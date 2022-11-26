Избрано новое руководство академии наук Кыргызстана

18:41 28.11.2022

В Академии наук избраны вице-президент, главный ученый секретарь и члены президиума



Предыстория: Канатбек Абдрахматов избран президентом Национальной академии наук

Билим АКИpress - 28 ноября на Общем собрании НАН КР прошли выборы президента, вице-президента, главного ученого секретаря и членов президиума Национальной академии наук.



Как сообщила пресс-служба НАН, тайным голосованием президентом Национальной академии наук избран член-корреспондент Абдрахматов Канатбек Ермекович;



- вице-президентом академик Арабаев Чолпонкул Исаевич;



- главным ученым секретарем - член-корреспондент Худайбергенова Бермет Мерлисовна.



Также в ходе собрания избраны члены президиума НАН КР:



Абдрахманов Төлөбек Абылович – член-корреспондент НАН КР;

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – академик НАН КР;

Баетов Батыркул Исаевич – доктор экономических наук;

Борубаев Алтай Асылканович – академик НАН КР;

Жеенбаев Нурбек Жаныбекович – член-кореспондент НАН КР;

Жунушов Асанкадыр Темирбекович – академик НАН КР;

Ибраимов Осмонакун Ибраимович – академик НАН КР;

Карабекова Джамиля Усенгазиевна – д.б.н., профессор;

Обозов Алайбек Джумабекович – член-корреспондент НАН КР;

Усманов Салават Фаргатович – член-корреспондент НАН КР.

Шалпыков Кайыркул Тункатарович – член-корреспондент НАН КР.

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