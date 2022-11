Как на Западе культивируют русофобию: от кино до видео-игр

Текст: Александр Антошин



Как Запад культивировал русофобию



Ухудшение отношений между Россией и Западом в последние десятилетия было вызвано не только очевидными политическими противоречиями. Информационная повестка за это время многократно взрывалась сюжетами, прямо направленными на то, чтобы исказить и извратить образ России в глазах западного обывателя. Русофобия стала едва ли не главной приметой любых упоминаний о нашей стране в западных СМИ. А для ее культивирования и поддержания было создано огромное количество лжи, фальшивок и мифов.



Империя зла



Начавшаяся в 1947 году холодная война поставила перед западной пропагандой сложную задачу: необходимо было быстро переформатировать образ СССР из вчерашнего союзника по антигитлеровской коалиции во врага, который угрожает всему свободному человечеству. В 1953 году в США прошла "неделя порабощенных народов", целью которой было привлечение внимания общественности к проблемам народов, которые находятся под контролем коммунистических режимов. В 1959-м был принят закон, который закреплял за президентом США право на ежегодное объявление такой недели. В законе перечислялись и страны, которые, по мнению американцев, "утратили национальную независимость благодаря империалистической политике, прямой и косвенной агрессии коммунистической России": Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белая Русь (White Ruthenia), Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания, Идель-Урал, Тибет, Казакия (Cossackia), Туркестан, Северный Вьетнам и др.



Американский антисоветский плакат "Красный айсберг", 1960г



Текст законопроекта неоднократно критиковался представителями русской эмигрантской общины (состоявшей из людей, бежавших от коммунизма). Конгресс русских американцев неоднократно обращался к Конгрессу США с предложением изменить текст законопроекта, поскольку в данном виде, по мнению эмигрантов, он является не антикоммунистическим, а русофобским, поскольку среди народов, пострадавших от коммунистов, нет русских, зато в качестве агрессора указана "коммунистическая Россия". Однако эти обращения не возымели какого-либо эффекта.



Данный закон действует по сей день, очередная русофобская "неделя" прошла и в этом году. В своей прокламации о начале "недели" Джо Байден подчеркивал: "В то время как Россия неустанно ведет свою жестокую и неспровоцированную войну против народа Украины, наша нация возглавила глобальную реакцию, чтобы привлечь Россию к ответственности и осудить ее бесчеловечность и презрение к международному праву".



По всей видимости, закон 1959 года – это первый официальный акт в США, где СССР обвиняется в империалистической политике. Однако в ходу у журналистов и политологов термин "Советская империя" был уже с середины 50-х. Под ней подразумевался как сам СССР, так и страны, входившие в его зону влияния, то есть те самые "порабощенные народы". Считается, что автором термина "Советская империя" был историк и политолог Ричард Пайпс. В 1980-х годах он работал советником президента Рейгана. 8 марта 1983 года, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов, Рейган назвал СССР "империей зла" (Evil Empire), добавив в старое клише нравственную окраску. Как и положено доброму христианину, выступающему перед набожной аудиторией, Рейган защищал традиционные ценности, осуждал аборты и уверял, что советские "марксисты-ленинцы" только и мечтают, чтобы навязать все эти непотребства богобоязненному американскому народу. Тем самым американский лидер подчеркивал аморальность (безбожность) СССР и его атеистического руководства, противопоставляя этому моральный авторитет обращенного к Богу Запада.



Так было рождено и вброшено в публичное пространство одно из самых знаменитых антироссийских клише. Термин "империя зла" оказался настолько живуч, что используется противниками нашей страны и по сей день, несмотря на то, что его первоначальный религиозный подтекст давно потерял смысл. В частности, "империей зла" Россию называл в июле 2022 года советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.



Согласно мнению американского журналиста Кейси Мишеля, опубликованному в августе 2022 года на страницах The Wall Street Journal: "Россия – последняя колониальная империя". Он считает, что "хотя бывшие советские республики, такие как Казахстан и Молдавия, сумели обрести независимость во время распада Советского Союза, колонизированные страны в пределах границ России, такие как Чечня и Татарстан, снова оказались под властью кремлевской диктатуры и снова вынуждены предоставлять пушечное мясо московскому империализму" и "пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности".



Пропаганда голодомора



21 марта 1983 года, то есть буквально через пару недель после речи об "империи зла", в Конгресс США был внесен законопроект об "изучении голода 1932-1933 годов на Украине, чтобы распространить по всему миру знания о голоде и обеспечить лучшее понимание американской общественностью советской системы с целью выявления в ней роли Советов в создании голода на Украине". Президент Рейган подписал его в октябре 1984 года. Согласно этому закону, создавалась специальная комиссия, которая должна была изучить этот вопрос и представить свои выводы Конгрессу не позднее 1988 года. С тех пор распространение по всему миру получило слово "holodomor".



Аппарат комиссии возглавил американский историк Джеймс Мейс, помимо него в комиссию вошло значительное количество эмигрантов с Украины и их потомков. В 1988 году комиссия представила Конгрессу свой доклад, в котором утверждалось, что голод 1932-1933 годов в УССР носил искусственный характер, а Иосиф Сталин и его окружение осуществляли геноцид украинского народа.



