Казахстан выстраивает новые логистические коридоры, - в.Панфилова

00:26 29.11.2022

28.11.2022



Токаев готов обсудить вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Актау создается контейнерный хаб для всего евразийского пространства.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле и приняли участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества двух стран в формате видеоконференции. Это первый официальный визит Токаева после переизбрания на президентских выборах, который, по его словам, имеет "глубокое политическое значение" и "определенный символизм". Из России казахстанский лидер отправится во Францию на переговоры с Эмманюэлем Макроном. Таким образом, будет соблюден баланс в заявленной Токаевым многовекторной политике Казахстана.

Владимир Путин высоко оценил то, что для первого визита Токаев выбрал Россию. Принимая казахстанского гостя в Кремле, глава РФ сказал, что этот визит "имеет знаковое значение и подчеркивает особый характер наших отношений". "Мы это высоко ценим", – цитирует Путина ТАСС.



Главы двух государств приняли участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в формате видеоконференции. Сам форум проходит в Оренбурге. Обращаясь к участникам мероприятия, Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана: общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долл. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики. По словам главы российского государства, 76 из 89 субъектов РФ установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Президент добавил, что две страны также имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.



Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, пообещал делать все для защиты российских инвестиций, которые, по его словам, увеличиваются с каждым годом. "Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", – сказал Токаев. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году превысил отметку в 1,9 млрд долл. При этом, отметил Токаев, инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долл. Вместе с тем, по словам главы Казахстана, существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества обеих стран. "Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодня в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 млрд долл. с созданием порядка 30 тыс. рабочих мест", – подчеркнул президент.



Токаев добавил, что странам нужно также ускорить модернизацию логистических цепочек. "Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства. Это центр трансграничной торговли Евразии на территории Западно-Казахстанской области и на границе с РФ. Подобные торговые хабы создаются и на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также, естественно, на границе с Китаем. При этом данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык (на Каспии. – "НГ"), участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой", – отметил глава государства. При этом он сообщил, что ведется работа по созданию современного контейнерного хаба на базе СЭЗ "Морской порт Актау". "Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону. И конечно же, Российской Федерации", – подчеркнул президент.



Однако после введения санкций в отношении РФ страны-соседи, в том числе и Казахстан, начали перестраивать логистические коридоры. Поэтому Астана в плане логистики сейчас больше ориентируется на Китай. Как ранее заявил Токаев, "Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем".



По сообщению РИА Новости, Токаев также сказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, о котором с ним говорил Путин.



По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, Китай для Казахстана является важным партнером, сравнимым по уровню инвестиций и торговле с российским. Поэтому логично, чтобы второй визит состоялся в Пекин, а не в Париж. "Но Китай в отличие от Запада более консервативен, и визиты готовятся загодя и не к выборам президента. Кстати, визит Токаева в Москву также готовился давно, поскольку главы двух государств должны были принять участие в межрегиональном форуме, который был запланирован задолго до объявления в Казахстане досрочных президентских выборов", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Кроме этого, по мнению эксперта, осталась традиция, заложенная его предшественником, – первый визит совершать в Москву для подтверждения особого характера двусторонних отношений.



"Европейский союз сейчас максимально пытается включиться в Центральную Азию. За последнее время едва ли не каждую неделю европейские дипломаты посещали Астану. Активизируется сотрудничество по целому ряду треков, в частности по транспорту, по энергетике и др. Судя по всему, Франция наиболее комфортный для Казахстана партнер в ЕС", – считает эксперт.



Что же касается проработки новых логистических коридоров, идущих в обход России, то в этом плане Астана ориентируется на Баку и Анкару. На днях главы МИД Казахстана, Азербайджана и Турции подписали в Актау "дорожную карту" на 2022–2027 годы по развитию и эксплуатации маршрута "Срединного коридора", проходящего через эти три страны, в соответствии с Бакинской декларацией. Документ предполагает сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций.



Станислав Притчин пояснил, что из-за санкций против РФ Азербайджан рассчитывает перехватить часть контейнерного потока, шедшего ранее по российским железным дорогам. В 2022 году транзит грузов через территорию Азербайджана составит около 10 млн т (8,7 млн т за 10 месяцев) – рост по сравнению с 2021 годом на 75%. Целевой показатель Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана подразумевает рост транзита к 2030 году до 24 млн т транзитных грузов. Порт Алят (основной транзитный порт на Каспии, перенесенный из Баку) в 2022 году планирует перегрузить 5,6 млн т. Основным транспортным коридором остается железная дорога Баку–Поти (Грузия), маршрут Баку–Тбилиси–Карс пока имеет ограниченную пропускную способность и может в год доставлять в Турцию из бассейна Каспия не более 600 тыс. т грузов. Пока же логисты, выстраивающие цепочки вокруг Каcпия, говорят, что регион не оправдывает надежды на статус важного транзитного хаба. Не хватает мощностей для хранения и погрузки контейнеров, кораблей. Как итог, совокупное ожидание транспортировки через море с учетом морской перегрузки достигает 90 суток.



"Статистика показывает, что есть увеличение транзита, но оно не настолько большое, чтобы говорить, что этот маршрут стал альтернативой существующим и идущим через Россию", – подчеркнул Станислав Притчин.