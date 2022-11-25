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Старикам и пенсионерам в Ташкенте не хотят возвращать их сбережения после ликвидации банка "Туркистон"
00:05 28.11.2022

Открытое письмо Алишеру Бурхановичу Усманову

Старикам и пенсионерам в Ташкенте не хотят возвращать их сбережения после ликвидации банка.

Здравствуйте, Алишер Бурханович!

Надежда осталась только на Вас.

В беду попали 59 граждан республики Узбекистан в своем родном Ташкенте. Около половины из них - старики и пенсионеры.

После ликвидации местного банка "Туркистон" выяснилось, что часть вкладов, принимаемых у населения, работники отдела вкладов этого банка оформляли в виде субординированного долга, объясняя вкладчикам, что субординированный долг "Мустахкам Химоя" - это такой же вклад, возврат которого гарантируется государством. При этом также выдавалась и "Омонат дафтарча". У граждан не было сомнений, что они делают именно вклады.

Сейчас эти люди не могут вернуть своих сбережений, так как будучи введенными в заблуждение, в банке, после беседы с сотрудниками банка, будучи уверенными, что делают вклады, подписывали договоры субординированного долга. Про то, что выдавалась "Омонат дафтарча" и объяснялось работниками банка, что средства у населения принимаются в качестве вклада, уже никто не вспоминает.

Сотрудники ЦБ настойчиво рекомендуют обращаться обманутым вкладчикам в гражданский суд, но то, что этого будет достаточно для возврата старикам их сбережений, никто не утверждает, ни ЦБ, ни судьи, ни адвокаты...

Коллективные обращения граждан в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, ЦБ, СГБ, МВД и Прокуратуру на настоящий момент никаких результатов не принесли. В средствах массовой информации сообщают, что всем вкладчикам досрочно вернули их сбережения.

То есть, до того, что граждан Республики Узбекистан мягко сказать обманули и их сбережения (общая сумма - около 5 млн. долларов) ушли кому-то в карманы, никому нет дела.

Алишер Бурханович, народ Узбекистана доверяет Вам и просит Вас восстановить справедливость в описанном выше вопросе и оказать содействие возврату обманутым вкладчикам их сбережений.

С уважением,
Прокофьев Дмитрий Геннадьевич.
Ташкент 26 ноября, 2022 - 17:24

Источник - otkrytoe-pismo.ru
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