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Путин предложил "некий трехсторонний союз" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном - Токаев
09:42 29.11.2022

Владимир Путин предложил создать "некий трехсторонний союз" России, Казахстана и Узбекистана, сообщил президент Казахстана по итогам переговоров в Кремле. Он сказал, что готов рассмотреть это предложение и что Путин собирается позвонить по этому вопросу Шавкату Мирзиееву.

Казахстан поддерживает предложение президента России Владимира Путина о создании "некоего трехстороннего союза" РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере. Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы", - сказал Токаев на встрече с премьером-министром России Михаилом Мишустиным, которая прошла в понедельник после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Москве.

Президент Казахстана выразил уверенность, что стороны "достигнут соответствующих договоренностей".

"Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана [Шавкату Мирзиееву]. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае, мне, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет", - цитируют его "РИА Новости".

Пресс-служба президента Казахстана в сообщении по итогам встречи с Владимиром Путиным не упоминает об обсуждении создания союза и вопросов в газовой сфере. Пресс-служба Кремля также не сообщает об этом.

Визит президента Казахстана в Москву стал его первым зарубежным визитом после недавнего переизбрания. На встрече с главой России он заявил, что это событие "само по себе имеет глубокое политическое значение", "определенный символизм".

"Для Казахстана РФ была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях… Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Источник - gazeta.uz
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