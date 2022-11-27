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Al Hadath: Россия аккуратно выдавила Францию из Африки
09:22 28.11.2022

27 ноября 2022
Главный враг Франции - высокомерие, а не "хищнические амбиции" России
Al Hadath: высокомерие Франции привело к снижению ее политического влияния в Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в Претории, ЮАР - ИноСМИ, 1920, 27.11.2022

Упрямство Парижа пошатнуло его влияние на Африку, пишет Al Hadath. Мир больше не хочет слушать жалобы Макрона на маргинализацию Франции и его обвинения в адрес России. Так что ему следует забыть о колониальных идеях, уверен автор статьи.
Чем упрямее Париж не желает признавать реальность, тем больше снижается его политическое влияние. Это наносит ущерб его компаниям в глобализованном мире, где столь быстро распространяются такие угрозы, как изменение климата, терроризм и миграция.
Франция не может выстроить настоящий диалог со следующим поколением африканских лидеров
Есть урок, который Франция так и не усвоила. В октябре 2021 года, когда в ее столице проходил саммит "Африка - Франция", утверждалось, что он посвящен молодежи стран-участниц. Были приглашены представители африканского гражданского общества -ученые, активисты, бизнесмены, блогеры и деятели культуры - с целью заложить новые основы отношений между Парижем и африканским континентом. Однако, как выяснилось позже, Эммануэль Макрон и другие лица, планировавшие саммит, не смогли отойти от старых заявлений и идей. Это продемонстрировало неспособность Франции выстроить диалог с будущим поколением африканских лидеров ради общего будущего.

Сегодня мир не примет жалоб Макрона на маргинализацию Франции и его видение российского проекта как "хищнического". Как Париж назовет свой многолетний проект в Западной и Северной Африке, заключающийся в применении "визового оружия", давления и шантажа для контроля над суверенными государствами?
Несмотря на потерю влияния на коричневом континенте, французы остаются верными колониальным идеям, высокомерно игнорируя потенциал африканской молодежи, которая меняет положение дел и настаивает на создании новой Африки с эффективным управлением и демократическими институтами.

Чем упрямее Париж не желает признавать реальность, тем больше сокращается его политическое влияние. Это наносит ущерб его компаниям в глобализованном мире, где так быстро распространяются такие угрозы, как изменение климата, терроризм и миграция.
Недавние обвинения Макрона в адрес России в подпитке антифранцузской пропаганды в угоду своим "хищническим амбициям" в неспокойных странах африканского континента - не что иное, как оправдание, не соответствующее действительности. Франция является колониальной страной, чья внешняя политика в отношении Африки не изменилась.
Но самый простой способ оправдать утрату власти в регионе для Макрона и других французских политиков - обвинить силы, работающие над расширением своего влияния в Африке, и настаивать на том, что их цель - навредить Парижу.

Эти обвинения кажутся странными, ведь какая страна не стремится отстоять свои интересы? Тем не менее это не единственный важный момент. Французский президент упускает из виду, что африканские страны кажутся более смелыми и энергичными в в плане защиты своих интересов, а потому сотрудничество с ними - беспроигрышная политика.

Нынешняя риторика Макрона - не самый лучший способ справиться с утратой ведущей роли Франции на континенте, который она считала своим "задним двором". Сегодня здесь укрепляют позиции Россия, Китай, США и Великобритания, и каждый делает это по-разному. У Парижа нет иного выбора, кроме как выйти из зоны комфорта и начать поиск практических решений взамен провальным стратегиям времен холодной войны и более ранних периодов истории.

Франция была вытеснена из Мали и Буркина-Фасо и, похоже, потеряла поддержку населения в других частях Сахеля и Сахары. В июле два франкоязычных государства - Габон и Того - присоединились к Содружеству Наций на проходящем раз в два года саммите в Кигали, став первыми бывшими французскими колониями в британском объединении, которое насчитывает 54 члена. Ранее в Содружество также вступили другие страны, не являющиеся в прошлом британскими колониями, такие как Мозамбик (в 1995 году) и Руанда (в 2009 году).

Если лица, принимающие решения в Париже, еще не осознали реальность новых переменных, то это настоящий провал. И не только из-за снижения культурного и политического влияния, но и из-за отсутствия стратегического мышления и предвидения определенных событий и тенденций.

Сегодня Макрон пожинает плоды многолетней французской политики. Но несмотря на потерю власти на африканском континенте, она остается верной своим колониальным убеждениям, с большим высокомерием игнорируя идеи африканской молодежи, настаивающей на строительстве Новой Африки.

Присоединение ряда франкоязычных африканских стран к Содружеству Наций - лучшее, что могло случиться с ними вместо того, чтобы оказаться в зависимости от культуры, языка, государства, которое не может развивать свой культурный, научный, экономический и политический продукт, выгодный для обеих сторон. Бывшие колонии в течение десятилетий ждали, когда французы начнут содействовать их развитию. Но безрезультатно. Так почему бы им не попытать счастья с другим языком, культурой и менталитетом, с помощью которых завоевываются пространство, умы и рынки?

Где было французское стратегическое мышление в разгар напряженности из-за роли Парижа в геноциде в Руанде в 1994 году, что впоследствии привело к присоединению государства к Содружеству Наций в 2009 году? Жители Руанды смогли найти ответ на напряженные отношения с Францией и обратились лицом к англосаксонскому миру, заменив французский на английский в качестве второго языка, преподаваемого в школах.
Предполагалось, что французы будут встревожены этими событиями. Но, судя по всему, есть силы, стремящиеся смягчить их восприятие. Так, по мнению определенных политических и академических кругов, африканские страны дистанцируются от Франции больше по экономическим соображениям, нежели политическим, что снова указывает на французское высокомерие и отсутствие гибкости.
Франция не хочет или не может отказаться от своего колониального наследия. И политики в Елисейском дворце не в состоянии осознать, что поэтапные геополитические изменения привели к ухудшению отношений с Африкой.

Таким образом, Франция, преследуемая своим колониальным прошлым в Африке, из-за гордыни не в состоянии трезво проанализировать ситуацию и выработать политику, выгодную обеим сторонам.
Автор: Мухаммад Мамуни Алави (محمد ماموني العلوي)

Источник - inosmi.ru
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