Старикам и пенсионерам в Ташкенте не хотят возвращать их сбережения после ликвидации банка "Туркистон"

00:05 28.11.2022

Открытое письмо Алишеру Бурхановичу Усманову



Старикам и пенсионерам в Ташкенте не хотят возвращать их сбережения после ликвидации банка.



Здравствуйте, Алишер Бурханович!



Надежда осталась только на Вас.



В беду попали 59 граждан республики Узбекистан в своем родном Ташкенте. Около половины из них - старики и пенсионеры.



После ликвидации местного банка "Туркистон" выяснилось, что часть вкладов, принимаемых у населения, работники отдела вкладов этого банка оформляли в виде субординированного долга, объясняя вкладчикам, что субординированный долг "Мустахкам Химоя" - это такой же вклад, возврат которого гарантируется государством. При этом также выдавалась и "Омонат дафтарча". У граждан не было сомнений, что они делают именно вклады.



Сейчас эти люди не могут вернуть своих сбережений, так как будучи введенными в заблуждение, в банке, после беседы с сотрудниками банка, будучи уверенными, что делают вклады, подписывали договоры субординированного долга. Про то, что выдавалась "Омонат дафтарча" и объяснялось работниками банка, что средства у населения принимаются в качестве вклада, уже никто не вспоминает.



Сотрудники ЦБ настойчиво рекомендуют обращаться обманутым вкладчикам в гражданский суд, но то, что этого будет достаточно для возврата старикам их сбережений, никто не утверждает, ни ЦБ, ни судьи, ни адвокаты...



Коллективные обращения граждан в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, ЦБ, СГБ, МВД и Прокуратуру на настоящий момент никаких результатов не принесли. В средствах массовой информации сообщают, что всем вкладчикам досрочно вернули их сбережения.



То есть, до того, что граждан Республики Узбекистан мягко сказать обманули и их сбережения (общая сумма - около 5 млн. долларов) ушли кому-то в карманы, никому нет дела.



Алишер Бурханович, народ Узбекистана доверяет Вам и просит Вас восстановить справедливость в описанном выше вопросе и оказать содействие возврату обманутым вкладчикам их сбережений.



С уважением,

Прокофьев Дмитрий Геннадьевич.

Ташкент 26 ноября, 2022 - 17:24