Лучше всего политическую ангажированность работы комиссии подчеркивает то, что результаты ее работы остались, в общем-то, незамеченными широкой публикой и не имели на тот момент никаких юридических последствий. Холодная война закончилась, и США на тот момент не нуждались в дополнительной медийной атаке на СССР.



В академической среде США доклад Мейса и вовсе сочли малонаучным. Британский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо свидетельствует, что научное сообщество США объявило Мейсу негласный бойкот, работу он смог найти, лишь уехав на Украину, где и продолжил развивать тему голодомора.



Сам этот термин заимствован из чешского языка, в котором слово "hladomor" буквально переводится как голод. В 1920–1930-е годы Чехословакия была прибежищем для многих эмигрантов из СССР, поэтому именно там в то время возникло множество объединений украинских националистов: "Украинская войсковая организация", "Лига украинских националистов", "Группа украинской национальной молодежи" и т. д., которые впоследствии объединились в печально известную "Организацию украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника и Степана Бандеры.



В 1932-1933 годах в СССР разразился страшный голод. Он охватил огромную территорию от Украины до Западной Сибири и Казахстана, а его жертвами стали несколько миллионов человек по всему СССР. Пражские газеты активно писали про "Hladomor v SSSR", откуда этот термин и почерпнули украинские националисты. После 1945 года и вхождения Чехословакии в советскую зону влияния они были вынуждены переместиться в США и Канаду. Интересно, что на украинском и русском языках этот термин начал использоваться только в 1960-х в эмигрантской печати, то есть спустя 30 лет после окончания самого голода и в самый разгар холодной войны.



Хотя именно чешское происхождение слова подчеркивает, насколько далеки были авторы мифа о голодоморе от УССР и России, введение в оборот нового термина носило отчетливый пропагандистский смысл. Массовый голод в СССР в 1930-х был бедствием для всего советского народа, общим испытанием для каждого, кто стал его жертвой, независимо от его этнической принадлежности. Однако подобная трактовка могла только укрепить единство советского народа, а не расколоть его. Российский историк Юрий Мухин утверждает, "цель этой лжи очевидна – рассорить и разобщить братские народы, навсегда оторвать Украину от России".



Историки до сих пор спорят о количестве жертв этой трагедии и о том, что было ее причиной. Однако бесспорным является факт отсутствия этнической направленности голода против кого бы то ни было, поскольку от него в одно и то же время умирали как на Урале, так и в Казахстане, так и на Украине. В этом смысле само понятие голодомора – пропагандистская фальшивка, придуманная в антисоветских целях канадцами украинского происхождения и до сих пор используемая против России.



Через западные радиостанции, вещавшие на территорию СССР, и самиздат, распространяемый в диссидентских кругах, данный термин проник в Советский Союз. Стоит отметить, что данные сочинения печатались при активном участии ЦРУ. В частности, согласно рассекреченным материалам, спецслужбы прямо спонсировали и курировали издательство "Пролог", которое на территории США печатало антисоветские сочинения украинских авторов. Возглавлял "Пролог" американский политолог и, по некоторым данным, кадровый агент ЦРУ Роман Купчинский, которые переехал в США еще ребенком, а его отец был видным членом ОУН.



В 1986 году термин "голодомор" прозвучал в СССР публично: на заседании Союза писателей УССР данный термин использовал литератор Иван Драч. В 1989-м Драч станет одним из создателей и первым руководителем украинской партии "Рух", которая стала одним из главных двигателей украинского сепаратизма в СССР.



Хватит кормить Россию



Запад активно рисовал из Советской России образ колониальной державы, которая грабит покоренные народы. "Рух" и другие националистические движения на Украине активно помогали ему в этом во время перестройки и решительно выступили за независимость в 1991 году. Во время мартовского референдума по сохранению СССР "Рух" агитировал: "Бедствие нашей жизни подтвердило, что Союзный договор на основе федерации – удушающее ярмо для украинцев, обнищание нашей нации. Скинем это ярмо. Голосуйте против имперского федеративного союзного договора".



В ходе референдума в марте 1991 года 70% украинцев поддержали сохранение Советского Союза, но шанс отыграться сторонникам незалежности представился совсем скоро. 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины, одним из авторов которого стал как раз Иван Драч. Уже 1 декабря состоялся новый референдум, который сторонники независимости выиграли.



Во время агитационного периода сторонники независимости активно распространяли статистику, в которой сравнивали производство тех или иных товаров с производством в странах Западной Европы. Выходило, что Украина больше всех в Европе производит угля, стали, железа, сахара, по производству молока уступает лишь Франции, а по производству мяса – только Франции и ФРГ. "Почему же такая пропасть между жизненным уровнем этих западных стран и Украиной?! Разве это не признак колониального состояния Украины?", говорилось в листовках. Готовил эту и многие другие схожие листовки все тот же "Рух". Широкую известность получила фраза первого президента Украины Леонида Кравчука: "Через 10 лет Украина станет второй Францией".



Рассказывая о показателях производства, сторонники независимости не врали. Если Украина и не входила в тройку стран Европы с наибольшим промышленным потенциалом, то в пятерку точно. Однако умалчивались сразу два момента. Первый: украинская экономика была плотно интегрирована во всесоюзную. Украинские предприятия плотно зависели от производственно-логистических цепочек, окутавших все республики, а во-вторых, произведенные товары поставляли на всесоюзный рынок сбыта. При распаде этих цепочек предприятия моментально встали.



Вторую недоговоренность спустя много лет признал второй президент Украины Леонид Кучма: "Мы в какой-то мере обманывали [народ], когда говорили, что Украина кормит всю Россию. Считали все, что производится в Украине, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла… Мы нефть и газ получали по ценам ниже чая или простой воды. Поэтому расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам". Украинские сепаратисты и их западные кураторы, агитировавшие население за отделение УССР от Советского Союза, прекрасно были осведомлены об этом – однако намеренно распространяли антисоветские мифы.



Хватит умирать за Россию



По версии западной и националистической пропаганды, "покоренным народам" приходилось "платить дань русским" не только "колониальными товарами", но и людьми, которые гибнут в развязанных Советским Союзом войнах. Целью подобной трактовки, как и в случае с голодомором, была поддержка сепаратистских движений в СССР.



Например, в конце 1980-х на одном из антирусских митингов в Душанбе местная поэтесса Гулрухсор Сафиева называла Таджикистан "поруганной северными варварами прекрасной темноглазой Родиной", а Великую Отечественную войну – "российской мясорубкой, куда загнали таджиков". Начало гражданской войны в Таджикистане заставило Сафиеву пересмотреть свои взгляды: российские солдаты помогли ей покинуть родную страну, она поселилась в Москве и даже поблагодарила Россию: "Мы видим страну со своей особенной культурой, очень добрую нацию и толерантных людей. Когда в Таджикистане шла война, меня и многих моих соотечественников приютила, помогла выжить нам Россия".



Активно нарратив о смертях на чужой войне используется и в 2022 году в западной и украинской пропаганде. 31 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко выложил на своем YouТube-канале ролик "Бурятов отправляют на смерть в Украину". Из-за многочисленных фейков о "дагестанцах, которых гонят убой", глава республики Сергей Меликов обратился к жителям и заявил: "Провокаторы пользуются самыми грязными приемами, не гнушаясь ничем. Они пытаются манипулировать чувствами матерей, демонстрируя устрашающие кадры неизвестного происхождения, выдают за реальные факты старые видеозаписи и фотографии, а то и вовсе картинки из интернета и скриншоты из компьютерных игр".



Институализация русофобии



Вернемся на десятилетия назад. В последние годы СССР и в первые годы независимости республик стремительно идет процесс институализации русофобии. Полулегальные движения превращаются в респектабельные политические партии. В 1992 году в Литве открыт первый на постсоветском пространстве "Музей жертв геноцида" (ныне "Музей оккупации и борьбы за свободу"), вскоре подобные выставочные комплексы появятся в Эстонии, Латвии, Грузии и т. д. Особое усердие проявила Украина, создавшая аж два музея: один посвящен советской оккупации, другой – голодомору. Также массово появлялись "институты национальной памяти", призванные расследовать преступления против того или иного народа, только что обретшего независимость.



Также устанавливались и памятные даты. 14 июня в странах Балтии с 2000-х годов отмечается день памяти жертв коммунистических репрессий. С 2011 года в Грузии 25 февраля отмечается как "День советской оккупации". На Украине с 1998-го, согласно указу президента Кучмы, каждую четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодомора.



В 2003 году вышла в свет книга "Украина – не Россия" второго президента Украины Леонида Кучмы, в которой присутствует множество откровенно русофобских высказываний: "Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения. Русские больше живут "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок. Долгая жизнь под крышей одной империи, где русский человек жил с ощущением, что вся она его родина, привела к печальному финалу: из всех наций бывшего СССР титульная оказалась самой "необщинной". А в конечном счете и менее оптимистичной, чем те же украинцы".



В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент России Владимир Путин отмечал: "украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого. […] Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия".



Институализация русофобии в различных странах не закончилась на установлении антисоветских памятных дат и написании антиисторических книг. За этим последовали попытки уровнять коммунизм и нацизм на международном уровне. В 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию № 1481 о "необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов".



В 2008 году Европейский парламент установил 23 сентября в качестве дня памяти жертв сталинизма и нацизма, а в 2009-м была принята резолюция ЕП, призывающая признать "нацизм, сталинизм, фашистские и коммунистические режимы общим наследием". Еще одну резолюцию, сравнивающую коммунизм и нацизм, ЕП принял 19 сентября 2019 года.



В России в подобных сравнениях видят попытку сфальсифицировать историю и исключить нашу страну из числа держав-победителей. Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя принятую в 2019 году резолюцию, отмечал: "Это ориентация на полный пересмотр итогов Второй мировой войны. Пока такие требования считаются недопустимыми. Но сама логика заявлений о пакте не может не привести к тому, что такой вопрос все-таки будет поставлен". В свою очередь, именно Победе во Второй мировой Россия обязана своим местом в Совете Безопасности ООН с правом вето. О необходимости реформировать Совбез и лишить Россию этого права неоднократно высказывались представители Украины, США и некоторых европейских стран.



Также добавим, что юридические акты, приравнивающие коммунизм к нацизму, легализуют борьбу с советскими памятниками на постсоветском пространстве. В частности, в той же резолюции 2019 года указывается, что "продолжающееся существование в общественных местах (парки, площади, улицы и др.) некоторых государств-членов памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, открывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы".



Мнение о схожести советского и нацистского режимов неоднократно пытались вбрасывать и в медиапространство России. Так, Владимир Кара-Мурза (впоследствии признан иноагентом) в 2015 году заявлял в эфире "Эха Москвы", что у "сталинского и фашистского режимов очень много общего", блогер Андрей Мальгин, комментируя юбилей блокады Ленинграда, в 2014 году писал: "Сам факт блокады Ленинграда с миллионами умирающих жителей – несмываемый позор советской власти, у которой на совести эти жертвы должны быть не в меньшей степени, чем у гитлеровцев. С той лишь разницей, что фашисты морили голодом население противника, а советская власть – свое собственное".



В апреле 2022 года, уже на фоне СВО и стремительно усиливающегося негатива в адрес России, Госдума РФ приняла поправки, вводящее административное наказание в виде штрафа за публичные высказывания, в которых отрицается решающая роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия СССР при освобождении стран Европы.



"Неспровоцированная агрессия русских"



Пока на значительной части постсоветского пространства шла институализация русофобии, сама Россия столкнулась с сепаратистскими настроениями на своей территории. В период 1994-1996 годов западные официальные лица проявляли сдержанность в своих оценках чеченского конфликта, выражая дежурное беспокойство. По некоторым оценкам, это было связано с тем, что Ельцина ждала тяжелая избирательная гонка, а западные лидеры не хотели лить воду на мельницу Зюганова. Западные СМИ также не особо подробно освещали конфликт, поставив его в один ряд с другими локальными войнами этого периода: арабо-израильским конфликтом, гражданской войной в Югославии и т. д.



Куда более яркую реакцию на Западе вызвали контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона 1999-2000 годов. Президент-демократ Билл Клинтон заявил, что Россия "заплатит высокую цену" за свои действия, столкнувшись с международной изоляцией. Кандидат-республиканец Дж. Буш-младший не отставал: "Россия перешла границы дозволенного". Он призывал остановить финансовую и иную помощь Москве со стороны США и других западных стран. Вторила им и госсекретарь Олбрайт: "Война в Чечне сильно подорвала международное положение России и изолирует ее от международного сообщества. Работа России по устранению этого ущерба как внутри страны, так и за рубежом, или ее выбор рисковать дальнейшей изоляцией, является самой непосредственной и важной проблемой, с которой сталкивается Россия", – заявляла глава американского МИД.



Активно по поводу чеченского конфликта высказывались и европейские политики. Вопрос о санкциях против России был поднят на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза. В итоге все ограничилось грозным заявлением. Ответные вербальные выпады делала и Москва. Президент Ельцин во время встречи с председателем КНР Цзян Цзэминем (и при его молчаливой поддержке) заметил: "Билл Клинтон вчера позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия, и поэтому решил поиграть мускулами".



Вторжение боевиков в Дагестан и теракты в Москве накануне второй чеченской кампании "не замечать" было невозможно. Однако на Западе активно тиражировали различные теории заговора, в которых российские спецслужбы обвинялись в провоцировании боевиков, а взрывы в Москве объявлялись самоподрывами. Впоследствии вышла книга "ФСБ взрывает Россию"* (внесена в список экстремистских материалов) Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского. Историк и главный редактор газеты "Спецназ России" Павел Евдокимов так охарактеризовал данное сочинение: "Самый поверхностный анализ этого "бестселлера" не оставляет никаких сомнений в его происхождении. Под видом секретной информации, добытой в недрах ФСБ, читателю предлагается компиляция статей, надерганных из интернета". С резкой критикой книги выступал и идеологически близкий эксперт Сергей Ковалев. Он отмечал явную предвзятость авторов и добавлял: "Я не стану уж говорить о том, что в самой книге, по тем эпизодам, которые мне как участнику хорошо известны, невероятное количество фантазии".



Как известно, книга была написана при финансовой поддержке Бориса Березовского, однако издательство, которое выпустило ее в свет, также вызывает интерес. Liberty Publishing House было основано в Нью-Йорке и так описывает свою деятельность: "Либерти" было основано в 1984 году с ясной целью: с приходом новой эры в политике Советского Союза издательство восполнит недостаток информации и знаний для русских читателей, которых советский тоталитарный режим на протяжении более 70 лет лишал свободного доступа к книгам. В годы холодной войны мы служили уникальным маяком надежды и знаний в различных культурах". Если о связи с ЦРУ издательства Prolog, которое в 1980-х публиковало сочинения украинских националистов о голодоморе, известно доподлинно из рассекреченных материалов, то в случае с Liberty связь с американской разведкой можно только предполагать. Отметим лишь, что никакой "новой эры" в 1984 году еще не было: Михаил Горбачев станет главой СССР только в следующем году. А на момент возникновения издательства советско-американские отношения находились в низшей точке со времен Карибского кризиса. И появление в Нью-Йорке издателей, публикующих на русском языке сочинения советских диссидентов и перебежчиков, вызывает определенные подозрения.



Уколы зонтиком



Вероятно, "ФСБ взрывает Россию" не получило бы и половину своей славы, если бы не загадочная смерть в Лондоне от отравления полонием одного из ее соавторов Александра Литвиненко в 2006 году, то есть через пять лет после выхода книги. Интересно, что версия о радиоактивном характере отравления появилась далеко не сразу. Изначально врачи предполагали отравление таллием: его следы были выявлены в анализах, а вот гамма-излучение находилось в пределах нормы, был лишь незначительный пик на уровне 803 кэВ, который, по мнению врачей, не мог свидетельствовать о заражении радиоактивными материалами. Однако "по случайному совпадению" анализы Литвиненко попались на глаза некоему ученому-ядерщику, он и указал на то, что подобный пик является признаком радиоактивного распада полония-210, который был компонентом первых атомных бомб.



Впоследствии подобные "случайные совпадения" станут обязательным атрибутом расследований преступлений, ответственность за которые западные политики и медиа будут возлагать на Россию. Так, благодаря счастливому случаю отравленного российского предателя Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери обнаружила главная медсестра британской армии, полковник Элисон Маккорт, которая вместе с дочерью проходила мимо. Причем стало об этом известно лишь спустя много месяцев после происшествия. Как указывали в одной из своих нот российские дипломаты: "Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев. Еще одно совпадение, не получившее удовлетворительного объяснения, касается присутствия в больнице Солсбери на момент госпитализации Скрипалей персонала, подготовленного для работы с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом".



Несмотря на то, что обвинения в адрес России сопровождались аккуратными оговорками, которые породили мем "хайли лайкли" (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед Палатой общин 12 марта 2018 года с оговоркой highly likely ("весьма вероятно") обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим газом "Новичок"), западным политикам и медиа удалось возложить в массовом сознании обитателей западных стран ответственность на Россию. Также отравление Скрипалей стало поводом для ужесточения санкционного режима в отношении России.



Не меньший резонанс вызвало отравление Алексея Навального в августе 2020 года. Странностей в этом деле было не меньше, чем в предыдущем. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что спецборт, который вывез Навального из Омска в Германию, был заказан за сутки до того, как последнему стало плохо. Член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин указывал на разную симптоматику у Скрипалей и Навального: "На мой взгляд, два совершенно разных случая. У Навального, по-видимому, действительно были сильные боли, но он был в сознании, когда его грузили в реанимобиль. Там же [в случае со Скрипалями] другое: никаких болей они, по-видимому, не испытывали". Тем не менее Германия, а вслед и остальные западные страны обвинили Россию в попытке отравления Навального "Новичком".



Белые каски



Запад обвинял Россию не только в отдельных убийствах с использованием тех или иных запрещенных химических веществ, но и в использовании химоружия во время сирийской кампании. Согласно позиции Запада, сирийские власти неоднократно проводили химические атаки, а российская сторона как минимум покрывала президента Сирии Башара Асада, а как максимум – выступала непосредственным соучастником этих действий.



Наибольший резонанс вызвал инцидент в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Накануне этого инцидента российские официальные лица сообщали о готовящихся провокациях с использованием химического оружия со стороны боевиков. Сразу после инцидента лидер движения "Белые каски", которое ставит своей целью фиксацию "преступлений режима Асада против мирного населения", заявил, что в результате химической атаки погибло около 70 человек. Также были предоставлены фото- и видеоматериалы якобы с оказанием помощи сотням пострадавших.



В марте 2019 года ОЗХО подготовила доклад, в котором утверждалось, что в Думе использовался хлор. Позже в Сеть попало множество материалов, которые указывали на то, что ОЗХО игнорировала вывод миссии организации, проводившей расследование непосредственно в Думе. В частности, из доклада убрали упоминание, что миссия не нашла достаточно подтверждений того, что в обнаруженных на месте "атаки" баллонах было отравляющее вещество, а также замечания комиссии по поводу симптомов пострадавших, которые отличались от тех, что бывают при химическом отравлении. В феврале 2019-го, незадолго до публикации доклада ОЗХО, достоверно стало известно, что кадры "белых касок", на которых якобы была запечатлена помощь "сотням пострадавшим", носили постановочный характер. Это признал продюсер Би-би-си в Сирии Риам Далати. По его словам, кадры были сфабрикованы "для усиления эффекта".



Агент Кремля Борис Джонсон



С середины десятых годов тема России на Западе начала играть заметную роль не только в новостях из-за рубежа, но и в вопросах западной внутренней политики. В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум по вопросу независимости этого региона от Великобритании. Сторонникам сохранения единого государства удалось победить с небольшим перевесом (55%), а в 2016 году состоялся референдум по выходу Великобритании из состава ЕС, который выиграли сторонники Brexit (буквально – Британский выход). В обоих случаях в адрес России звучали обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику Великобритании. Причем если в случае с Шотландией обвинения появились постфактум, то к голосованию по Brexit они стали частью агитационной кампании. Агитаторы за сохранение Евросоюза активно уверяли, что выход Британии из ЕС сыграет на руку Москве, а тех, кто поддерживал Brexit, называли пособниками России.



