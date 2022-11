Китай-Центральная Азия: "win-win" или не совсем? - Eurasianet.org

16:19 28.11.2022 Официальный Пекин продолжает активно участвовать в жизни соседей.

Бюллетень КНР-ЦА Nov 23, 2022

Инфраструктура на месторождении "Галкыныш". Туркменистан заявил о росте добычи газа на этом месторождении, обеспечивающем поставки в КНР.

Казахстан поделился данными о международных перевозках по своей территории в 2022 году, а Китай и Россия прокомментировали проблемы, связанные с транзитом через РК. Узбекистан опять резко сократил экспорт газа, главным покупателем которого является КНР. Кыргызстан обсудил с Китаем пути сокращения бедности и "социальные контракты", а также, опасаясь ковидных ограничений в КНР, попросил помочь с поставками пассажирских автобусов. Таджикистан и Китай планируют проводить регулярные военные учения по противодействию терроризму. Туркменистан старается наращивать добычу газа и сохраняет лидерские позиции по его поставкам в КНР.



Казахстан



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что из-за роста стоимости транзитных перевозок через Казахстан "для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай", написал РБК 14 ноября со ссылкой на источники "Ведомостей". РЖД попросили казахских представителей снизить тарифы.



При этом Казахстан приводит совсем другие данные: в январе-сентябре 2022 года транзит грузов через РК из России в Китай увеличился в четыре раза до 196,7 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило 18 ноября агентство LS со ссылкой на данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Также министерство сообщает о росте транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ): за первые девять месяцев года перевозки через казахстанские морские порты Актау и Курык достигли около 1,4 млн тонн, показав рост примерно на 140%.



Тем временем объем транзитных перевозок из Китая в ЕС через Казахстан в 2022 году вырос на 84%, цитирует заявление заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди ТАСС в новости от 18 ноября. Тлеуберди добавил, что "собственный экспорт Казахстана вырос в 3,6 раза". Выступление министра состоялось на Международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии в Самарканде.



Однако не все так гладко. Китайская сторона высказалась о пробках и проблемах с перевозкой грузов на границе Китая и Казахстана, написало издание Zakon.kz. "В условиях пандемии спрос в странах на китайские товары в разы увеличивается, а инфраструктура на границе остается такой же. Инфраструктура была построена 10-20 лет назад, и она не успевает справляться со стремительным ростом экспорта Китая. Такая ситуация сложилась. Хорошо, что Китай и Казахстан отнеслись к этому вопросу ответственно и с пониманием друг друга. Вопрос решается, и я постоянно нахожусь в контакте с органами власти Казахстана и могу всех заверить, что ситуация значительно улучшается. И думаю, что такого больше уже, наверное, не будет в ближайшем будущем", – сказал посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на Форуме стратегических инициатив в Астане 16 ноября, отвечая на вопрос модератора о проблемах экспорта и импорта товаров на границе.



Инвестиционный потенциал Казахстана представили китайскому бизнес-сообществу в рамках онлайн-конференции, сообщила 16 ноября пресс-служба национальной компании Kazakh Invest. В своем выступлении Чэнь Хунцян, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в РК, в партнерстве с которым прошел форум, отметил, что "мероприятие стало полезной платформой для китайских компаний в улучшении понимания казахстанского инвестиционного потенциала, а также позволит расширить весь спектр двустороннего сотрудничества и повысить его эффективность". На конференции выступили проектные менеджеры Kazakh Invest с докладами об "агропромышленном, горно-металлургическом комплексах и энергетике в Казахстане, преференциях, предоставляемых правительством РК", а генеральный представитель Kazakh Invest в КНР Куаныш Амантай рассказал об инвестиционном положении РК. "С 2011 года валовый приток прямых инвестиций из КНР в РК достиг $17,5 млрд. При этом по итогам I полугодия 2022 года приток составил порядка $611,1 млн. Товарооборот между странами за 2021 год составил $18,2 млрд, за I полугодие 2022 года этот показатель достиг $11,3 млрд", – дополняет пресс-служба Kazakh Invest.



Семинар на тему борьбы с бедностью для стран СВМДА прошел 17-18 ноября в онлайн режиме, сообщила пресс-служба конференции. КНР на правах "координатора в приоритетной области сельского хозяйства в экономическом измерении СВМДА" выступила в роли организатора мероприятия. В семинаре приняли участие представители более 100 участников из таких стран, как Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Израиль, Катар и других. В течение двух дней участники обменивались опытом борьбы с бедностью и разбирали возможные сценарии обеспечения продовольственной безопасности в регионе.



Китайские производители занимают 49% в импорте одежды и текстиля в Казахстане за первые девять месяцев 2022 года, отметило издание "Курсив" 18 ноября со ссылкой на Бюро нацстатистики Казахстана. В денежном эквиваленте этот показатель составляет 1,1 миллиард долларов. В прошлом году импорт одежды из Китая был равен 861 миллионов долларов.



