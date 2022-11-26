Хокиматы Узбекистана начали выдавать "охранные ордера" женщинам, которые убегают из семей мужа

09:07 28.11.2022

Женщине, которую увезли насильно, выдали охранный ордер

Семью женщины из Касана, которую поймали на улице в Ташкенте и насильно увезли муж и свекор, навестили представители хокимията и ОВД района. Ей выдан охранный ордер, а с членами семьи проведена профилактическая беседа. Мужчины находятся под следствием.

25 ноября 2022, 11:56 Общество

Представители Государственного комитета семьи и женщин и властей Касанского района Кашкадарьинской области навестили семью 22-летней женщины, которую муж и свекор поймали в Ташкенте, насильно затащили в машину и увезли домой. Об этом сообщает хокимият района.



Ситуация взята под контроль отдела семьи и женщин хокимията и отдела внутренних дел, с членами семьи проведена профилактическая беседа, говорится в сообщении.



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Женщину лично приняла и побеседовала с ней первый заместитель Госкомитета семьи и женщин Озода Парпибоева. Детали беседы не уточняются.



В отношении супруга и свекра женщины начато следствие. В четверг ГУВД Ташкента сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "похищение человека".



Женщине выдан охранный ордер, она также прошла медицинский осмотр. Представители властей также ознакомились с условиями проживания семьи, говорится в сообщении.



На одной из фотографий видно, как с мужчиной (предположительно, супруг) общается хоким района Асрол Бойкараев (на снимке ниже - справа).



В заявлении хокимията подчеркивается, что администрация района выступает против насилия по отношению к женщинам.