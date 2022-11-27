Начало агонии Организации Объединенных Наций, - А.Веселов

10:17 28.11.2022 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 27.11.2022 |



Чем занимается ООН



Последние годы все чаще и чаще обсуждается необходимость реформирования ООН. Тема периодически звучит на официальном уровне и в самой организации, но все неизменно заканчивается выводом: ООН не идеальна, но альтернативы ей нет.



Практически никто, включая высокопоставленных чиновников ООН, не имеет полного и четкого представления о структуре этой разветвленной системы и о том, чем она занимается. Это не удивительно – ООН давно превратилась в гигантского монстра, который охватил своими щупальцами все без исключения.



В бесчисленных комитетах, департаментах и агентствах никто ни за что не отвечает и ничего не производит, кроме многих тысяч рекомендаций, которые никто не собирается выполнять. Существуют все эти структуры за счет взносов государств-участников, что обьясняет их полную зависимость от стран-доноров. Главным плательщиком являются США и аффилированные с ними структуры, которые всегда ставят собственные интересы на первое место. Они требуют отдачи от вложенных средств, их "союзникам" отведена роль второго эшелона и группы поддержки. Немалая часть стран-членов вполне довольствуется ролью массовки, что отчетливо видно по результатам голосования как на Генассамблее, так и в СБ ООН.



ООН сегодня – это надгосударственная корпорация, перечень структурных подразделений которой займет несколько страниц. Помимо таких органов, как Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, в системе организации действуют десятки бюрократических формирований, о существовании которых большинство населения планеты не подозревает. Думается, немногим известно о деятельности Управления ООН по снижению риска бедствий, постоянного форума по вопросам коренных народов, группы экспертов по географическим названиям или спецпредставителя Генсека по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта.



В ООН имеются свои образовательные и научно-исследовательские учреждения (университет и шесть институтов), судебные органы, департамент безопасности. Мощный финансовый блок, помимо группы Всемирного банка, включает собственный банк (United Nations Federal Credit Union). Применяется строго структурированная штатная организация, где каждый сотрудник имеет свой уровень и соответствующие ему привилегии. Так, большинство штатных сотрудников имеют паспорт ООН голубого цвета, который дает им право безвизового въезда почти во все страны мира. Многие руководители даже среднего звена имеют паспорт ООН красного цвета, который дает им дипломатический статус.



Понятно, что люди, облеченные такими полномочиями и почестями, должны иметь соответствующие условия для труда и отдыха. Все это предоставлено в полном обьеме, если не сказать – с лихвой.



Всем знакомо здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Помимо этого здания, организация использует массу других объектов в разных странах, начиная от таких пафосных, как Дворец Наций в Женеве, до гигантской базы материально-технического обеспечения в итальянском Бриндизи. Помимо отделения в Вене, где расположены головные офисы ряда подотчетных структур, ООН создала огромное представительство в Кении. Расположенное напротив посольства США отделение в Найроби поражает наличием полей для игры в гольф и других элементов инфраструктуры, без которых невозможно решать насущные проблемы Африканского континента.



Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке



Отделения рангом пониже, которые присутствуют в десятках стран мира, тоже стараются не отставать. Для них возводят либо отдельно стоящие здания по спецпроекту, либо арендуют. К примеру, в столице Иордании таких объектов свыше десятка, а в соседней Сирии сотрудники ООН скромно ограничились отелем. Именно из этого места сотрудники Департамента безопасности ООН на основании указаний из Нью-Йорка всячески затягивали поездку экспертов для расследования "инцидента с химическим оружием" в пригороде сирийской столицы Гуте.



Представительство ООН в Дамаске (Сирия)



Многотысячный коллектив штатных сотрудников ООН неустанно трудится над решением проблем человечества во всех областях жизнедеятельности с прицелом на будущее. Принимаемые документы отличаются высоким профессионализмом с точки зрения казуистики и искусства выражения идеи, абсолютно никого ни к чему не обязывающей. В качестве иллюстрации ниже приводится текст первой части минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.