В частности, в агенты Москвы поспешили записать Бориса Джонсона. По утверждению The Guardian, тогдашний глава МИД Великобритании поддержал кампанию по выходу страны из Евросоюза после обеда с сыном бизнесмена Александра Лебедева. Расследование вмешательства России в эти два референдума продлилось несколько лет. В итоге в 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности пришел к выводу, что Россия вмешивалась в референдум в Шотландии, и это было первым случаем попытки вмешательства России в выборные процессы не постсоветских стран. А вот обвинения по Brexit были сняты. Лейбористы считали, что это было связано исключительно с тем, что Борис Джонсон к тому моменту стал премьером-министром, а Лебедев-младший по его протекции получил от королевы титул барона Сибирского и место в Палате лордов.



Русские хакеры взламывают выборы в США



Британский кейс оказал значительное влияние на выборы президента США 2016 года. На протяжении всей кампании муссировались, как оказалось в будущем, выдуманные связи Дональда Трампа с Россией. В частности, Хиллари Клинтон писала в своем Twitter (заблокирован в РФ): "Ученые-компьютерщики, по-видимому, обнаружили секретный сервер, связывающий организацию Трампа с российским банком". Впоследствии выяснилось, что никаких секретных серверов не существовало. Когда Wikileaks опубликовал внутреннюю переписку демократов, из которой следовало, что Клинтон на праймериз-2016 победила своего соперника Берни Сандерса исключительно благодаря административному ресурсу и фальсификациям, демократы заранее знали, кого обвинить в утечке. Весь мир узнал о страшных русских хакерах, которые могут взломать все что угодно.



7 октября 2016 года, за месяц до выборов президента, действующий глава государства Барак Обама официально обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы посредством взломов компьютеров демократов. Несмотря на это Дональд Трамп смог избраться президентом, а 9 декабря ЦРУ предоставило Конгрессу доклад по этому вопросу. Спецслужба пришла к выводу, что "с высокой вероятностью" за взломом серверов Демпартии стояли неназванные "сотрудники российских правительственных структур". Однако спецагенты также указывали на "отсутствие сколько-нибудь значительного влияния предполагаемых российских мероприятий на исход выборов".



Тем не менее скандал на этом не угас, хотя фокус критики с хакерской атаки начал сдвигаться на деятельность российских СМИ. В 2017 году был опубликован доклад национальной разведки (структура, которой подчинено ЦРУ), посвященный деятельности телеканала Russia Today и Sputnik. Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Сенате заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов. В итоге RT и Sputnik были включены в американский список иностранных агентов.



Параллельно с этим шло расследование американских спецслужб в отношении Дональда Трампа и членов его предвыборного штаба. Итог этого расследования исчерпывающе прокомментировал Владимир Путин: "Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом (уже бывший спецпрокурор США) Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны – чтобы оказать давление на Трампа".



Еще в 2016-м фраза "Русские сделали это" стала мемом, тем не менее и в 2022 году политики по всему Западу – от Вашингтона до Риги – объясняют избирателям, что во всех неурядицах виновата России. Русские и Путин – идеальный и универсальный ответ на любой неудобный вопрос.



Дискредитация России и русских в массовой культуре



1980-е стали "золотой эпохой боевиков", драматургия этого жанра требует наличия врага, и неудивительно, что зачастую им становился главный политический противник – Советский Союз. Однако книги, фильмы или компьютерные игры – это продукты с длительным циклом производства. Поэтому массовая культура зачастую сильно отстает от общественно-политической повестки. Так, например, фильм "Рэмбо-3", действие которого происходит в Афганистане, где Сильвестр Сталлоне вместе с моджахедами сражается против "советских оккупантов", вышел в 1988 году, когда холодная война фактически закончилась, а Союз выводил войска из Афганистана. Фильм настолько не попал в общественный нерв, что сборы в США упали в три раза по сравнению со второй частью (где Слай воевал с русскими во Вьетнаме) и в два раза в общемировом прокате.



Также откровенно запоздала и "Охота за "Красным Октябрем"", вышедшая в 1990 году. Однако кассу фильму спасли лихо закрученный сюжет, взятый из одноименного романа Тома Клэнси, и Шон Коннери, талантливо изобразивший советского подводника Марко Рамиуса: естественно, литовца по национальности, естественно, с младых лет пережившего множество лишений от советской власти, а потому решившего угнать в Штаты новейшую сверхсекретную подлодку.



В моду активно входили совсем другие русские. Суровые, но храбрые и справедливые. Например, как бравый милиционер из "Красной жары" в исполнении Арнольда Шварценеггера. Впрочем, звали капитана московского угрозыска Иван Данко, а английский он в совершенстве выучил в киевской школе милиции. Как видим, национальная тема никогда не оставляла Штаты. И возможно, рядовой западный зритель плохо понимал разницу между русскими, литовцами и украинцами, но образованный класс – писатели, сценаристы, журналисты – всегда эту разницу прекрасно понимал и с той или иной успешностью пытался донести до аудитории.



