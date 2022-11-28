Тотальная дерусификация в Киргизии начинается вслед за Казахстаном и Украиной, - Айнур Курманов

19:40 28.11.2022

Тотальная дерусификация в Киргизии начинается вслед за Казахстаном и Украиной

28.11.2022 Айнур Курманов.



Как и в соседнем Казахстане, в Киргизии по накатанной колее начался собственный процесс дерусификации, который сейчас поначалу маскируется под декоммунизацию, но цель заявляется сразу – в республике должны быть только киргизские названия. Причем эта установка спускается напрямую сверху из Бишкека.



Собственно, со столицы и начали эту процедуру переименований, и объявил об этом даже не мэр, и не кто-то из министров, отвечающих за информационную и идеологическую политику, а спикер парламента республики Нурланбек Шакиев. Он потребовал срочно изменить названия четырех наименований районов Бишкека, которые оказались не по нутру большинству депутатов.



Как и в соседнем Казахстане, в Киргизии по накатанной колее начался собственный процесс дерусификации,...

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Под переименования попадают Свердловский, Первомайский, Октябрьский и Ленинский районы. Убрать эти старые названия должны ради развития государственного языка в стране, так как прежние не отвечают современной эпохе и имеют, как ни крути русски,е названия. По сути – это объявление государственной кампании по массовому переименованию русских и советских названий по всей республике, так как по задумке после подобного шага в Бишкеке, подобное должно сразу распространиться по всей стране.



Сам Нурланбек Шакиев, которому доверили инициировать процесс дерусификации, персонаж вовсе не случайный, а приближенный к телу президента Садыра Жапарова, так как одновременно является и руководителем депутатской фракции "Ата-Журт Кыргызстан". В свою очередь данная самая крупная фракция считается пропрезидентской, поддерживает и осуществляет его поручения, а Шакиев и Жапаров в свое время входили в состав лиц, приближенных к свергнутому в 2010-м году президенту Курманбеку Бакиеву.



Вообще подобный демарш спикера парламента в целом вовсе не случаен и не первый, так как и ранее сразу же после октябрьского переворота 2020 года, целый ряд чиновников и новоназначенный генпрокурор вместе с Садыром Жапаровым демонстративно отвечали на все вопросы только на киргизском языке или игнорировали вопросы на русском. Теперь же, как видим, взялись и за названия районов.



Можно сказать, что сама русофобская по сути акция главы киргизского парламента стала своеобразным сигналом, как для Москвы, так и для соседей, показывающей, что элита вдруг обрела большую самостоятельность и решимость начать более националистическую и пантюркистскую политику, чем прежде. Вовсе не совпадение, но именно в Бишкеке лидеры Организации тюркских государств под эгидой Анкары в ближайшей перспективе должны выбрать единый тюркский алфавит на основе турецкого.



Подобным заявлением как бы всем демонстрируют, что теперь русскому языку и русским не место и в Киргизии, независимо от того, что республика является во многом экономически зависимой от России как в сфере субсидий, инвестиций и кредитов, так и за счет значительного числа трудовых мигрантов, дающих 22% ВВП КР. Еще ранее в октябре Бишкек также отменил командно-штабные учения ОДКБ.



Правда на этот раз вовремя и правильно отреагировали уже депутаты российской Госдумы. Так, Светлана Журова, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, назвала это "первыми маленькими шагами, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык". По ее мнению, российское руководство обязано отреагировать и предложить Бишкеку отказаться от данных планов.



"Потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап – школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке", – отметила депутат в своем заявлении.



Более того, она резонно сравнила то, что сейчас происходит в КР с тем, как начинались аналогичные процессы на Украине, когда также под видом защиты государственного языка инициировались переименования улиц и населенных пунктов, а потом сносились и памятники, а на русских и русскоговорящих устраивались гонения.



И есть, кстати, о чем беспокоиться, так как технология одна и та же, созданная на Украине, она быстро перекочевала в виде процессов дерусификации и "языковых патрулей" в Казахстан, а теперь уже и в Киргизию с целью отрыва этой республики, да и всей Центральной Азии от России и из общего социокультурного и информационного пространства.



Начались в Бишкеке и доморощенные "языковые патрули", которые возглавила прозападная общественная деятельница Бурулкан Усманалиева. Выдающая себя за политолога, она, оказывается, отучилась в США по программе обмена, а в Американском университете Центральной Азии (Бишкек) получила степень бакалавра по специальности "международная сравнительная политика".



После этого, быстро росла в карьере и обрела степень магистра по международным отношениям в Центрально-Европейском университете в Будапеште – вотчине Джорджа Сороса. А затем свободно преподавала эти науки в престижных бишкекских вузах. Теперь вдруг стала "защитницей" киргизского языка и местной самобытности от русского колониального влияния и самих русских.



При этом власти КР, выдворяющие и лишающие гражданства своих оппонентов, абсолютно игнорируют подобных профессиональных русофобов, а порой даже дают им зеленый свет для данной деятельности, так как оказывается их цели и интересы совпали.



Думаю, что существует взаимосвязь между прозападными национал-либеральными группировками в правящих элитах, в том числе и между националистами и неонацистами Казахстана и Кыргызстана. Киргизские нацики пытаются взаимодействовать, перенимать опыт и подражать своим казахстанским коллегам не просто так, а по общей схеме и единой технологии "мовных патрулей", разработанных в "незалежной".



Существует общая координация их действий, и во многом – с позволения и даже под руководством ряда высокопоставленных чиновников двух стран. Очень вероятно, что их активность курируется спецслужбами и вдохновляется местными прозападными НПО и фондами, которые чувствуют себя абсолютно безнаказанными, как в РК, так и в КР. Без поддержки сверху и финансирования со стороны заинтересованных олигархов такая деятельность также была бы невозможна.



То есть, все действуют в единой связке – западные спецслужбы, западные НПО и фонды, разогревающие тему "голодомора" и сталинских репрессий, украинские нацики, казахские и киргизские нацики, прозападные олигархи, дающие деньги, и задействованные высокопоставленные чиновники, которые покровительствуют подобной работе, а также офицеры местных спецслужб, заинтересованные в создании и использовании подконтрольных националистических и неонацистских движений и групп.



У меня складывается стойкое ощущение, что в Казахстане и Кыргызстане воспроизводится во многом ситуация периода правления Януковича, когда вовсю эксплуатируются доморощенные нацики как раздражитель для Москвы, как инструмент давления и террора в отношении местных русских, русскоязычных и недовольных, а также как пугало для собственных обывателей и в качестве приводных ремней для распространения и поддержки государственной националистической идеологии.



Но как известно Янукович в итоге плохо кончил, а прозападные олигархические группировки, опираясь на массовое неонацистское движение, взяли власть и провели передел собственности и власти. Неужели Садыр Жапаров не понимает, что может повторить его судьбу, если будет следовать советам национал-ориентированных соратников и пантюркистов?