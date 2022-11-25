 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Песков словоблудит вокруг поставок рос-нефти врагам и ворам. Гешефта мало
00:00 28.11.2022

"Никто себе стрелять в ногу не будет": Песков рассказал о действиях РФ после введения потолка цен на нефть
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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Позиция России по поставкам нефти и газа в случае введения потолка цен была озвучена президентом страны. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки.

Песков напомнил, что, по словам главы государства, Россия со странами, которые введут потолок цен, торговать нефтью и нефтепродуктами, а также газом не будет.

"Поэтому пока позиция такая", - пояснил Песков, добавив, что Москва все же смотрит на те цифры, которые озвучиваются.

Представитель Кремля отметил, что есть много нюансов, которые нужно просчитывать. Пока же, по словам Пескова, можно выразить уверенность, что в любом случае "никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет".

В РФ научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами, резюмировал представитель Кремля.

Напомним, что Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, пока решение не объявлено.

На днях сообщалось, что дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Решение было принято из-за разницы в позициях представителей ряда стран.

Источник - rosbalt.ru
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