Но уже с начала 1990-х тональность голливудских фильмов меняется. Храбрые милиционеры исчезают, а вот беспринципные русские мафиози остаются и здравствуют по сей день. За русскими закрепляется роль коварных негодяев, готовых пойти на любое преступление.



Отдельно хочется упомянуть еще одну кинокартину 80-х "Красный рассвет" (1984) с Патриком Суэйзи и Чарли Шином, а вернее даже ее ремейк 2012 года. Согласно сюжету фильма, к 1989 году НАТО распалось, а Советский Союз предпринял масштабное вторжение в США. Фильм повествует о героической борьбе патриотически настроенных американских школьников с русскими оккупантами. Фильм был достаточно знаковым для своего времени, поэтому в начале 2010-х годов в Голливуде решили сделать его ремейк. В угоду времени создатели решили заменить оккупантов из СССР на китайских захватчиков. Русские в фильме также оставались, но на вторых ролях относительно основного агрессора. Однако в последний момент, когда большая часть материала была уже отснята, Китай в фильме заменили на КНДР, продюсер фильма Трип Винсон уверял: "Решение о замене противника в ремейке фильма "Красный рассвет" с китайской армии на северокорейскую не было спонтанным. Его приняли после многочисленных консультаций с военными аналитиками, хорошо знающими потенциал предполагаемого противника". Для ремонта ленты ее выход пришлось сдвинуть на несколько месяцев, на протяжении которых на компьютере китайские флаги перерисовывались на корейские, а также шли пересъемки некоторых эпизодов. Над словами продюсера откровенно потешались по всему миру: к тому моменту стал окончательно ясен потенциал китайского внутреннего рынка, который рос огромными темпами. Фильм с врагами-китайцами мало того, что никто бы не допустил в китайский прокат, так под рестрикции могли попасть и другие продукты студии MGM. Потратить несколько миллионов долларов на досъемку в данной ситуации было более разумным решением, чем рисковать прокатным удостоверением "Хоббита" и очередной части "Бондианы", которые снимались параллельно с "Красным рассветом" на той же студии.



Вышедший в 2012 году в прокат "Красный рассвет" громко провалился, несмотря на стремительно набиравшего популярность Криса Хемсворта в главной роли. В России этот фильм вышел под названием "Неуловимые" – локализаторы отсылают не то к шутке про "неуловимого Джо", который никому не нужен, не то к советскому "истерну" 60-х о борьбе коммунистически настроенных подростков с белыми и махновцами.



К слову, о куда более успешном фильме кинокомпании MGM 2012 года, который собрал в прокате свыше миллиарда и с лихвой покрыл все убытки от провала "Красного рассвета". В "007: Координаты "Скайфолл"" значительная часть действий происходит в Макао и Шанхае. Для выхода фильма в Поднебесной локальную версию картины пришлось изрядно порезать, удалив оттуда все выпады в адрес Коммунистической партии Китая и китайского руководства.



Производителям различного развлекательного продукта, призванного пощекотать нервы публике, стало ясно, что "воевать" с Китаем весьма накладно для кошелька. А КНДР или арабские террористы зачастую не соответствовали нужному "образу врага". Какая-нибудь ИГИЛ (организация, запрещенная в России) безусловно может взорвать небоскреб в центре Нью-Йорка или захватить заложников, но явно неспособна на широкомасштабное вторжение в США или ядерный удар по Штатам. Русские оказались идеальным врагом в этой ситуации. Во-первых, они белые, то есть точно никто не посмеет обвинить создателей в расизме, во-вторых, достаточно сильны, чтобы зритель поверил в угрозу, а в-третьих, рынок России не столь значим, чтобы бояться его потерять.



Это было логичное холодное решение голливудских продюсеров, продиктованное финансовой выгодой, в нем на тот момент не было особой русофобии. Однако это решение привело к резкому росту продукции, где русские выступали врагами. Производители продуктов массовой культуры уже не подстраиваются под текущий тренд, как это было в 1980-х, а стремительно формируют его сами, накручивая американскую публику против опасных русских. Впоследствии это дало хорошее подспорье тем западным политикам, которые обвиняли в своих просчетах Россию, нужный образ был заранее внедрен в массовое сознание.



Минкультуры России пыталось бороться с подобными проявлениями в массовой культуре, не выдавая прокатное удостоверение наиболее одиозным и политизированным фильмам. Так в России не вышли "Пять дней августа" (2011), "Номер 44" (2014), "Смерть Сталина" (2018) и некоторые другие кинокартины. "Смерть Сталина" при этом активно комментировали российские политические деятели, указывая на то, что данный кинопродукт не столько антикоммунистический, сколько русофобский.



Впрочем, русских в качестве злодеев умудрялись помещать даже в те проекты, где это легко можно было избежать. Например, в собравшей семь "Оскаров" и еще полсотни различных кинонаград "Гравитации" (2014) в завязке фильма Россия по неясным причинам взрывает свой же спутник-шпион, от возникшего в результате этого космического мусора весь фильм вынуждены спасаться американские астронавты в исполнении Сандры Буллок и Джорджа Клуни.



