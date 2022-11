Америка доигралась: Китай оставит фанатов Apple без новых iPhone, - И.Рыбин

09:26 29.11.2022

Америка доигралась: Китай оставит фанатов Apple без новых iPhone

Ответный мобильный удар

Иван Рыбин



Предприятие в китайском Чжэнчжоу, на котором производятся iPhone 14, внезапно столкнулось с проблемами. Дисциплинированные китайские рабочие начали объявили забастовку и стали выдвигать различные иные требования. В частности, повысить зарплаты. Что любопытно, на других заводах в КНР ничего подобного не наблюдается. Между тем у Apple Inc. назревают проблемы.



Завод в Чжэнчжоу не американский. То есть не напрямую - он принадлежит тайваньской Foxconn Technology Group. Что, как несложно догадаться, тоже не особо радует китайские власти. Ровно как и то, что эта фирма работает на янкесов.



Причина протестов довольно странная. С одной стороны, произошла некая "техническая ошибка", из-за которой работникам завода резко урезали зарплаты. В КНР подобные фокусы не проходят, власти следят за правами своих граждан, это вам не РФ. Одновременно в Чжэнчжоу внезапно начались "кроновирусные" мероприятия - типа учебной тревоги, с отработкой противоэпидемиологических мероприятий.



Что происходит в Поднебесной сегодня

В итоге работники предприятия вышли на улицы, и, вроде как, даже немного "повоевали" с полицией. Если это, конечно, не инсценировка. Звучала ругань и по поводу нарушения работодателем трудовых соглашений, но почему-то без какой-либо конкретики. При этом люди из Foxconn тут же начали предлагать сотрудникам завода крупные отступные - очень серьезные по местным меркам деньги. Странная история…



"Беспорядки в ключевом производственном центре Apple Inc. в Чжэнчжоу, вероятно, приведут к дефициту производства почти 6 млн. единиц iPhone Pro в этом году. Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на сборочные конвейеры. Акции Apple упали на 1,9%", - сообщает Bloomberg.



Любопытно, что эти самые беспорядки начались очень синхронно с решением официального Вашингтона запретить импорт в США продукции Huawei, ZTE и ряда иных китайских компаний.



"Запрет американских властей на поставки оборудования китайских телекоммуникационных компаний нарушает принципы рыночной экономики, подрывает правила международной торговли, наносит ущерб интересам китайских компаний, Китай решительно выступает против этого. США злоупотребляют государственной властью и необоснованно подавляют китайские компании", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Судя по всему, китайцы решили не сотрясать напрасно воздух, а нанести симметричный удар. Под раздачу попала Apple. Бывает.



Американцы почему-то ведут себя как большие умственно-неполноценные дети, которые свято уверены, что гадить и шкодничать можно только им. И когда янкесам прилетает ответка они очень обижаются на подобную плюху. Задумываться о перспективах своей политики правящие круги США очень не любят, там привыкли надеяться на силу.



Со стороны Америки тут же последовал шаг по эскалации тайваньской проблемы. Янкесы пнули своего ручного шарикуса, и из Вильнюса тут же протявкали, что свободная Литва готова организовать с не менее свободным Тайванем некие производства в области высоких технологий. Потом подумали и добавили, что хотят открыть в Тайбэе некую демонстрационную лазерную лабораторию для привлечения внимания потенциальных инвесторов в литовскую экономику. Не иначе как для добычи нефти в вильнюсской канализации.



Китайцам на шарикусов, понятное дело, наплевать, но они прекрасно понимают кто науськивает на них невменяемых прибалтов. И еще одна "пилюля" штатникам, бесспорно, прилетит, причем в самое ближайшее время. Вариантов хватает, на территории КНР немало важных для американских компаний производств.



Вне всякого сомнения, в Apple ожидали, что нечто подобное случится. Еще в начале сентября сего года компания объявила о намерении начать производство iPhone 14 в Индии. Данное решение объяснили просто и вполне честно - по причине роста политических рисков в условиях роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. В том же месяце первые индийские iPhone сошли с конвейера местного завода Apple. Оперативно, видать, сильно перепугались.



Тем не менее, остановку предприятия в Чжэнчжоу это компенсировать не сможет, в целом снижение выпуска смартфонов может составить около 10% или даже больше. Учитывая же "нагнетание", которое штатники явно начали в отношении КНР, эта цифра могут быть сильно скорректирована.



Причем не обязательно при помощи завода в Чжэнчжоу. Большую часть начинки для "надкусанных" устройств делают в КНР, альтернатив ей попросту нет. Завод в Аризоне должен заработать только в 2024 году, но его мощности не смогут покрыть всех потребностей компании, да и ассортимент продукции там будет ограниченный. Только процессоры. Для того, чтобы эту проблему решить, нужно время и деньги. Много денег, очень много.



"Локализация производства микросхем на практике будет трудно осуществима для Apple. Это будет, во-первых, крайне дорогой процесс из-за высокого уровня зарплат в США. Во-вторых, для того, чтобы сохранить текущий уровень цен на продукцию, компании потребуются госсубсидии и, скорее всего, придется какое-то время поработать в минус", - считает директор компании "Аэродиск" Вячеслав Володкович.



Пока чипы приходят с Тайваня, в КНР их не производят - там делают комплектующие попроще. Но тоже очень важные, без них iPhone не собрать. Технологии, которыми владеет Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), объявлены для Поднебесной запретными, что Пекин тоже сильно злит. Тем не менее, уверенности в судьбе острова у янкесов нет, поэтому и запущен американский завод. Который, к слову, строит TSMC.



Правда, все меняется.



"Мы уже приняли решение выкупить завод в Аризоне, предприятие заработает в 2024-м. Я уверен, что мы также будем закупаться и в Европе", - заявил генеральный директор Apple Inc. Тим Кук.



Это, наверное, просто замечательно, вот только любителям "яблочных" гаджетов стоит готовиться к существенному росту цен. Как текущему - по причине перебоев с поставками из Китая - так и будущим. Если Apple попытается организовать производства в Евросоюзе, то себестоимость продукции вырастет, причем в разы. Правда, заводы, где все это будет производиться, пока отсутствуют в планах. Даже страны их будущей (предполагаемой…) дислокации неизвестны. Больше похоже на хорошую мину при плохой игре.



Судя по вышеизложенным фактам, в ближайшее время торговая война между США и КНР пойдет по нарастающей. И если абстрагироваться от геополитики и взглянуть на ситуацию с чисто потребительской точки зрения, то покупка устройств от Apple в настоящий момент - не самое умное решение.



Данные гаджеты, как известно, завозятся в РФ только по так называемому параллельному импорту, и фирменной гарантии на них нет. Есть условная гарантия от продавца, но у него в любой момент может не оказаться нужных запчастей - китайцы их просто прекратят производить. И все, с барыги взятки гладки. А у вас на руках останется совершенно мертвый кусок пластика.



Спрос на iPhone уже сильно упал, и это - помимо объективных факторов в виде снижения покупательной способности населения. По сравнению с прошлым годом продаже iPhone снизились на 60%, а по ряду оценок и еще сильней.



"Россия - страна победивших NFC-платежей, которые теперь в iPhone не работают. Пользователи смартфонов Apple также испытывают затруднения с пополнением счета Apple ID, в частности, туда можно класть средства только через определенных сотовых операторов.



Не последнюю роль в снижении интереса россиян к гаджетам Apple сыграла и высокая цена на устройства. Если iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тысяч рублей, то iPhone 14 теперь можно приобрести минимум за 90 тысяч рублей. Свою роль сыграла и стагнация в линейке iPhone", - считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.