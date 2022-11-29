Прекратите проституцию! – предупреждение Армении, Казахстану, Киргизии и Таджикистану

08:22 29.11.2022

29.11.2022 Айнур Курманов.



Последний саммит ОДКБ, прошедший в Ереване, ознаменовался не только демаршем Никола Пашиняна. Куда меньше внимания СМИ уделили важному и прямому выступлению Александра Лукашенко, который призвал глав Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прекратить играть в многовекторность – хотя бы из чувства самосохранения.



Лукашенко указал, что, если в результате заигрываний среднеазиатских и закавказских элит с Западом развалится ОДКБ, то пострадают в итоге не Белоруссия и Россия, а упомянутые выше республики.



Последний саммит ОДКБ, прошедший в Ереване, ознаменовался не только демаршем Никола Пашиняна. Куда меньше...



"Мы с Россией как-нибудь солидаризируемся, уж поверьте, это нужно больше вам, чем нам. В случае чего останетесь со своими проблемами один на один", – предостерег Батька.



В данном случае он прямо заявил среднеазиатским коллегам, что ОДКБ необходим в первую очередь им, так как организация, а на самом деле армия России, все эти годы защищала их южные рубежи от смертельной опасности, исходящий от исламского экстремизма и терроризма, поддерживала устойчивость их собственных режимов перед лицом цветных революций и внутренних мятежей.



Как раз благодаря России и ОДКБ существует пока еще независимая Армения и Арцах, которые в случае их отсутствия исчезли бы или превратились в турецкий протекторат. При этом дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе и в Центральной Азии выступают как раз США, Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО.



Именно Вашингтон и Париж склоняли Никола Пашиняна принять все ультимативные условия Баку и признать необходимость ликвидации Нагорного Карабаха, чтобы добиться вывода российских миротворцев, закрытия базы в Гюмри с последующим выходом Армении из ОДКБ. Если бы этого удалось им добиться, разразилась бы настоящая катастрофа как для армянского народа, так и для жителей всех республик Кавказа, которые без Москвы тогда вновь бы погрузились в хаос междоусобной войны и стали территорией для размещения баз НАТО.



Поэтому Александр Лукашенко ратует за развитие ОДКБ, так как без данной структуры не окажется и общей системы безопасности, и, соответственно, требует от президентов окончательно порвать с потенциальными противниками в возможной войне, в том числе и посредством закрытия в Казахстане и Армении американских военно-биологических лабораторий.



"По-моему, только у нас и у вас (у России. - прим. ред.) их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня", - сказал белорусский лидер.



Этим самым Александр Григорьевич озвучил важный посыл с целью не просто сохранения объединения как такового, а реального превращения его в полноценный военный альянс, освободившись от рудиментов прежней политики сотрудничества со всеми, в том числе и с США и странами НАТО. По сути он предлагает им открыть глаза на изменившиеся геополитические условия, когда прежние схемы многовекторной политики уже не работают и придется все равно выбирать с к ем они на самом деле со всеми вытекающими из этого последствиями.



Тем более, что ОДКБ уже продемонстрировал всем свою стабилизирующую роль в январе, когда помог Касым-Жомарту Токаеву сохранить власть и предотвратить сползание Казахстана в хаос в результате попытки осуществления государственного переворота с участием британских спецслужб. То есть, система быстрого реагирования доказала эффективность, а ее демонтаж приведет лишь к тому, что в следующий раз уже никто не поможет.



Примечательно, что как раз в день инаугурации президента Казахстана в Астане и перед его поездкой в Россию произошла новая попытка организации массовых беспорядков с участием местного олигарха Марата Абиева, возглавляющего объединение "Архитекторы будущего". Не случайно, что в его проектах и совместном бизнесе участвует младшая сестра Елбасы – Анипа Назарбаева, что говорит о том, что опасность новых мятежей и дворцовых переворотов никуда не исчезла, и единственной опорой для Токаева остается по-прежнему только Москва.



Но насколько понимает это сама правящая группа в Астане с учетом продолжающейся политики тотальной дерусификации, процессов "украинизации" через реабилитацию тихой сапой басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, с усилением ориентации на Турцию, США и Европейский Союз? Очень большой вопрос, на который пока нет ответа с учетом планов тотальной приватизации в интересах западного капитала и выстраивания военного сотрудничества со странами НАТО.



Да, сейчас во время визита в Москву Касым-Жомарт Токаев пописывает декларации в честь 30-летия установления дипломатических отношений и соглашения в экономической сфере, звучат громкие слова о вечной дружбе и долгосрочном сотрудничестве, но пока они не будут подкреплены конкретными поступками и вещами на деле, все это останется на бумаге в качестве благих пожеланий.



Пока мы видим в выступлении Токаева на форуме межрегионального сотрудничества, который проходит в Оренбурге, лишь перекос в сторону развития транспортных хабов для перевозки грузов по направлению Восток – Запад через Каспий в сторону Турцию и ЕС. Это не только товары из Китая, но и казахстанская нефть и полезные ископаемые, добываемые западными компаниями, которые пойдут в обход России.



Пока же о глубокой производственной кооперации и об индустриализации через совместные промышленные проекты в рамках развития ЕАЭС говорится мало, что свидетельствует о том, что в Астане намерены сохранять прежнюю сырьевую вывозную модель экономики, ориентированную на рынок Европы в ситуации, когда между РФ и Западом, наоборот, установился железный занавес.



Складывается впечатление, что данный форум устроен с согласия Астаны, чтобы лишь успокоить Москву, показать стремление к дружбе и мнимую лояльность с целью формально уравновесить те соглашения о стратегическом партнерстве, которые были подписаны недавно с представителями ЕС и Турции. Но это чистой воды следование той же самой прежней линии многовекторного курса с попыткой усидеть сразу на трех стульях.



Конечно, назначение на саммите в Ереване в качестве генсека ОДКБ пророссийского политика Имангали Тасмагамбетова, долгое время бывшего послом РК в Москве, – позитивный шаг, но этого явно недостаточно. Конечно, он единственный из элиты публично осудил переход казахского языка с кириллицы на латиницу, но пока сам этот процесс отуречивания в угоду Запада не будет остановлен, все эти заявления и заверения будут лишь благостными дипломатическими расшаркиваниями.



Поэтому жесткие требовательные заявления Александра Лукашенко на данном фоне являются не просто отрезвляющими, но и насущными и более уместными в свете нынешнего момента. Прямые фразы предпочтительнее хитрого азиатского елея.



Не зря белорусский лидер в конце четко резюмировал по поводу утверждений и слухов о возможности распада ОДКБ:



"Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно".



Соответственно и на следующем саммите ОДКБ в Минске батька планирует вынести в повестку неудобные для Еревана и Астаны вопросы немедленного закрытия военно-биологических объектов США и дальнейшего реформирования организации. Ведь без жесткой структуры и единого подхода невозможно уже выстраивать союзнические отношения и поддерживать систему безопасности.



Наверное, давно надо было дать понять Астане, Бишкеку, Душанбе и Еревану, что гнилой поход "дружба дружбой, а табачок врозь" уже не пройдет. Пора уже ставить все точки над "i", прекратив проституированный курс стратегического партнерства одновременно с Западом, Россией и Китаем. Ведь именно англосаксы подрывают и будут подрывать власть тех же элит в Центральной Азии и Южном Кавказе, несмотря на их желание выслужиться и присоединиться к все новым и новым антироссийским санкциям.