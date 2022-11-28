Спор о епископе: Ватикан ждет "объяснений" от Пекина

17:42 28.11.2022

Станислав

Стремидловский

Неприемлемые перегибы епископов Ватикана в Китае



28 ноября 2022 |

После того, как Ватикан заключил в 2018 году с Китаем временное соглашение о назначении епископов, стало казаться, что диалог между двумя сторонами может привести их к сближению друг с другом. Однако на днях Святой престол впервые выступил с публичным протестом против нарушения китайской стороной временного положения. Что дальше?

До недавнего времени Ватикан старался публично не комментировать сложности, реальные или называемые в качестве таковых, на его треке с Китаем. Однако в минувшую субботу, 26 ноября, Зал печати Святого престола распространил заявление, названное католическими экспертами беспрецедентным.



"Святой престол с удивлением и сожалением воспринял известие о "церемонии поставления" в Наньчане Джованни Пенга Вэйчжао, епископа Юцзяна (провинция Цзянси), в качестве "вспомогательного епископа Цзянси", епархии, не признанной Святым престолом, - говорится в нем. - Это событие, по сути, состоялось не в соответствии с духом диалога, существующего между Ватиканом и китайской стороной, и тем, что было предусмотрено во временном соглашении о назначении епископов от 22 сентября 2018 года. Более того, гражданскому признанию епископа Пенга, как сообщается, предшествовало длительное и сильное давление со стороны местных властей. Святой престол надеется, что подобные эпизоды не повторятся, ожидает соответствующих сообщений от властей и подтверждает свою полную готовность продолжать уважительный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".



Формально Ватикан действует в своем праве. С точки зрения церковного управления китайская провинция Цзянси разделена на пять епархий, и уже по этой причине епископ Пенг не может быть "вспомогательным епископом Цзянси", таковая епархия канонически не существует. Дело в том, что границы китайских епархий были установлены еще в 1946 году и с тех пор никогда не пересматривались. Важный вопрос здесь, на который обращает внимание профессор Агостино Джованьоли из Миланского католического университета, состоит в следующем: кто стал причиной "инцидента"? По мнению Джованьоли, в коммюнике Святого престола не случайно подчеркивается роль "местных властей" провинции Цзянси. Это старая проблема, так как "местные власти" в Китае в церковных вопросах часто проявляют большую самостоятельность, "не особо заботясь о диалоге между Святым престолом и центральными властями". И Ватикан в данном случае просит Пекин "призвать (очень влиятельные) местные власти к порядку".



Однако до сих пор Святой престол предпочитал решать подобные вопросы в кулуарном порядке. Тема временного соглашения о назначении епископов, подписанного в 2018 году и после этого продлевавшегося в 2020 и 2022 годах, содержит немало имиджевых уязвимостей для Ватикана, чем часто пользовались и пользуются как некоторые светские западные политики, так и католические активисты. После появления заявления Святого престола относительно дела епископа Пенга в западной прессе снова появились критические оценки временного соглашения. В очередной раз указывается, что оно "предлагает слишком много уступок" Пекину и "не дает желаемых результатов" на фоне "ужесточения ограничений свободы вероисповедания в Китае для христиан и других меньшинств". Ранее Ватикан "защищал" китайских партнеров, указывая, что, хотя "успехи" и выглядят "небольшими", но они являются "важными шагами к постепенному исцелению ран, нанесенных" Церкви в Китае. А что произошло сейчас?



За день до появления коммюнике Святого престола суд в Гонконге вынес обвинительный приговор кардиналу Джозефу Дзену, который на протяжении последних лет выступал с критикой китайской политики Ватикана и особенно временного соглашения. Дзену инкриминировались нарушения при создании и финансировании фонда, который оказывал помощь арестованным во время "демократических протестов" три года назад. С момента задержания кардинала и до недавнего времени на Ватикан оказывалось давление с тем, чтобы тот оказал "активную поддержку" или выступил с "критикой в адрес Пекина". В конце концов, делу можно было при желании придать окраску "религиозных преследований". Но этого не произошло. Оценивая назначенный Дзену штраф в 4000 гонконгских долларов, местный католический портал UCA News называет его "скромным" и полагает, что таким образом власти хотят "не привлекать внимания к этой позорной истории".



В данной ситуации проявленная Святым престолом "принципиальность" в отстаивании своих канонических прав позволяет увести внимание от дела кардинала Дзена и купировать попытки придать ему религиозную окраску. Ватикан демонстрирует, что он готов вступать в спор с Пекином, но сугубо по тем положениям, которые прописаны во временном соглашении о назначении епископов. Посмотрим, чем теперь ответят центральные власти КНР и пойдут ли они на то, чтобы в интересах сохранения диалога со Святым престолом указать на "неприемлемые перегибы" провинциальным руководителям.