Импорт медикаментов из Китая в Казахстан вырос больше, чем в два раза, такие данные приводит мониторинговое агентство Energyprom.kz. В своем исследовании, опубликованном 21 ноября, компания опирается на информацию Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Китай лидирует среди стран, не входящих в СНГ, по количеству ввезенных в Казахстан медикаментов за период с января по октябрь 2022 с показателем 2,6 тысячи тонн – это более чем в два раза больше, чем в том же периоде прошлого года. В тройку лидеров также входят Германия с 1,7 тысячи тонн и Индия с 1,6 тысячи тонн.



Си Цзиньпин 21 ноября поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента РК. "Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства", – сказал китайский лидер.



Узбекистан



Китайская компания Huawei в восьмой раз проводит образовательный проект "Seeds for the Future" в Узбекистане. Участие в нем примут студенты из семь вузов страны, где 14 ноября прошло открытие программы на площадке Ташкентского университета информационных технологий. Кроме обучения и новых навыков в сфере цифровых технологий студенты смогут больше "узнать о традициях и культуре Китая", сказано на официальном сайте Huawei.



"Заместитель Премьер-министра - министр туризма и культурного наследия, ректор Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и президент университета North-West Го Ликсонг подписали меморандум о сотрудничестве", – сообщило издание UzDaily 17 ноября. Согласно договоренностям, Китай и Узбекистан обеспечат "беспрепятственное" передвижение между стараниями для коллег из университетов, а также создадут "лабораторию археологии и охраны культурного наследия".



Узбекистан сократил экспорт газа до минимума в связи с холодами и увеличением потребностей внутри страны. Замминистра энергетики страны Шерзод Ходжаев на брифинге 16 ноября поделился текущими данными о поставках: "Ежедневный прогноз по экспорту составляет 10 млн кубометров. На сегодняшний день экспорт не дотягивает и до 1 млн кубометров". Ранее ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР писал, что экспорт газа в КНР из Узбекистана с января по сентябрь вырос в денежном выражении на 59,4%.



На экономическом форуме Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана (СПЕКА), прошедшем 16-17 ноября в Алматы, поднимался вопрос развития транспортных коридоров, в частности, железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Об этом 18 ноября пишет агентство UzDaily. В заметке сообщается, что в мероприятии приняли участие представители "ключевых министерств и ведомств Узбекистана". На пленарном заседании делегация среди прочего презентовала проекты по "укреплению региональной и межрегиональной взаимосвязанности, развития международного транспортного коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"". Сообщается, что по итогам форума были приняты некие "конкретные решения по укреплению международного сотрудничества в рамках обсужденных вопросов".



Импорт и покупка электромобилей в Узбекистане выросли за первые 10 месяцев 2022 года, сообщается в телеграм-канале главы пресс-службы Госкомстата Узбекистана 18 ноября. За этот период в страну было ввезено 1,7 тысяча таких машин (в 2021 году этот показатель приравнивался к 1136) на сумму 55,4 миллиона долларов. Из Китая за указанный период 2022 поступило 1528 единиц техники. Страна стала ведущим импортером электромобилей.



Кроме этой статистики, в посте за 17 ноября приводятся данные об импорте телефонов в страну за этот же период. Китай также занимает первую строчку по этому показателю. Из общего объема, равного 2,4 миллиона устройств на сумму 162,1 миллион долларов, КНР импортировала в Узбекистан 1,8 миллиона мобильных телефонов.



Тем временем Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана рассказал 15 ноября об обнаружении "поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию", которые поставлялись в Узбекистан из КНР через Кыргызстан. Причастные к этому нарушению были задержаны. Органы Узбекистана и Кыргызстана для этого вели совместную работу: "Данные мероприятия показывают новый этап взаимодействий между правоохранительными органами двух стран и направлены на поддержания дружественных и добрососедских отношений", – сказано в сообщении ведомства.



Кыргызстан



Технико-экономическое основание железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" планируется завершить в апреле 2023 года, сообщило Радио "Азаттык" 21 ноября со ссылкой на выступление в Жогорку Кенеше председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова. Чиновник привел оценку стоимости строительства дороги и Камбаратинской ГЭС-1: каждый проект может потребовать 3-5 миллиардов долларов.



