|Избрано новое руководство академии наук Кыргызстана
18:41 28.11.2022
В Академии наук избраны вице-президент, главный ученый секретарь и члены президиума
Предыстория: Канатбек Абдрахматов избран президентом Национальной академии наук
Билим АКИpress - 28 ноября на Общем собрании НАН КР прошли выборы президента, вице-президента, главного ученого секретаря и членов президиума Национальной академии наук.
Как сообщила пресс-служба НАН, тайным голосованием президентом Национальной академии наук избран член-корреспондент Абдрахматов Канатбек Ермекович;
- вице-президентом академик Арабаев Чолпонкул Исаевич;
- главным ученым секретарем - член-корреспондент Худайбергенова Бермет Мерлисовна.
Также в ходе собрания избраны члены президиума НАН КР:
Абдрахманов Төлөбек Абылович – член-корреспондент НАН КР;
Акматалиев Абдылдажан Амантурович – академик НАН КР;
Баетов Батыркул Исаевич – доктор экономических наук;
Борубаев Алтай Асылканович – академик НАН КР;
Жеенбаев Нурбек Жаныбекович – член-кореспондент НАН КР;
Жунушов Асанкадыр Темирбекович – академик НАН КР;
Ибраимов Осмонакун Ибраимович – академик НАН КР;
Карабекова Джамиля Усенгазиевна – д.б.н., профессор;
Обозов Алайбек Джумабекович – член-корреспондент НАН КР;
Усманов Салават Фаргатович – член-корреспондент НАН КР.
Шалпыков Кайыркул Тункатарович – член-корреспондент НАН КР.
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