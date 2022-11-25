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Опыт трагедии Ливии и Йемена. От гражданской войны в выигрыше только полевые командиры
00:01 28.11.2022

От гражданской войны в выигрыше только полевые командиры

Опыт трагедии Ливии и Йемена носит универсальный характер

Более 10 лет Ливия находится в состоянии гражданской войны. Йемен – тоже. Европейцы, столкнувшись с проблемами беженцев и поставок энергоресурсов, вынуждены обратить внимание на эти страны. С кем там можно сотрудничать в своих интересах? Кто фактически там договороспособен? Кто и чем заменяет разрушенные институты государства?

В недавно опубликованном докладе Итальянского института международных политических исследований подробно анализируется возросшая роль полевых командиров в условиях гражданской войны в Ливии и Йемене.

Реальность такова, что вооруженные группировки при коллапсе государства и заметном сокращении международной помощи вынуждены искать источники финансирования собственной боевой деятельности. Энергоресурсы, контроль над критической инфраструктурой и нелегальная торговля – основа их финансового благополучия. И поскольку способ получения их доходов мало зависит от государства, его институтов и законов, то предположение, что полевые командиры мечтают о скорейшем завершении конфликта, чтобы делегировать новому государственному аппарату полномочия по эксплуатации подконтрольных активов, является малореалистичным. Они скорее готовы воссоздать будущие институты государства по образцам действующих сегодня механизмов удовлетворения своих потребностей.

Сейчас полевые командиры делятся добытыми ресурсами с населением подконтрольных территорий. Это дает им легитимность на переговорах по урегулированию конфликта. Иной легитимности у них нет, и трудно ожидать появления влиятельных политических сил в стране, способных настоять на формировании современных институтов государства после окончания конфликта. Независимо от победителя.

Необходимо также отметить, что фактический уход США из этого региона образовал вакуум внешнеполитического, даже можно сказать, геополитического интереса к местным конфликтам. Никто не спешит размещать там свои войска или войска НАТО, как было совсем недавно в Ираке и Афганистане. С этой новой реальностью надо считаться при стратегическом анализе и стратегических оценках.

Поставляя энергоресурсы за границу через порты и терминалы, обеспечивая безопасный морской проход танкеров, полевые командиры устанавливают прямые контакты с основными контрагентами в Европе, минуя официальных лиц государства. Силой оружия они настаивают на непризнании институтов государства, разоряют аппарат бюрократии, не испытывая давления и осуждения со стороны Запада. Вооруженные люди берут под контроль, как правило, не столицы, а районы нефте- и газодобычи и их транспортировки. Для обеспечения потока контрабанды критически важен и контроль над пограничными территориями и пунктами, где пересекают границы товары, необходимые для жизнедеятельности населения. Вооруженные отряды воюющих сторон берут под наблюдение и официальные пункты таможенного контроля, где взимают в своих интересах таможенные пошлины и сборы.

Полевые командиры в Ливии и Йемене чаще всего отражают племенные интересы и связи, закрепляются на традиционных территориях. Их соглашения с другими полевыми командирами имеют почти всегда прагматический характер поиска коммерческой выгоды.

Таким образом, полевой командир представляет собой в одном лице не только военного руководителя, но и вождя племени, главного дипломата-переговорщика и ключевого бизнесмена олигархического толка.

Очевидно, что именно полевые командиры, контролируя экспорт, импорт и доходы от них, превращаются в самых богатых и влиятельных людей страны. Своих сторонников они внедряют во все ключевые силовые и правоохранительные органы государства, подчиняя их работу собственным интересам.

Поэтому, когда западноевропейские политики в качестве панацеи от всех бед этих стран предлагают провести "демократические выборы", сразу видятся счастливые лица победителей, по странному стечению обстоятельств исчерпывающе представляющих клан соответствующих данной территории полевых командиров.

История гражданского противостояния в Ливии и Йемене иллюстрирует очень высокий уровень универсальной применимости ключевых выводов. Полевые командиры повсеместно вытесняют и заменяют собой институты государства, берут под личный контроль все мало-мальски ликвидные активы экономики. Крылатая фраза Мао Цзэдуна "винтовка рождает власть" остается актуальной и поучительной для всех государств, которые с легкостью необыкновенной делегируют частным структурам оружие и право на насилие. В проигрыше окажутся и государство, и народ. В выигрыше – полевые командиры.

Источник - НГ
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