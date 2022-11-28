Китайцы устали от трехлетней нулевой терпимости, - Юрий Паниев

01:33 29.11.2022

28.11.2022

Чистые листы бумаги – новый символ неповиновения в КНР

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



Массовые протесты в Пекине еще недавно казались немыслимыми.

Китай переживает сильнейшую вспышку COVID-19 с начала пандемии. С конца минувшей недели по всей стране, власти которой проводят политику нулевой терпимости к коронавирусу, не утихают массовые протесты против локдаунов. По мнению экспертов, руководство КНР просмотрело недовольство населения жесткими методами, которые приводили к проблемам у самых разных слоев населения, включая студентов, рабочих, представителей мелкого и среднего бизнеса, на котором и стоит китайская экономика.



В то время как большинство стран сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки COVID-19. В соответствии с политикой нулевой терпимости к коронавирусу в городах блокируются целые кварталы, граждане, вступавшие в контакт с зараженными, принудительно отправляются на карантин, инфицированных изолируют в больницах, границы страны остаются фактически закрытыми.



Но эта политика оказалась не слишком эффективной – в минувшее воскресенье, как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальные данные, в Китае было зарегистрировано 40 052 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд – даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле 2022 года, когда пришлось закрыть на карантин Шанхай. Тогда два месяца 25-миллионный мегаполис и мировой финансовый центр фактически провел в полной изоляции.



Теперь о вспышках заболеваемости сообщают власти более 30 провинций, на территории которых находится немало городов с многомиллионным населением. Внезапные локдауны, которые там объявляют, вызывают недовольство и даже гнев жителей.



Неудивительно, что массовые протесты против жестких ограничительных мер продолжились в ночь на понедельник. Как cообщают западные информагентства, в Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, многие держали белые листы бумаги в качестве символа протеста.



Они скандировали лозунги в поддержку личной свободы: "Снимите карантин!" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободы!". Была якобы задействована полиция, хотя точное число задержанных неизвестно.



Массовые акции состоялись и в других мегаполисах – Шанхае, Чэнду, Чунцине, Нанкине, Урумчи. Именно в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны, и начались протесты после пожара в одном из жилых домов. Там вечером 24 ноября погибли не менее 10 человек, девять получили травмы. Как рассказывали очевидцы, люди не смогли спастись, поскольку двери квартир были заблокированы из-за локдауна.



Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали жителям спастись от пожара, и даже принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг. Позднее они заявили, что в проблемах с тушением огня были виноваты припаркованные у дома автомобили – они, мол, мешали доступу пожарных машин к зданию.



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Даже из-за единичных случаев власти Китая

отправляют в локдаун целые города.

Фото ReutersПротесты в Китае в последнее время случаются редко. И нынешние оказались крупнейшими со времен демократического движения 1989 года. Причем их можно считать необычными не только по своей численности, но и по тому, насколько откровенно их участники критиковали правительство и лично председателя КНР Си Цзиньпина. По информации агентств, на акции протеста в Шанхае люди открыто выкрикивали: "Си Цзиньпин, уходи!" и "Компартия, уходи!".

Из-за протестов власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости раньше, чем ожидалось изначально, передает Bloomberg. Экономист Goldman Sachs Group Хуэй Шань прогнозирует вероятность того, что Пекин откажется от всех ограничений во втором квартале 2023 года. Другие аналитики, в том числе главный специалист по Китаю в Hang Seng Bank Дэн Ван, убеждены, что скорая отмена ограничений маловероятна. В противном случае есть риск скачка смертности из-за COVID-19.



На вопрос "НГ", могут ли китайские власти отказаться от политики нулевой терпимости, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин ответил: "В принципе, все возможно, но, упорно проводя эту политику по идеологическим причинам, власти КНР сами загнали себя в угол. Во всем мире жесткие локдауны вводились в первый период эпидемии не для того, чтобы ее полностью ликвидировать, а чтобы выиграть время и подготовить систему здравоохранения к борьбе с новой болезнью, не допустить ее краха из-за чрезмерной нагрузки, создать вакцины и провести вакцинацию. В Китае же власти по какой-то причине решили, что нулевой терпимостью можно вообще не допустить распространения болезни. Видимо, образцом здесь были советские методы борьбы с эпидемиями, например оспой. Хотели также избежать ошибок позднего реагирования, которые были допущены при борьбе с эпидемией SARS в 2003 году. При этом стремления были вполне гуманными: руководство сразу заявило, что ему жизни людей важнее экономических показателей".



Поначалу жесткие меры дали весьма позитивный результат, отметил эксперт. Если в 2020 году рост китайской экономики значительно снизился (до 2,3%), то в 2021-м, как и во всех странах, его темпы начали быстро восстанавливаться, и рост составил 8,1%. Людей же в Китае от коронавируса погибло намного меньше, чем в США (по официальным данным, около 5 тыс. в КНР и более 1 млн – в США).



"Однако здесь китайская система управления показала все свои негативные черты. Крайняя идеологизированность привела к тому, что власти начали создавать культ из своего метода борьбы с пандемией, утверждая, что он принципиально более эффективен благодаря социализму и мудрому руководству Коммунистической партии. А раз так – то вносить в него изменения крайне трудно, это стало бы уступкой зарубежным критикам. Кроме того, крайняя централизация и несменяемость власти привела к отсутствию желающих указывать руководству на необходимость перемен, так как в таких условиях любое даже разумное практическое предложение становится вопросом политическим. Характерно, что все те, кто мягко выступал за смягчение жестких мер по борьбе с пандемией, прежде всего премьер Ли Кэцян, потеряли свои посты на недавно прошедшем XX съезде КПК", – подчеркнул Лукин.



В результате китайское руководство просмотрело недовольство населения жесткими методами, которые приводили к проблемам у самых разных слоев населения, прежде всего мелкого и среднего бизнеса, на котором, собственно, и стоит китайская экономика. Вместо того чтобы вовремя заметить недовольство и смягчить меры, в Китае с начала этого года в крупнейших городах начали вводить новые локдауны.



По словам эксперта, рост ВВП в этом году опять прогнозируется меньше 3%, многие предприятия терпят убытки, бизнесмены не могут не только ездить за границу, но и свободно передвигаться внутри страны. Что будет делать руководство в этой ситуации – не вполне ясно. Но все варианты теперь для него плохи. Если смягчить меры, это неизбежно приведет к росту заболеваемости и краху всей идеологической конструкции о превосходстве китайских методов борьбы с болезнями. Что может поставить под вопрос и другие методы управления КПК. Если же этого не сделать, то будут нарастать проблемы в экономике. При этом недовольство населения усилится в любом случае.



"НГ" поинтересовалась у Лукина, как власти КНР ответят на протесты. "Конечно, антикоммунистические лозунги для руководства КПК неприемлемы, – убежден эксперт. – Поначалу власти попытаются дождаться спада протестов, чтобы потом заняться их зачинщиками. Но если протесты будут разрастаться, возможны и более жесткие меры. На явные уступки сразу власти скорее всего не пойдут, но впоследствии что-то делать им все же придется. Китайская экономика сильно зависит от сотрудничества с внешним миром, и страна не может быть закрыта вечно".