Разделение мира на Север и Юг становится все более очевидным, - В.Попов

00:28 29.11.2022

28.11.2022



Давление на страны "золотого миллиарда" неизбежно будет усиливаться



Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.



Развивающиеся страны все активнее отстаивать собственные интересы. Ярким свидетельством тому стало создание, на Климатической конференции в египетском Шарм-эш-Шейхе фонда "Потерь и ущерба". Имеется в виду, что индустриальные державы, которые больше других загрязняют природу, помогут бедным странам справиться с климатическими катастрофами. Впервые США и члены ЕС согласились создать фонд для содействия тем, кто больше всех страдает от загрязнения окружающей среды, производимого промышленно развитыми странами.



Однако, и здесь Запад постарался уйти от прямых обязательств, заявив, что этот вопрос будет доработан, и он определит, когда фонд начнет действовать и как именно будет финансироваться (в тексте заключительного коммюнике упоминается переходный комитет, который поможет детализировать инициативу, но не устанавливает конкретные сроки).



Последние международные форумы G20 и АТЭС показали растущие разногласия развивающихся стран с Западом. По-существу, разделенность мира на индустриально развитые и развивающиеся страны становится все более очевидной. При этом солидарные действия стран глобального Юга проявляются более зримо, а их утверждения, что именно они меняют мир к лучшему, более убедительными. Высказывание китайского лидера Си Цзиньпина о создании более инклюзивной структуры "большой двадцатки" и присоединении к ней Африканского союза в качестве полноправного члена приветствуется во всем развивающемся мире.



Будущие заседания "двадцатки" будут проходить в Индии, и в этой связи можно предположить, что давление на страны "золотого миллиарда" будет возрастать.



Естественно, что глобальный Север, в свою очередь, постарается не только противостоять этому давлению, но и оказывать нажим на развивающиеся страны, подвергая их жестким нападкам. В этой связи обращает на себя внимание кампания злопыхательства против Катара, который организовал Чемпионат мира по футболу. В чем только не обвиняют катарцев – в эксплуатации рабочих-мигрантов на строительстве объектов чемпионата, гомофобии, нарушении прав человека. Эта кампания достигла таких масштабов, что вынудила даже дать ответ на нее президента ФИФА Джанни Инфантино.



Накануне чемпионата он раскритиковал двойные стандарты европейцев за критику ситуации с правами человека в Катаре, обвинив их в лицемерии и расизме. "Нам преподают много уроков европейцы, западный мир, – сказал он. – За то, что мы, европейцы делали последние 3000 лет, мы должны извиняться следующие 3000 лет, прежде чем начинать давать моральные уроки".



Этот турнир стал историческим событием - первый чемпионат мира на Ближнем Востоке. Но по характеристике канала СNN, "он погряз в противоречиях, связанных с правами человека, смерти рабочих-мигрантов, правам ЛГБТ-сообщества, правам женщин".



Сайт вашингтонского Института Ближнего Востока 21 ноября подчеркивал, что "опыт Катара должен послужить предупреждением для его соседей по Персидскому Заливу, которые все чаще обращаются к отмыванию денег через спорт для повышения имиджа – от покупки британских и европейских футбольных клубов до запуска профессиональных туров по гольфу (здесь имеется в виду организация саудовцами отдельно от США турнира по этой игре – В.П.), – что эти усилия часто привлекают нежелательное внимание к темной стороне своих правительств и обществ".



Катар приложил огромные усилия для организации чемпионата, он является страной с наиболее высоким уровнем ВВП на душу населения, и тем не менее, Запад на правах "верховного вершителя судеб" постоянно делал замечания и всячески пытался опорочить умение катарцев организовать это крупнейшее международное мероприятие.



Израильская газета Jerusalem Post 20 ноября в этой связи отмечала глобальную идеологическую дуэль между двумя лагерями: с одной стороны США с Европой, с другой - большинство стран мира.



Даже в СМИ США все настойчивее повторяется тезис об угасающей американской мощи и разлагающемся государстве. Это явление все чаще попадает в центр внимания политологов развивающихся государств, что еще несколько лет назад было просто немыслимо. При этом в СМИ этих стран содержится предметная и жесткая критика политики Вашингтона. Вот что, к примеру, отмечал сайт саудовского телеканала Al-Arabiya: "Недавняя ссора между США и Саудовской Аравией является симптомом гораздо более серьезной проблемы, которая не имеет ничего общего с энергетикой или даже с саудовской монархией. У партии, которую возглавляет Байден, больше нет внешней политики, он проецирует свои внутренние разногласия за границу и противостоит тем, кого считает иностранными доверенными лицами своих внутренних соперников".



Трудно не согласиться и с выводами, которые сделал на днях сайт телеканала Al-Jazeera. Cовременность, которая стремится к более справедливому, равноправному и по-настоящему деколонизированному миру, сопротивляется неоколониалистским иерархам. Она требует прав на культурное самоопределение и отстаивает общее будущее и опыт на условиях взаимного уважения.