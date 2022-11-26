Миллеровский "Газпром" возобновил качку газа в Украину. Мерзнут бандер-"братушки"

14:44 28.11.2022

"Газпром" решил не снижать объем подачи газа в Молдавию через Украину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



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"Газпром" не стал снижать объемы подачи газа в Молдавию, говорится в заявлении российской компании.



Как отмечается в сообщении, компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, поступили на счет "Газпрома". "В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС „Суджа" для транзита в Молдову", - подчеркивает компания.



В то же время "Газпром" обращает внимание "на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа" и "оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты".



Напомним, ранее Молдавия запустила виртуальный реверс газа на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" назвали "оседанием на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям".