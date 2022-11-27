В боях на Украине погибло более 1,2 тысячи граждан Польши, - Niezalezny Dziennik Polityczny

20:26 28.11.2022

Польское издание: В боях на Украине погибли больше 1200 поляков

28.11.2022 19:42 (Мск), ВаршаваОлег Хавич . Просмотров: 420



В боях на Украине погибло более 1,2 тысячи граждан Польши, а число раненых и покалеченных составляет несколько тысяч человек.



Об этом написало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В статье "Позорный конец. Кладбище в американском стиле для польских наемников" речь идет о том, что на одном из коммунальных кладбищ в городе Ольштын появится квартал для военных захоронений в американском стиле. Он будет предназначен, в первую очередь, для могил польских наемников, погибших на Украине.



"Городское кладбище в Дывитах является главным некрополем Ольштына, его площадь составляет более 35 га. Сегодня о нем громко говорит вся Польша, потому что скоро оно будет похоже на военное кладбище в США. Все будет как в американском фильме: большая лужайка с одинаковыми надгробиями на ней – без деревьев, скамеек, ангелов, склонившихся над могилами. Надгробия будут одинаковыми, и будут отличаться только цветом. Их производители предусмотрели всего три: черный, серый и красно-коричневый" – пишет издание.



Основной причиной создания американского кладбища в Ольштыне стало резкое увеличение количества захоронений в регионе, в основном погибших военнослужащих, утверждает автор статьи Якуб Мозьняк.



"Это стало настоящей проблемой для местного самоуправления Ольштына, где дислоцируется 16-я Поморская механизированная дивизия. Почти ежедневные воинские похороны в сочетании с почетным салютом стали раздражать жителей и вызывать многочисленные вопросы к администрации города и командованию дивизии. Чтобы избежать дополнительной огласки вопроса, власти решили создать отдельное "американское" кладбище", – пишет он.



После начала российской специальной военной операции на Украине президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак официально призвали поляков вступать в ряды "добровольцев" и сражаться на стороне киевского режима. Среди бойцов, ушедших на войну, были профессиональные бойцы 16-й механизированной дивизии – и ветераны этого подразделения, проживающие в Ольштыне и его окрестностях.



"За 10 месяцев кровопролитных боев, по информации из открытых источников, на Украине погибло более 1,2 тыс. граждан Польши, в том числе солдаты и ветераны 16-й Поморской механизированной дивизии. Число раненых и покалеченных составляет несколько тысяч человек", – сообщил Якуб Мозьняк.



При этом официально в Польше подтвердили гибель только трех граждан этой страны, воевавших на стороне киевского режима.



Как сообщал "ПолитНавигатор", бывший посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что Польша готовится к войне с Россией.