Взрывное развитие вычислительной техники привело к появлению нового вида массовой культуры – видеоигр. В 2017 году по заказу The Washington Post было проведено небольшое исследование на тему того, кто чаще всего оказывается врагом игрока в шутерах от первого лица. Для исследования были отобраны те игры, которые в 2001–2013 годах (то есть до событий в Крыму и нового витка русофобии на Западе) продались тиражом свыше полутора миллионов экземпляров. Таких насчиталось 57 штук. Первое место заняли "люди в целом" (всевозможные бандиты и прочие культисты-сектанты) – они были врагами в 13 проанализированных играх, русские отстали совсем чуть-чуть (12 игр), замкнули тройку инопланетяне (11 проектов).



То есть в каждой пятой игре геймеру приходилось сражаться с Россией. Ближневосточные террористы, которые заняли четвертую строчку, уступают русским практически вдвое. Против них приходится воевать всего в шести играх из 57. Это в период, когда США активно вели сразу несколько войн на Ближнем Востоке.



Отдельно стоит выделить серию Call of Duty (СoD) – самую популярную франшизу в современной игровой индустрии, каждая часть которой стабильно попадает в тройку самых продаваемых игр года, зачастую финишируя на первом месте. Русские выступают антагонистами практически в каждой второй части. При этом сам стремительный взлет франшизы произошел благодаря подсерии Modern Warfare, начавшей выходить в 2007 году, где русские – одни из главных врагов. В 2009 году вышла СoD: Modern Warfare 2, которая чуть не попала под запрет в России из-за миссии "Ни слова по-русски". По сюжету, чтобы спровоцировать конфликт между США и Россией русские националисты устраивают теракт в Шереметьево, расстреливая сотни пассажиров. В нем вынужден участвовать внедренный в организацию оперативник ЦРУ, которым управляет игрок. Он не знает, что уже раскрыт, в конце миссии националисты убивают его: тело американца служит доказательством, что за терактом стояли США. Это становится поводом для очередного выдуманного российского вторжения в Америку.



Миссия с расстрелом мирных граждан в Шереметьево вызвала скандал как в России, так и за ее пределами. Впрочем, продажам игры это пошло только на пользу. Очередная часть СoD: Modern Warfare вышла в ноябре 2022 года и за первые дни продаж успела собрать свыше миллиарда долларов, что стало лучшим стартом для франшизы за всю ее историю.



Культура отмены



В массовой культуре важно не только что показывают, но и что не показывают. В 1990 году на студии Disney шло производство мультфильма "Алладин", когда работа была в самом разгаре – начался военный конфликт между США и Ираком. Впоследствии режиссер мультфильма Джон Маскер признавался: "Сначала мы планировали, что действия будут происходить в Багдаде, но потом началась война в Персидском заливе – первая война в заливе. Рой Дисней сказал: "Это не может происходить в Багдаде". Тогда я переставил буквы в произвольном порядке и придумал Аграбу". Как легко заметить на этой истории, "культуру отмены" также придумали не вчера.



Другой показательный пример: явное замалчивание или преуменьшение роли Советского Союза во Второй мировой войне, которое можно наблюдать почти во всех западных фильмах, посвященных событиям 1940-х годов. Еще один пример: согласно уличному опросу Daily News лишь шесть американцев из 100 знают имя Юрия Гагарина. Остальные убеждены, что первым человеком в космосе был кто-то другой. Популярны варианты, что это был первый человек на Луне Нил Армстронг или первый астронавт Алан Шепард (последнего дополнительно популяризировала компьютерная игра Mass Effect, главный герой которой был назван в честь американского первопроходца). Подобная неграмотность объясняется тем, что в значительном числе американских школ не рассказывают о полете Юрия Гагарина, сразу переходя к полету Шепарда.



Конечно, все эти примеры не идут ни в какое сравнение с событиями 2022 года, когда, как заметил Владимир Путин, "пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры" – однако сам этот инструмент неоднократно и, как видно, достаточно успешно давно используется Западом.



Следует признать, что пропаганда отлично работает на западную аудиторию. Институт Гэллапа с 1989 года проводит замеры отношения американцев к тем или иным странам. В 2022 году был зафиксирован исторический максимум негативного отношения к России, плохо или скорее плохо к нашей стране относится 85% населения США.



Как видно, Запад эксплуатирует один и тот же набор приемов, которые лишь незначительно адаптируются под конкретную ситуацию. Причем если в конце 1940-х – 1980-х годах ряд моральных претензий Запада имел под собой реальное основание, то Россия с тех пор проделала огромный путь. Запад же, напротив, увлекшись борьбой с Россией, принес в жертву те ценности, которые когда-то сам декларировал: свободу слова, свободу передвижения, право частной собственности и т. д. Борьба с коммунизмом сначала превратилась в русофобию, а затем трансформировалось в откровенное расчеловечивание русских. На данный момент Запад находится в заложниках у своей пропаганды – и пока нет оснований предполагать, что ситуация может быстро измениться.



Все права защищены © 2022 Источник - Деловая газета "Взгляд"

