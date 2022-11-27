Визит Токаева в Россию пройдет на фоне нестабильности в Казахстане, - В.Панфилова

01:04 28.11.2022

27.11.2022



Астана и Москва подтвердят стратегические отношения

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.11.22



Первый визит Касым-Жомарт Токаев нанесет в Москву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября посетит Россию. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания. Он пройдет на фоне протестов в республике. В ходе переговоров Токаева с главой РФ Владимиром Путиным планируется обсудить вопросы дальнейшего развития партнерства и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщила пресс-служба Кремля.



Новый срок президентства Касым-Жомарта Токаева начался с акций протеста. Вначале на забастовку вышли рабочие предприятий "Казфосфата" в Таразе, которые требовали улучшить условия труда и поднять зарплату, а после конфликта с руководством компании – уволить российский менеджмент, один из которых назвал работников баранами, что стало триггером конфликта. К подавлению забастовки подключились руководители области, силовики и руководство республики.



Затем, после инаугурации Токаева, 26 ноября в Астане была предпринята попытка организации массовых беспорядков. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента полиции казахстанской столицы. Арестовано более 300 человек, которых на улицы Астаны вывел один из местных предпринимателей, самый молодой миллионер Казахстана, руководитель агропроекта TDFA Марат Абиев. Ему 33 года. Это не первая акция протеста, которую устраивает Абиев со своей группой "Архитекторы будущего".



На фоне внутренней нестабильности состоится визит Касым-Жомарта Токаева в Россию. Тем не менее, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "это будет полноформатный, очень-очень важный для нас и для двусторонних российско-казахстанских отношений визит". Ожидается подписание ряда двусторонних документов, в том числе декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Путин и Токаев обратятся к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который открывается в понедельник в Оренбурге.



После переизбрания Токаева президентом Казахстана Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что "отношения стратегического партнерства и союзничества между Астаной и Москвой, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно".



При этом казахстанские эксперты отмечают, что в Москве по-прежнему ряд российских политиков и экспертов ставят под вопрос отношения с Казахстаном. В частности, накануне визита Токаева в РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" прозвучало мнение политолога Дмитрия Дробницкого о том, что Казахстан может стать следующей проблемой России. Он сказал, что в республике якобы могут начаться нацистские процессы, как в свое время в Украине.



Естественно, что это предположение вновь всколыхнуло казахстанское общество, отреагировала и Акорда. "Подобные заявления наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", – отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.



Реакция Кремля последовала незамедлительно. Дмитрий Песков заявил, что в России политологов, допускающих "крайне неловкие" высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России. Он предложил "их не слушать и не смотреть". Судя по тому, что Владимир Соловьев объяснился "от лица своей программы" за данный случай, скорее всего ему замечание тоже было сделано.



В пересмотре российско-казахстанских отношений сегодня никто не заинтересован. "Принципиально никаких серьезных подвижек во взаимоотношениях Астаны и Москвы не должно быть", – считает политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов. По его словам, реперные точки обозначены. Москва в первую очередь будет заботиться о том, чтобы интенсифицировать сотрудничество с Астаной как на двустороннем уровне, так и в рамках Евразийского экономического союза. "В условиях хаотического состояния на всем евразийском пространстве партнеры по СНГ ищут возможности избежать вторичных санкций Запада и одновременно наладить сотрудничество с Россией", – считает Дубнов. Москва, по его мнению, должна старательно находить точки соприкосновения. Потому что если процесс отдаления Казахстана от России продолжится и начнет развиваться уже институционально, то это может привести к непредсказуемым последствиям.



"Вместе с тем многие шаги со стороны Москвы, сделанные в надежде на то, что ей удастся приструнить Астану, причем с применением элементов шантажа, в конце концов срабатывали своеобразным бумерангом, который, возвращаясь, ударял по российским интересам. Происходило это из-за того, что ответная реакция Казахстана была предельно деловой. Руководством страны тут же были даны поручения найти возможности перенаправить потоки казахстанских углеводородов по другим маршрутам, в обход России. На самом деле такой подход отдаляет Астану от Москвы. Сам же Казахстан намеренно не стремится обострять отношения с Кремлем", – полагает политолог.



Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ранее заявлял, что республика будет ежегодно экспортировать около 1,5 млн т нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Маршрут должен был стать официальной альтернативой Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Первая нефть по этому трубопроводу пошла уже в сентябре. Об этом сообщил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм. "Поиски альтернативных маршрутов будут продолжены", – сказал он. "Одна из основных вещей, за которой мы следим, это экспорт нефти и ресурсов в рамках антироссийских санкций. Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между Европейским союзом, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана", – сказал Розенблюм. С 2023 года объемы будут увеличены до 5 млн т, а также начнутся поставки через порт Супса в Грузии. Это позволит пустить в обход России чуть более 100 тыс. барр. в сутки, или 8% от всего нефтяного экспорта Казахстана. Однако на этом республика не собирается останавливаться и делает ставку на транскаспийский маршрут, который исключит Россию из цепочки поставок казахстанской нефти. Однако все предложенные сегодня обходные пути транспортировки пока не могут составить конкуренцию КТК, проигрывая либо по пропускной способности, либо по стоимости транзита.