Al Arabiya: США ищут конфликт, а не здоровой конкуренции в мире

09:18 28.11.2022

Al Arabiya

Объединенные Арабские Эмираты

28 ноября 2022

Америка и сдерживание геополитических конкурентов

Al Arabiya: США ищут конфликт, а не здоровой конкуренции в мире.



"Промывка мозгов" возымела свое действие, пишет Al Arabiya. Гегемония США является непреложной истиной, в которую искренне верят американцы. Поэтому реальная внешнеполитическая стратегия Вашингтона нацелена на управление конфликтами ради сдерживания соперников, а не на развитие конкуренции во избежание кризисов.

Cохранение глобального господства - это цель, которую преследовали Соединенные Штаты с тех пор, как в 1991 году установился однополярный мир. Это большая головная боль для Америки. Она не может о ней не думать. Не может отказаться, договориться или пойти на компромисс, какими бы ни были обстоятельства, условия или времена. Дело не ограничивается межпартийными дискуссиями во время предвыборных кампаний, а выходит далеко за рамки всего этого. Мировое господство США является непреложной истиной, в которую искренне верит американский народ. Прочно укоренилось мнение, что администрации США, независимо от их взглядов, работают в этом направлении. После окончания Второй мировой войны и начала конфликта с коммунистами американскому народу начали "промывать мозги". Им говорили о необходимости добиться глобальной гегемонии, чтобы противостоять чуждым идеологиям, каким бы ни был их источник. А еще нужно уничтожать врагов Соединенных Штатов, кем бы они ни были, и сохранить ценности, которые отличают американцев от остальных народов. "Промывка мозгов" возымела свое действие. Стремление к глобальной гегемонии превратилось в твердое убеждение, влияющее на политику и стратегию страны, несмотря на то что в последние годы риторика американских лидеров становится все более сдержанной.



Это убеждение можно было заметить на протяжении последних семидесяти лет, но особенно ярко оно проявилось во время официальной встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина перед открытием саммита G20 на Бали. Американский лидер был вежливым и дипломатичным по отношению к Китаю и мировому сообществу.



"Как вы знаете, я настаиваю на важности поддержания открытыми каналов связи между нашими правительствами, поскольку у нас есть возможность добиться больших перемен. Как лидеры двух государств мы несем ответственность за то, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют взаимного сотрудничества. Это важно для обеих наших стран и международного сообщества. Мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатического кризиса и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Соединенные Штаты готовы работать с вами, если вы того хотите. С нетерпением жду начала открытого и прозрачного диалога с вами", - заявил американский лидер.



Байден дипломатично призывает к миру и диалогу ради сохранения глобальной стабильности. Президент США во время пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР добавил, что "ищет здоровой конкуренции, а не конфликта". Можно подумать, заявления Байдена отражают позитивное отношение Соединенных Штатов к Китаю как к восходящей державе на международной арене и к миру в целом. Америка якобы больше не боится конкуренции за мировое господство. Но давайте посмотрим на реальную политику США в отношении Китая и России или любой другой страны, которая пытается конкурировать с ними, стремится изменить текущий миропорядок или вступает в союз с американскими конкурентами или противниками.



Реальная политика США отражена в "Стратегии национальной безопасности", принятой президентом Джо Байденом в октябре 2022 года. В ней четко показано, что сдерживание геополитических конкурентов является основной целью Вашингтона. Среди прочего, в новой стратегии говорится, что в борьбе за будущее мира администрация Байдена ясно видит масштабы стоящих перед ней вызовов. Китайская Народная Республика все больше стремится изменить существующий мировой порядок, даже несмотря на то, что США по-прежнему привержены ответственному управлению конкуренцией. Украинский конфликт пошатнул мир в Европе и повлиял на стабильность и в других регионах, а возможная эскалация кризиса вплоть до применения ядерного оружия представляет серьезную опасность. Если мы обратимся к другим частям "Стратегии национальной безопасности", то увидим реальные ценности и убеждения, которые не соответствуют дипломатическим заявлениям американской администрации о том, что Соединенные Штаты терпимо относятся к своим геополитическим конкурентам и тем, кто стремится сместить их с пьедестала. Ведь, по их мнению, некоторые страны якобы хотят подорвать мировую демократию.

Американской политикой движут принятые стратегии и содержащиеся в них цели и задачи, а не дипломатические заявления, транслирующие западные ценности в привлекательном для всего мира формате. Стратегии, благодаря которым Соединенные Штаты стали единственным мировым полюсом, направлены на усиление американской гегемонии в мире, чтобы исключить появление потенциальных конкурентов. А поскольку КНР пытается соперничать с США в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, эти дипломатические встречи заставляют забыть о принятой американцами политике. Общественность начинает думать, что они согласны с формированием нового мирового порядка в то время, как американцы тихо работают над устранением своих конкурентов. Стратегия, которой придерживается Вашингтон в отношении Пекина, не нова. Соединенные Штаты используют ее с 90-х годов, чтобы сдерживать подъем Китая и не дать ему превратиться в угрозу для американской гегемонии в мире. Вашингтон в рамках своей стратегии усилил военное присутствие вблизи Китая, предпринял меры по ограничению экономической, промышленной, технической и технологической мощи страны, а также укрепил военный потенциал и возможности государств, выступающих против растущего влияния Китая в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тот, кто внимательно следит за политикой Соединенных Штатов в отношении Европы и Китая, и тем, как они реагируют на украинский конфликт, понимает, что реальная стратегия Вашингтона нацелена на управление конфликтами ради сдерживания соперников, а не на развитие конкуренции во избежание кризисов. Это позволило американцам устранить всех, кто угрожал их гегемонии, с наименьшими затратами и усилиями. "Управляемый хаос" - стратегия США. Она призвана истощить и ослабить американских противников и тех, кто хочет с ними конкурировать. Сначала в ход идут союзники, партнеры и сторонники, а затем приходит Америка, чтобы заполнить пустоту и усилить свое влияние. Далее она перемещается в новую локацию и проделывает все то же самое. Америка якобы защищает общечеловеческие ценности и при этом сохраняет свою глобальную гегемонию.