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Есть ли общая центральноазиатская повестка? - Гульмира Илеуова
13:13 28.11.2022

Есть ли общая центральноазиатская повестка?
В ноябре т.г. в Астане (организатор PaperLab при поддержке при поддержке Фонда Евразия), Ташкенте (организатор Общенациональное движение "Юксалиш" при поддержке фонда им. Конрада Аденауэра) и Алматы (организатор представительство Фонда Розы Люксембург в ЦА) прошло несколько интересных площадок с участием экспертов и исследователей из стран центральноазиатского региона. Стоит особо отметить, что в Ташкенте даже удалось познакомиться с интересными общественниками из Туркменистана, что очень даже приятно – это редкие гости на подобных встречах.

Как и ожидалось, на всех трех мероприятиях основным лейтмотивом выступлений была необходимость осознания того, что регион должен стать субъектом политики и что нужно вырабатывать собственную коллективную повестку с включением в нее решение важных близлежащих и долгосрочных целей и задач. И также было понятно, что приобретение субъектности – это многоплановая и сложная работа, в которой должны участвовать в равной мере все страны региона. Об этом же говорил в ходе своего выступления первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса С.Сафоев, отмечая, что должна быть фиксация прав и обязанностей стран региона в ответственности за него, т.е., речь о коллективной ответственности центральноазиатских стран (цитирую по своим записям).

В целом, о самих мероприятиях информацию можно найти в СМИ, но если совместить все выступления, которые сделала я на этих мероприятиях, то отмечу следующие акценты:

1.В странах ЦА происходят политические изменения, прежде всего, в связи со сменой лидеров в четырех из пяти стран региона. Можно к этим изменениям относиться критически, не верить в позитивность перемен. Но, тем не менее, несмотря на весь опыт прежних моделей взаимоотношений и скепсис комментаторов, новым президентам приходится выстраивать отношения друг с другом и между странами иначе, чем это было в предшествующий период: авторитарные модели и подходы в управлении осовремениваются.

2.До недавнего времени после многолетних неудачных попыток институциализации сотрудничества в ЦА у меня было твердое убеждение, что движение друг к другу в регионе невозможно, а если и возможно, то только под крышей некоей внешней силы, которая сможет всех объединить. В настоящее время считаю, что ситуация меняется и в странах региона происходят подвижки, способствующие преодолению "изоляционистских" позиций.

3.Хотя на уровне народов социологически заметного движения пока не фиксируется, но в складывающихся условиях основной импульс для взаимодействие между странами ЦА идет от предпринимательских кругов с включением отдельных экспертов и аналитических/исследовательских организаций. При этом, говоря о бизнес-сфере, можно привести пример активного интереса со стороны представителей узбекского предпринимательства и бизнеса к опыту и результатам рыночных реформ в Казахстане.

4.В ответ на критику слабой проработанности основ для экспертного взаимодействия, обратила внимание на то, что недавнего времени содержание экспертизы диктовалось (финансировалось) двумя акторами – заинтересованными представителями государства и международными организациями-донорами. Поэтому большинство работ по региону крутилось, в основном, вокруг тех тем, которые были интересны этим акторам – безопасность, угрозы терроризма (прежде всего, религиозного), ситуация в Афганистане, наркотрафик, торговля людьми и оружием. При этом если раньше (в конце 90-х и начале 2000-х) обсуждения других тем, например, экологии, Арала, трансграничных ресурсов (прежде всего, водных) и др. еще имели место, то с течением времени они ушли на второй план. Опять же в силу интересов заказчиков. Соответственно, коллективная экспертиза (я имею ввиду, общественную, конечно) данных вопросов на уровне региона с течением времени не формировалась.

5.При изучении той или иной страны региона мы по-прежнему сталкиваемся с мифами и стереотипами, которые были сформированы в первые годы независимости, исходя из которых достраиваем сегодня не всегда адекватные рассуждения и "анализы". Это хорошо видно именно в ходе коллективных встреч, поэтому подобная регулярная "сверка часов" крайне целесообразна.

6.Выступая на обсуждении в Ташкенте, отметила, что в данное время одними из основных потребителей аналитической и научной информации о странах региона должны выступать сами эксперты и представители "мозговых центров", чтобы вначале для себя формировать компетентную и неангажированную точку зрения, а потом продвигать ее в целевых группах, прежде всего, среди представителей государства.

7.Были бы интересными для изучения и обмена мнениями на уровне региона такие направления, как: наработанный опыт и практики в решении вопросов социального развития стран (сравнение реформ в образовании, здравоохранении), оценка реформ на местном уровне управления, сотрудничество в сфере экологического туризма, приграничное сотрудничество и, конечно, исследования восприятия различными группами населения стран ЦА соседей по региону.

8.И, в заключение, отмечу, что встречи и дружеское общение с коллегами, профессиональное обсуждение различных сложных вопросов, выработка общих решений позволили мне думать, что можно идентифицировать, чувствовать себя не только как гражданина отдельной страны, но и как представителя центральноазиатского региона. Это непривычно (многие помнят формулу "Средняя Азия и Казахстан"), но в то же время открывает новые перспективы. Сейчас надо их понять и суметь ими воспользоваться.

Илеуова Гульмира
28.11.2022

Источник - turanpress.kz
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