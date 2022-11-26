Грязный карлик. К власти в Британии пробралась мафия педофилов, - А.Игнатьев

12:20 28.11.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 26.11.2022

О педофилах-хищниках

В Польше раскрыта группа педофилов из Великобритании, охотившихся на детей украинских беженцев



"Карл III – гей" – под таким сенсационным заголовком издание Globe Magazine (США) опубликовало во второй половине ноября шокирующие подробности из личной жизни нового британского монарха. Издание сообщает, что у британской контрразведки MI-5 есть документы охватывающие почти 60-летний период гомосексуальных свиданий принца Чарльза, коронованного под именем Карoла III, и его "раскачивающих принципы монархии" измен принцессе Диане и нынешней супруге Камилле: "Это досье – динамит, который взорвет правление еще до того, как Карл успеет короноваться". По информации издания, агенты MI-5 якобы уже передали взрывное досье в британский парламент и теперь его коронация в мае 2023 года под угрозой.



Американский таблоид утверждает, что принцесса Диана рассказывала своим сыновьям, что Чарльз признавался ей в связях с мужчинами. Он также "признавался своей нынешней жене Камилле в изменах с мужчинами" – приятелями из школы-интерната, дворецкими, представителями голубых кровей. Однако спецслужбы вплотную занялись "голубыми" предпочтениями наследника престола только в 2016 году, после того как журналисты поймали будущего короля Карла III целующимся с "игривым мальчонкой" (boytoy):



Эти сенсационные публикации – очередной симптом страшной болезни, разъедающей общество Туманного Альбиона. В первой половине ноябряНациональное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о более чем полумиллионе "педофилов-хищников" в Великобритании, представляющих общественную угрозу. Директор NCA заявил, что в стране насчитывается от 550.000 до 800.000 педофилов, представляющих опасность для детей, подчеркнув, что угроза со стороны сексуальных насильников продолжает расти и "еще не достигла пика".



Инфографика Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), отражающая стремительную содомизацию Великобритании



О том, насколько эти особи опасны, говорят следующие факты. В конце июня 60-летняябританская светская львица Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюрьмы за торговлю девочками-подростками в целях сексуальной эксплуатации. По данным The Guardian, суд в Нью-Йорке поставил ей в вину многолетние поставки детей получившему скандальную известность сутенеру "сильных мира сего" Джеффри Эпштейну.



Почти одновременно в центре гомосексуального скандала оказался высокопоставленный представитель Консервативной партии Крис Пинчер, устроивший пьяный дебош в элитном лондонском клубе, где он приставал сразу к двум парням. По данным Sky News, это стало одной из причин ухода в отставку десятков членов правительства и премьер-министра Бориса Джонсона.



В июле NCA раскрыло в Польше группу педофилов из Великобритании, которые охотились на детей украинских беженцев. По данным следствия, более десятка британских извращенцев, ранее осужденных за надругательства над несовершеннолетними, приехали после начала СВО на Украине якобы для оказания гуманитарной помощи. Все они были хорошо известны британской полиции, но почему-то сумели беспрепятственно покинуть Британию и отправиться на "гуманитарную работу" в Польшу.



После того как в Польше разгорелся скандал, находившихся в специальном реестре преступников просто "попросили покинуть страну после беседы с польскими иммиграционными властями и правоохранительными органами". При этом еще в апреле британский волонтер Стив Джуэлл, работающий в Пшемысле, предупреждал, что украинские дети в Польше становятся легкой добычей не только педофилов, но и торговцев людьми. Только за март в приграничной зоне бесследно исчезли от 5 до 10 тысяч детей и женщин, которые могли стать жертвами сексуальной эксплуатации и черных трансплантологов.



Мягкость, с которой британцы отнеслись к преступникам, поражает даже сильнее, чем терпение поляков по поводу украинизации их родины. А власти Британии поступили еще более вычурно: заявили, что "работают над тем, чтобы удержать от поездок других сексуальных преступников, включенных в список". По их словам, они "заботятся" о том, чтобы партнеры в Польше знали, что "лица, осужденные за сексуальные преступления против детей, находятся на их территории".



Проще говоря, предотвращать похищение детей-беженцев с Украины для принуждения их к сексуальному рабству или продаже на органы ни польские, ни британские власти предупреждать не собираются.



Схожая ситуация и в самой Великобритании. В первой половине ноября местные правозащитники обеспокоились тем, что педофилы смогут использовать лазейку в системе проверки биографических данных и скрыть судимости при подаче заявления на работу с детьми. Для этого лишь нужно заявить, что ощущаешь себя "трансгендером". Мужчины, которые "идентифицируют себя как женщины", могут скрывать свое настоящее имя и пол при подаче заявлений на должности в школах, детских садах и больницах.



Заявителям-"трансгендерам" гарантировали право на то, что работодатели не смогут получить данные об их прошлой жизни. И DBS теперь вынужден предоставлять исключительные права на неприкосновенность частной жизни лицам, которые сменили пол: "трансгендеры" могут потребовать от ведомства, чтобы информация о них была скрыта. То есть устраивающимся на работу особям, ранее осужденным за насилие или иные противоправные действия по отношению к несовершеннолетним, достаточно просто объявить себя "небинарной особой", чтобы скрыть постыдный факт из прошлого либо уйти от ответственности за преступления.



Подобные прецеденты уже есть. Недавно находящийся в юрисдикции Британской империи суд снял все обвинения с 56-летнего педофила-насильника, уже отсидевшего не один срок. Это случилось после того, как негодяй заявил, что сменил пол на женский. По информации Daily Mail, австралийский педофил, совершивший более 1000 (тысячи!) сексуальных преступлений с детьми, запланировал новый "стартап": открыть в Таиланде бизнес по производству фарфоровых кукол, чтобы заманивать несовершеннолетнихи организовать детский бордель.



Открыть магазин игрушек он планировал с другим известным педофилом из США, который вместе с ним отбывал срок. Когда полиция им снова заинтересовалась, насильник просто сменил пол и... суд решил, что это может снизить шанс повторных актов педофилиииулучшит его ("ее")отношение к детям, из-за чего с него ("нее") сняли все обвинения и отпустили: дескать, "смена пола положительно повлияла на наклонности осужденного".