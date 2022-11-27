 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Римский папа критикует чеченцев и бурят за кровожадность и жестокость к украинцам
20:20 28.11.2022

Глава Бурятии ответил папе Римскому о чеченцах и бурятах

С комментарием к словам папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, проходящих службу в зоне СВО, 28 ноября выступил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.

Цыденов назвал странными слова главы католической церкви о, якобы, проявляемой жестокости представителей некоторых народов России, участвующих в боевых действиях на Украине. Военнослужащие России выполняют свой долг с честью и достоинством. А к мирному населению Украины относятся, как подобает настоящим войнам, проявляя человечность и милосердие.

Глава Бурятии привел в качестве сравнения положение мирных жителей Донбасса, которых в течение восьми лет обстреливали из артиллерийских орудий украинские националисты. И все это происходило с молчаливого согласия западных "цивилизованных" народов.

И в конце он добавил, что если бурятские солдаты были замечены, значит, они хорошо выполняют свой долг.

Напомним, ранее папа Римский Франциск заявил, что наиболее жестокими в ходе проведения СВО, якобы, являются солдаты, воспитанные вне русской традиции. В частности он привел в пример чеченцев и бурят.

Источник - rossaprimavera.ru
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