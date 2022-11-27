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США: открыт сезон массовой охоты на китайских шпионов, - В.Овчинский
09:44 29.11.2022

США: открыт сезон массовой охоты на китайских шпионов
Америка ищет "козла отпущения" своих неудач в конфронтации с КНР
Владимир Овчинский

Экономические санкции США против КНР не приносят ожидаемых результатов. Китай буквально ежедневно удивляет технологическими инновациями. Недавние муниципальные выборы на Тайване выиграли сторонники КНР.

"Значит во всем этом виноваты китайские шпионы".

Это - логический вывод многих американских экспертов по Китаю.

Майкл Каннингем из Центра азиатских исследований Фонда наследия в статье в The National Interest "США должны начать войну против китайских шпионов" (27.11.2022) раздувает любимую тему американских китаеведов.

В конце октября 2022 года прокуратура США обвинила 13 китайских агентов в проведении незаконных операций в США. Каннингем сожалеет, что только двое из подозреваемых находятся под стражей. "Остальные 11 остаются свободными для продолжения своих операций по шпионажу и запугиванию американских жертв из того же места, где они обычно действуют, - из Китая".

По мнению эксперта, "эти случаи показывают, насколько далеко правоохранительные органы США отстают в своей борьбе за защиту Америки от нападений со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). В то время как обвинения против китайских агентов становятся все более распространенными, виновные редко привлекаются к ответственности".

Октябрьские обвинения возникли в результате трех отдельных дел. Семь подсудимых были обвинены в связи со схемой принуждения гражданина Китая, проживающего в Соединенных Штатах, вернуться в Китай, чтобы предстать перед судом в рамках китайской тайной операции "Охота на лис" (по борьбе с крупной коррупцией в КНР).

В другом случае двум китайским офицерам разведки были предъявлены обвинения в попытке получить информацию от государственного служащего США, чтобы воспрепятствовать уголовному преследованию китайской фирмы Huawei.

В третьем случае четырем гражданам Китая были предъявлены обвинения в проведении длительной кампании по вербовке американцев в качестве китайских агентов.

"Подобные дела, - пишет эксперт, - были бы эффективны, если бы целью было просто не допустить китайских шпионов в Соединенные Штаты. В самом деле, арест почти гарантирует, что эти обвиняемые никогда не ступят на американскую землю. Но это не мешает им преследовать американцев, поскольку большая часть их деятельности осуществляется удаленно из Китая".

Шпионы, по данным Каннингема, в китайских городах регулярно преследуют американских граждан через социальные сети. "Они также посылают им "консультационные" предложения по электронной почте, которые они подкрепляют законными деловыми контрактами. Иногда они даже приглашают своих предполагаемых завербованных в полностью оплачиваемые поездки в Китай, где они пьют и обедают и соблазняют их предоставлять информацию и услуги, которые приносят пользу Пекину.

Усилия по репатриации, направленные как на настоящих беглецов, так и на откровенных диссидентов, проживающих за границей, управляются агентами в Китае, которые принуждают жертв, наказывая членов их семей. Они также преследуют жертв, рассылая сообщения с угрозами в социальных сетях и нанимая местных головорезов, чтобы запугать их".

Вся эта дистанционная тактика была продемонстрирована в октябрьских делах. "Очевидно, - пишет эксперт, - что агенты часто так же опасны, сидя перед компьютером в Китае, как и гуляя по улицам американских городов. Но правоохранительные органы США в настоящее время больше заинтересованы в разоблачении их деятельности, чем в борьбе с ними.

Даже когда у федеральных агентов есть возможность арестовать шпиона, они редко делают это. Когда высокопоставленные китайские агенты отправляются в Соединенные Штаты, федеральные правоохранительные органы имеют необъяснимую привычку следить за их действиями, а затем позволяют им вернуться в Китай, прежде чем выдвигать обвинения. Например, в одном из октябрьских обвинительных актов подробно описывается, как обвиняемый встречался с сообщником в Соединенных Штатах еще в 2016 году. ФБР явно следило за этой парой и записало разговоры об их работе на китайское правительство. Но ни один из них не был арестован, и подозреваемый беспрепятственно вернулся в Китай. Теперь, когда выдан ордер на его арест, шансов, что он вернется, чтобы предстать перед судом, не существует.

По делу китайской операции "Охота на лис", расследованному ФБР в 2020 году, правоохранительные органы США арестовали пятерых подозреваемых. Однако одному из организаторов операции было разрешено сесть на рейс обратно в Китай тремя годами ранее, даже после того, как сотрудники таможни и пограничной службы допросили его об операции и обнаружили в его багаже ​​очки ночного видения и другое оборудование для наблюдения. Агенты, вероятно, отложили задержание подозреваемого, чтобы выиграть время для раскрытия дела, но маловероятно, что у них будет еще одна возможность привлечь его к ответственности. Подозреваемого, который в то время жил в Нью-Йорке, с тех пор никто не видел в Соединенных Штатах".

Автор статьи считает, что Правительство США должно сделать больше, чтобы защитить страну и конституционные права всех, кто здесь живет, от этих угроз.

Во-первых, по его мнению, федеральным агентствам требуется дополнительная подготовка, ресурсы и координация, чтобы противостоять китайскому шпионажу. "В настоящее время непропорционально большое количество случаев китайского шпионажа регистрируется в Восточном округе Нью-Йорка. Это тревожит американского эксперта, учитывая, что Вашингтон, округ Колумбия, и технологические центры, такие как Сан-Франциско, вероятно, являются более крупными целями китайского шпионажа, но о случаях там редко сообщается".

Китайская инициатива Министерства юстиции была создана для предоставления именно таких ресурсов и координации. "К сожалению, - пишет автор, - в начале 2022 года департамент отказался от этой инициативы после кампании по ее дискредитации, частично финансируемой организациями, связанными с рабочим отделом Объединенного фронта КПК". Эксперт полагает, что Министерству юстиции следует вернуть Китайскую инициативу и обеспечить ее использование для отслеживания и судебного преследования высокопоставленных офицеров разведки, которые руководят операциями.

Во-вторых, по мнению автора, федеральные агенты должны активнее брать под стражу китайских шпионов. Учитывая, как редко высокопоставленные сотрудники китайской разведки посещают Соединенные Штаты, нельзя, по мнению эксперта, упускать ни одной возможности посадить их в тюрьму.

"Как только станет известно об их причастности к делу, следует приложить усилия, чтобы заманить их в Америку или страну, с которой у нее заключен договор об экстрадиции, а затем арестовать. Только за решеткой их остановят от их гнусной деятельности. Арест нескольких высокопоставленных китайских агентов защитит верховенство закона и подаст Пекину сигнал о том, что незаконная деятельность, направленная против Соединенных Штатов, недопустима".

В-третьих, требуется дипломатический ответ. "Высокопоставленные чиновники, в том числе президент Джо Байден, должны поднимать темы шпионажа, насильственной репатриации и других незаконных действий против людей в Америке в каждом разговоре со своими китайскими коллегами. Они не должны относиться к этому вопросу как к второстепенному в длинном списке претензий к Пекину".

***

Предложения американского эксперта отличаются, во – первых, "демократичностью" подходов, где главное – всех подозреваемых сразу арестовывать и сажать в тюрьму. А, во – вторых, дилетантством в понимании современной разведки, которая основана не на поездках в США крупных руководителей китайской разведки, а в комплексном использовании достижений информационно – коммуникационных технологий.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669704240


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