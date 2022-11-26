Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле

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16:12 28.11.2022
Путин и Токаев подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Церемония прошла в Гербовом зале Первого корпуса Кремля. По итогам переговоров главы государств поставили свои подписи в документе.
Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства. На следующий день он заявил, что Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике.
20 ноября Токаев победил в досрочных президентских выборах. Его поддержали 85,52% избирателей.
Сразу после оглашения результатов он объявил, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, республика переходит к новой форме политического устройства.