1. Основные цели



1.1 Государства-участники должны стремиться в соответствии со своими общими интересами способствовать благополучию несовершеннолетнего и его или ее семьи.



1.2 Государства-члены должны стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к неправильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития личности и получения образования, в максимальной степени свободному от возможности совершения преступлений и правонарушений.



1.3 Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие общественные институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, справедливого и гуманного обращения с подростком, находящимся в конфликте с законом.



1.4 Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.



1.5 Настоящие Правила будут осуществляться в контексте экономических, социальных и культурных условий, существующих в каждом государстве-члене.



1.6 Следует систематически развивать и координировать службы правосудия в отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на должном уровне квалификации персонала этих служб, включая их методы, подходы и отношение.



Для справки: это текст, в котором нет ничего, кроме феноменального пустословия, принят Генассамблеей ООН 29 ноября 1985 года. Таких примеров виртуозного словоблудия сотни. Однако есть проблемы, которые касаются почти каждого жителя Земли, с этими проблемами мы сталкиваемся повседневно, но к решению которых ООН за все годы своего существования не приблизилась и на йоту. Речь о единых стандартах: меры весов, расстояний, измерения атмосферного давления. До сих пор в части мира существует правостороннее автомобильное движение, железнодорожная колея разнится между континентами и даже странами. Схожая картина с часовыми поясами, а летосчисление между некоторыми странами отличается на тысячи лет!!!



В XXI веке подобные различия могут создать серьезные драматические ситуации. Всего один пример. 10 сентября 2017 года случилась серьезная предпосылка, когда крупнейший в мире пассажирский авиалайнер А380 компании Emirates, следовавший из Дубая в московский аэропорт Домодедово, дважды уходил на второй круг и выполнил посадку лишь с третьей попытки. На борту находились 446 человек, при уходе на второй круг лайнер занимал высоту 120 м вместо 600 по глиссаде. В результате расследования выяснилось, что причиной явилось выставление командиром воздушного судна высоты по системе, отличной от российской. Казалось бы, это ошибка пилота, но проблема гораздо глубже.



После распада СССР миросистема стала стремительно трансформироваться, переходя от сбалансированного двухполярного мира к аморфному состоянию. Этим не могли не воспользоваться США, уверившиеся в своей исключительности. Роль и влияние РФ неизменно сокращались, а Вашингтон наращивал давление по всем направлениям. В итоге абсолютное большинство структур ООН возглавляют анлосаксы или те, кто следует в их фарватере. Появились требования лишить Москву права вето, причем при поддержке Франции – страны, которая заняла место постоянного члена СБ примерно на тех же основаниях, на каких король всех румын Михай был награжден советским орденом Победы.



Москва долгое время напрасно пыталась доказать, что готова на компромиссы, и часто, слишком часто шла на уступки, что неизменно оборачивалось против нее самой. К слову, в 2020 году Росавиация выпустила распоряжение о переходе с принятых в РФ систем и стандартов установки высоты аэродрома на западные. Предполагалось, что это будет распространено и на ВКС, и лишь СВО если не отменила, то отсрочила внедрение футов вместо метров. В сентябре 2022 года ИКАО (структура ООН по авиации) выставила России так называемый "красный флажок". Это означает, что любой аэропорт мира без объяснения причин, сославшись лишь на это решение, может отказаться от обслуживания российских воздушных судов. За всю историю ИКАО такую метку получали только две страны – Бутан и Эритрея.



И уже не удивляет число стран, голосовавших в ООН за откровенно антироссийские резолюции, включая признание РФ "агрессором", непризнание референдумов и "выплату репараций". В ответ первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии, назвал принятие резолюции "нечестной игрой", проявлением "демократии под дулом пистолета". Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что "с юридической точки зрения это не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права". С ним согласен и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который назвал принятую резолюцию о компенсациях "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.



А зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сделал три вывода из произошедшего:



– англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных активов России;



– следует принять такую же рекомендацию о полном возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО;



– это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец агонии будет мучительным для всего международного сообщества. Источник - фонд стратегической культуры

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