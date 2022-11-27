Неформальным правителем Пакистана становится генерал Асим

09:30 29.11.2022

Аполитичный генерал Асим



Правительство Пакистана надеется, что военные не будут слишком активно вмешиваться в политику

Равиль Мустафин



пакистан, армия, командующий, генрал асим, политика, рф, газовые поставки Президент Пакистана Ариф Алви утвердил назначение Сайеда Асим Мунира.

Во вторник генерал Сайед Асим Мунир официально примет эстафету командования пакистанской армией от генерала Камара Джаведа Бадждвы. Одновременно с генералом Асимом, чья должность звучит как начальник штаба армии (COAS), председателем Объединенного комитета начальника штабов (CJCSC) станет генерал Сахир Шамшад Мирза. Теоретически эта должность является самой высокой в военной иерархии страны, однако на деле она носит лишь церемониальный характер. Фактически самым главным человеком в пакистанской армии теперь будет генерал Асим.

В любой другой стране назначение командующего армией дело обычное, но только не для Пакистана, где военные играют ключевую политическую роль. Именно они принимают важнейшие решения, часто определяя основные направления развития страны, держат под своим контролем ядерное оружие, не доверяя его гражданскому правительству.



Из 75 лет независимого существования почти половина этого срока пришлась на военное правление, когда в Пакистане вводилось военное положение или верхние ступени власти захватывали люди в мундирах. Бывало и так, что назначенные на высшие должности военные потом свергали, а то и казнили выдвинувших их политиков. В последние годы политическая роль военных снижается, однако процесс протекает слишком медленно.



В таких условиях пакистанские политики проявляли большой интерес к этому назначению. Судя по публикациям в местных СМИ, кандидатуру генерала Асима поддерживали предыдущие – Наваз Шариф и Имран Хан – и действующий премьер-министр Шехбаз Шариф. Говорят даже, что настоящей целью затеянного бывшим премьером Имраном Ханом "похода протеста" было вовсе не объявление досрочных выборов, а именно назначение генерала Асима. Короче, эти политики вели свою хитроумную и многоходовую игру. А вот среди военных, особенно среди тех, кто и сам претендовал на столь высокий пост, с назначением Асима были согласны далеко не все. Речь идет прежде всего о генерал-лейтенантах Ажаре Аббасе и Фаизе Хамиде, которые даже решили уйти в знак несогласия в отставку раньше положенного по закону срока.



Тем не менее политики настояли на своем, ясно дав понять, что на компромисс с другими военными, не согласными с кандидатурой Асима, они и их партии не пойдут. Почему правительство все же отдало предпочтение именно генералу Асиму?



Главной причиной послужила его репутация профессионального солдата и одного из генералов, которые не приемлют политической роли вооруженных сил. Правительство, деятельность которого часто зависит от того, что ему разрешат или запретят военные, все же надеется, что генерал Асим предпримет необходимые шаги, чтобы воплотить этот принцип в жизнь. Что он не будет вмешиваться в политику, тем более в политические дрязги, выход из которых часто видели в объявлении военного положения, приостановке действия Конституции страны.



Правда, далеко не всегда подобные надежды оправдываются. Как пишет влиятельная пакистанская Express Tribune, прошлая "смена" генералов в составе генералов Каяни, Рахила и Баджвы тоже начинала свою работу с большого количества обещаний. Однако карьеры этих высокопоставленных военных закончились далеко не на мажорной ноте.



Смена "военного караула" в Пакистане произошла в критический момент. Часть политических партий требует проведения досрочных выборов, экономика переживает не лучшие времена, активизируются террористические организации, как всегда неспокойно на индо-пакистанской границе. Более того, нынешний Пакистан живет в условиях сильного давления со стороны США. Недовольный набиравшим обороты сближением между Исламабадом и Москвой по различным направлениям, в том числе по военной и военно-технической линиям, Вашингтон, по всей вероятности, приложил руку, чтобы отправить в отставку сторонника такого курса Имрана Хана. Официальную позицию Исламабада касательно сотрудничества с Москвой не так давно выразил министр финансов Пакистана Исхак Дар. Он сказал, что его страна готова покупать нефть и газ в России, "если США не будут против".



Тем не менее 28 ноября в Россию отправилась делегация Пакистана во главе с министром нефти Мусадыком Маликом. В ходе визита планируется обсудить сотрудничество с Москвой, в частности покупку нефти и газа по более выгодной цене. Кроме того, стороны скорее всего затронут вопрос о строительстве газопровода "Пакистанский поток", ранее согласованный с предыдущим правительством Имрана Хана. Не исключена также проработка письма от пакистанцев с просьбой поставить им три танкера с СПГ в декабре нынешнего и в январе следующего года.