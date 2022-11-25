 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Размотавший в "проекте LRT" $1 млрд астанинский акимат ищет, кто ему даст еще $580 млн
00:16 28.11.2022

Аким столицы рассказал о ходе строительства LRT
О ходе строительства Astana LRT рассказал аким столицы Фото: Zakon.kz
26 ноября Алтай Кульгинов в очередной раз высказался о строительстве LRT. По его словам, для завершения проекта еще необходимо 580 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Аким уточнил, что уже выделено свыше 1 млрд долларов, на которые построена часть инженерных сооружений.

"Еще нужно 580 млн долларов. 20 млрд тенге выделены - первый транш, второй транш - в декабре выделяется еще 30 млрд и оставшаяся сумма - на 2023-2024 годы".
Алтай Кульгинов
Также он добавил, что договоренность только между китайским консорциумом и Казахстаном.

"Других договоренностей у нас нет. Казахстанская сторона является заказчиком".
Алтай Кульгинов

В заключение аким заявил, что общественный транспорт очень важен.

Если верить прогнозу, как уточняет Кульгинов, в 2023 году в столице будут проживать 1,5 млн человек.

"Наша задача – достроить LRT", – подытожил аким.

28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT". Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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