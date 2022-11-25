Процесс 22-х. В Нукусе начался суд над каракалпакскими "хулиганами"

00:31 28.11.2022

22 человека являются обвиняемыми по делу о нукусских событиях

Открытый суд по делу о событиях в Нукусе 1−2 июля начнется в понедельник в Бухаре. Обвиняемыми являются 22 человека, включая Д. Тажимуратова, Л. Каллыханову, А. Турданова и других. Обвинения предъявлены по 11 статьям - от хулиганства до посягательства на конституционный строй.



Открытый суд по уголовному делу о событиях в Нукусе 1−2 июля начнется в Бухаре в понедельник, 28 ноября. Обвиняемыми по делу являются 22 человека, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.



Дело будет рассматривать суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Е. Абибуллаева.



Имена обвиняемых, согласно обвинительному заключению органа предварительного следствия:



Даулетмурат Тажимуратов,

Лолагул Каллыханова,

Азамат Турданов,

А. Сметуллаев,

Д. Джиемуратов,

Б. Кадирбергенов,

Б. Сейтниязов,

А. Тоқимбетов,

К. Сейтимов,

А. Нуратдинов,

С. Медетов,

Н. Найыпов,

П. Шамшетов,

Р. Бекмуратов,

С. Каипов,

Б. Генжебаев,

С. Калилаев,

П. Нурниязов,

С. Калимов,

Н. Султамуратов,

А. Темирханов и

А. Адилбеков.

Обвинения предъявлены по следующим статьям Уголовного кодекса:



104. Умышленное тяжкое телесное повреждение,

104. Умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28. Виды соучастников преступления,

159. Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан,

164. Разбой,

167. Хищение путем присвоения или растраты,

227. Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов),

243. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности,

244. Массовые беспорядки,

244−1. Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку,

247. Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами,

277. Хулиганство.

20 подсудимых находились под стражей, 1 - под домашним арестом и 1 был отпущен под общественное поручительство.