Китай предложил поделиться с Кыргызстаном опытом борьбы с бедностью, объявила 15 ноября пресс-служба Министерства труда КР. На встрече глава кыргызстанского ведомства Кудайберген Базарбаев и постоянный представитель КНР при ФАО, ИФАД и ВПП ООН в Риме Гуанг Дефу обсудили возможности развития программы "социальных контрактов". "В Кыргызстане с текущего года начато внедрение новой активной меры преодоления бедности – социальный контракт. Заключая его с малоимущей семьей, государство безвозмездно предоставляет 100 тыс. сомов на открытие малого бизнеса. В этом отношении мы идем по пути Ден Сяопина, который реализовывал программы выплаты денежных ссуд для бедных семей", – сказал Базарбаев. Гуанг в ответ сказал о возможности "сотрудничества с Китайской академией сельского хозяйства и науки, которая обладает сильным исследовательским потенциалом в области борьбы с бедности и повышения производительности". "КНР надеется на углубление и усиление сотрудничества. Мы открыты к сотрудничеству по принципу "win-win" – усиление двусторонних отношений в экономической и торговой сферах", – добавил чиновник.



Китай и Кыргызстан построят завод по производству сельхозтехники, сообщил 16 ноября Economist.kg со ссылкой на комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике. По данным издания, замминистра финансов Жибек Дуйшеева выступила с предложением выделить 2 миллиона долларов в качестве инвестирования в уставной капитал будущего предприятия, а председатель комитета Данияр Толонов поддержал предложение, заявив, что это "необходимый проект".



Глава Бишкека Эмилбек Абдыкадыров на официальной встрече с послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь попросил помощи в доставке 120 автобусов из Китая, написала 17 ноября пресс-служба столичной мэрии. Пассажирские автобусы, закупленные у китайского производителя "Zhongtong Bus Hoiding Co., Ltd", должны поступить в распоряжение мэрии Бишкека до конца 2022 года, однако набирающие обороты ковидные ограничения в КНР могут воспрепятствовать своевременной поставке. "В связи с введенными ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением COVID-19 на территории Китая градоначальником столицы озвучена просьба об оказании содействия в ускорении прохождения границ", – сообщается на сайте мэрии Бишкека.



Китай 14 ноября снял запрет на поставки кыргызского меда, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщило издание Economist.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства КР. В заметке также отмечается, что "поставки смогут осуществлять компании, включенные в реестр ветеринарной службы при Минсельхозе Кыргызстана и Китая, а также имеющие ветеринарно-санитарный паспорт 5G".



Таджикистан



Посол Китая в Таджикистане Цзи Шуминь прочитал в Таджикском национальном университете лекцию о "новых перспективах китайско-таджикских отношений", сообщило 17 ноября издание Avesta.tj. Дипломат начал с итогов 20-го съезда КПК, а затем углубился в тонкости текущих взаимоотношений между двумя странами. Посол отметил, что "в первой половине этого года объем двустороннего товарооборота увеличился на 82%". В ходе лекции дипломат "поучаствовал в дискуссии с участниками мероприятия" и ответил на вопросы студентов.



Радио "Озоди" сообщило о "межправительственном соглашении, текст которого 21 ноября оказался в распоряжении" издания. В нем говорится, что Китай и Таджикистан договорились о проведении "совместных учений по противодействию терроризму" один раз в год или чаще. Правда, другие СМИ написали со ссылкой на то же соглашение, что маневры будут проводиться минимум раз в два года. Но в любом случае сотрудничество в этой сфере, похоже, становится более регулярным и структурированным. "В соглашении отмечается, что военнослужащие двух стран во время учений будут отрабатывать координацию действий при возникновении угрозы проникновения террористов. Страна-хозяйка военных учений обеспечит военнослужащих оружием и оборудованием, создаст все условия для въезда и передвижения военной техники по ранее намеченному маршруту", – уточнило "Озоди".



Туркменистан



На газовом месторождении "Галкыныш" планируется досрочное окончание строительства новых скважин. Об этом 18 ноября на заседании Кабинета министров страны сказал председатель Шахым Абдрахманов, сообщает издание "Туркменистан: Золотой век". Строительство ведется с августа 2021 года. Новые скважины должны увеличить добычу топлива на месторождении, которое является источником для поставок в КНР. "На данный момент в эксплуатационном фонде месторождения, площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных километров, – 45 скважин, дебит каждой из них, в среднем, равен 2 миллионам кубометров природного газа в сутки", – пишет издание "Бизнес Туркменистан".



В январе-октябре 2022 года Туркменистан заработал на поставках газа в Китай 8,23 миллиарда долларов, что на 53% больше, чем за тот же период 2021. Страна лидирует по объему поставок трубопроводного газа в КНР. На втором месте Россия, выручившая 3,1 миллиарда долларов, и Мьянма, у которой этот показатель равняется 1,13 миллиарда долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая 20 ноября.



Кроме того, на прошлой неделе Туркменистан посетила китайская делегация во главе со спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана. На встрече стороны обсудили политику в отношении этой страны. Источник - Eurasianet.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669641540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №1

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №2

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №3

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №4

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №5

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №6

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №7

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года №8

- Первая часть электорального цикла 2022-2023 гг. закончилась