа", и возвращение Донбасса на Украину – это смерть для жителей ЛДНР.



Мы ужасались сдаче пустого Мариуполя, которая приведет к катастрофическим последствиям – а в ответ получали рассказы о "военной необходимости".



Наши ребята на передовой с ума сходили, глядя, как украинская солдатня спокойно роет и бетонирует бункеры. Нашим запрещали трогать всю эту суетливую падаль – даже легонько шугануть огнем. О тех укрепах ходили легенды с 2015 года!



Это наши бойцы, без техники, нормального оружия, одетые Бог знает как, шли все эти годы на смерть, а по бумагам они выглядели, как на параде в телевизоре. Да и смерти, смерти не было – у нас же Минские соглашения!



Это нам смеялись в лицо, когда мы рассказывали о том, что украинская армия – не сборище голодранцев, они отлично подготовлены и великолепно экипированы за счет всего мира.



"У вас что, стреляют?!" – не верили россияне, подозрительно глядя на заезжих донбасских.



Это со времени вторых Минских, давших нацикам восьмилетнюю лицензию на безнаказанное убийство жителей Республик, в сводки вдруг вошло слово "окраины". Паскудное, унизительное, лицемерное, предательское слово. Я искренне надеюсь, что тому, кто придумал ввести его официально в оборот, уготован персональный котел. Мол, прилетел снарядик за пустую околицу, ни о чем. "Окраины" Донецка – это жилые, населенные районы, и все эти годы там гибли люди и животные, пылали дома. Говорить об этом массам было нельзя. Лучше всех об этом скажут кладбища, разросшиеся за минские годы до неузнаваемости.



Из медиа лилась бурда про всушников и нациков, одни были хорошими, но подневольными, а другие – кончеными убийцами. Здесь мы знали – этот сброд един в своих целях, убеждениях и садистских методах. Сейчас с экранов глашатаи, так хорошо разбиравшиеся в сортах украинского дерьма, съезжают с темы: вот-де, всушники получили лычки – и стали нациками. Звучит все это крайне жалко.



Так что для меня новая "эпоха гласности" не принесет никаких открытий, как и для всех моих настрадавшихся земляков.



В голову среднестатистического россиянина вмолочено намертво, что есть "хороший украинец" – добренький, трудолюбивенький, жрущий вареники из глечика и поющий песни в шинке (он любит русского брата, но горстка злых националистов загнобила беднягу). А есть, вот, нацики – их мало, но они держат в страхе такой хороший народ (но нацика, если взять в плен, холить, лелеять, откормить и сводить на "Аллею ангелов", то можно перевоспитать).



И настанет тот день, ценой огромной крови, увы – когда до большинства россиян дойдет горькая правда, что нет больше на той стороне радостных "чорнобровых Оксан" и встреч российских танков с цветами. Есть обезумевшая, жаждущая крови, зомбированная толпа, где ребенок с рождения воспитывается в ненависти к русским. Счастлив тот россиянин, который не знает украинского и не имеет возможности читать посты среднестатистических жителей незалежной: вы сошли бы с ума от глубин этого ада. Процесс необратим.



Процент пророссийских граждан столь мал в этом Содоме, что когда-то придется признать правду: мы вышли на тот этап, когда воюем не за "людей", а за территории. "Люди", казнящие своих соседей за "сотрудничество с оккупантами", как это происходит в Херсоне или Купянске, для обратного очеловечивания при помощи российских пряников непригодны.



Но освобожденная территория может начать все сначала, как это происходит сейчас в Мариуполе, бывшем оплоте махрового украинского нацизма. Туда вернулись пророссийские беженцы и влилась свежая кровь, собрался для возрождения города интернационал со всей России. "Коричневая клоака" на берегу моря переродилась в город, в котором кипит стройка, и вечерами у моря гуляют пары из местных и приезжих, и эта жесткая "перезагрузка" – пока единственный способ вытащить из бездны исконно русские города…