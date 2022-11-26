Как приток россиян изменил экономику Казахстана, - РБК

14:51 28.11.2022

Казахстан стал одним из главных направлений переезда россиян в 2022 году. Его экономика не показала такого роста, как армянская и грузинская. Зато выросли цены и появились "двойные" прейскуранты для нерезидентов



"Когда русские говорят "рахмет" или "салем" - радуются очень"



В конце сентября - начале октября после объявления в России частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Ежедневный приток составлял более 20 тыс. человек.



Многие рассматривали Казахстан как транзитную страну. По подсчетам МВД республики, с начала года в страну въехали 1,66 млн россиян, выехали - 1,64 млн.



Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который нужен для обращения в госорганы, открытия бизнеса и других операций, получили всего чуть более 8 тыс. нерезидентов. Есть и такие, кто нашел здесь работу. "Сложно или просто найти здесь работу - вопрос индивидуальный. Есть знакомые, которые до сих пор без работы, а я за месяц нашел три. От первой уже слетал во Вьетнам в командировку. Каких-то конкретных сфер, где легче найти работу, нет. У меня товарищ нашел работу на заводе. В России был начальником, сейчас будет рядовым сотрудником. Но лиха беда начало", - говорит Андрей, переехавший в Алма-Ату из Екатеринбурга. Он ведет утренние эфиры на местном радио, проводит квизы в баре и работает над соцсетями одной из турфирм.



Россияне могут находиться в Казахстане без виз или ВНЖ не более трех месяцев. Чтобы оформить ВНЖ, необходимо согласие государства, из которого выезжает человек, - без него в виде на жительство будет отказано.



Казахстанские власти заявляли, что не будут препятствовать или ограничивать процесс релокации. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать необходимые меры поддержки переезжающих, "проявить заботу о них и обеспечить их безопасность". "У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций", - уточнял в конце сентября Токаев. Тогда же он пообещал обсудить приток мигрантов с Москвой. Пока ни Астана, ни Кремль о том, что такой разговор состоялся, не сообщали.



"Конфликтов нет. Наше население отличается толерантностью, - говорит жительница Алма-Аты Жазира. - Конечно, какие-то перепалки в соцсетях были, есть и, наверное, будут. Но на улицах никаких инцидентов нет. Местные, наоборот, стараются принять, понять. А когда русские говорят "рахмет" или "салем" ("спасибо", "привет". - РБК), прямо радуются очень".



Другая структура экономики



Миграция россиян в Казахстан и их последующее перемещение в другие страны подстегнули развитие авиаотрасли республики - за последние несколько месяцев крупнейшие авиакомпании, работающие в республике, увеличили число рейсов и работают над открытием новых. Air Astana увеличила число полетов в Грузию. В три раза возросло количество авиарейсов между Казахстаном и Саудовской Аравией.



Свой "виртуальный хаб" в Казахстане планирует создать один из крупных азиатских лоукостеров Air Asia. В частности, через этот новый транспортный узел она намерена выполнять полеты в Стамбул, Париж, Франкфурт и Лондон. Также Air Asia готовится запустить полеты в Астану из Куала-Лумпура и Бангкока, сообщил в октябре министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. Он также заявил о необходимости расширять географию полетов и увеличивать число рейсов через Казахстан. О каких конкретно направлениях может идти речь и рейсы в какие страны сейчас пользуются наибольшим спросом, на запрос РБК в министерстве не ответили.



10 ноября премьер-министр республики Алихан Смаилов заявил, что шесть европейских компаний переводят производство из России в Казахстан. Их названия глава правительства не уточнил. Также, по его словам, еще 50 из 300 крупных покинувших российский рынок компаний проявили интерес к релокации своего бизнеса в республику.



Полностью переносят свой бизнес в Казахстан или открывают там новые офисы разработки многие российские ИТ-компании. Опрошенные Forbes Kazakhstan представители отрасли среди причин релокации именно в эту страну отмечали налоговые льготы для ИТ-бизнеса, несложные и быстрые регистрации юрлица и оформление сотрудников, отсутствие языковых и культурных барьеров.



