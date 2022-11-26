В Иране арестовали племянницу аятоллы Хаменеи - Фариде Морадхани. За поддержку оппозиции

11:14 28.11.2022

Фариде Морадхани сравнила своего дядю с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, сообщает Zakon.kz.

Фариде Морадхани назвала происходящее в Иране "угнетением со стороны политических автократов". Видеообращение в YouTube и Twitter опубликовал ее брат Махмуд Морадхани 25 ноября. Известно, что ее арестовали и доставили в тюрьму 23 ноября.



"Разве не достаточно Гитлера, Муссолини, Чаушеску, Каддафи, Саддама Хусейна, Хомейни и его последователя, Хаменеи?"

Фариде Морадхани

Она призвала правительства других стран перестать поддерживать режим Хаменеи. По ее словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".



Она также осудила "нелепые и смехотворные санкции", которые были введены против иранских чиновников.



В январе Фариде арестовывали после того, как она поддержала вдову шаха Мохаммада Реза Пехлеви, свергнутого в результате исламской революции 1979 года.



Данияр Кунафин