Сколько компаний в Казахстане основали сами релоканты за этот год, Министерство национальной экономики страны оперативно сообщить не смогло.



Как приток россиян изменил жизнь в Ереване и поднял экономику Армении

Экономика



Несмотря на приток человеческого капитала, релокацию бизнеса и открытие новых компаний, национальная экономика показывает относительно умеренный рост. По оценкам Министерства национальной экономики республики, с начала года ВВП Казахстана вырос на 2,5%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 6,7%. Это значительно меньше, чем в соседних Армении и Грузии, куда также массово поехали россияне.



"Первая причина - это то, что это экономика другой структуры. Грузия и Армения - это весьма маленькие экономики, более сервисного типа, - отметила в разговоре с РБК главный экономист по России и СНГ+ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. - Эти экономики за пандемию изголодались по туристам. Обе экономики до пандемии сильно наращивали свои туристические мощности и в пандемию остались сильно недогруженными. Поэтому весь приток [россиян], который пришел в эти страны, было куда разместить, чем накормить. То есть недогруженный сектор гостеприимства получил такой мощный толчок. В Казахстане такого сектора нет. Да, они занимаются развитием туристического сектора, но не в таком масштабе, как соседние страны. И не было драйвера до пандемии". Второй причиной эксперт называет политику властей Казахстана, которые делают ставку на промышленность и пытаются привлечь крупный бизнес на индустриальные предприятия.



Инфляция и прейскурант для нерезидентов



С наплывом россиян выросли цены. Значительнее всего подорожало жилье. "Вопрос с жильем сейчас решить очень сложно; по словам местных жителей, цены на аренду взлетели в несколько раз. В Алма-Ате, например, практически невозможно найти однокомнатную квартиру дешевле 250 тыс. тенге в месяц (33 тыс. руб. - РБК), а до сентября за эти деньги можно было арендовать приличную двух- или даже трехкомнатную квартиру в центре города. Некоторые мои друзья все еще в поиске подходящего жилья. Во многих других городах ситуация получше, поскольку Алма-Ата и Астана - это приоритетные направления для россиян", - рассказывает Алиса, переехавшая в Казахстан в конце сентября. Не в таком популярном у россиян городе Актау "однушки" сдаются в среднем от 100 тыс. тенге за месяц (13 тыс. руб.). Но и эти расценки для местного рынка еще в прошлом году казались космическими. Поэтому, как отмечают казахстанцы, многие местные студенты, которые приезжают в крупные города учиться, просто не могут снять жилье.



Как и в соседних с Казахстаном странах, куда массово стали уезжать россияне, разогналась инфляция. По итогам октября она достигла 18,8%. Национальный Банк Казахстана весь 2022 год поэтапно повышал базовую ставку, сейчас она 16%. "С конца сентября 2022 года приток граждан России в Казахстан повлиял на динамику инфляции и инфляционных ожиданий. Высокая инфляция несет риски для макроэкономической стабильности. Поэтому для Национального банка стабилизация роста цен является приоритетом", - прокомментировали РБК ситуацию в регуляторе.



С волной российских релокантов на некоторые услуги в стране появился второй прейскурант - для нерезидентов. "Лично я с этим столкнулась в медицинских организациях, цены для нерезидентов Республики Казахстан могут быть выше на 30–100%, иногда об этом прямо говорится на сайте организации, где-то менеджер звонит и предупреждает, а бывает, что узнать об этом можно только по факту обращения", - говорит Алиса.



Существуют особые правила для нерезидентов и в банковской сфере, констатируют собеседники РБК. "Изначально требований для получения банковских карт не было, со временем некоторые банки начали требовать трудовой договор. Особенно если идет речь об оформлении мультивалютной карты, а не в тенге. Были периоды, когда несколько банков вообще переставали выдавать карточки россиянам. Позже они сняли эти ограничения", - говорит брокер "Фридом Финанс" Иван Павельев. На запрос РБК с просьбой прокомментировать ситуацию с притоком российских клиентов крупнейший банк республики - Halyk Bank - не ответил.



Ника Хуциева



26.11.22