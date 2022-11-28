Современная Европа - Союз Отмороженных, - Владимир Винников

09:58 29.11.2022

Игра краплеными картами

"Новое европейское единство", отмороженное и антироссийское, как часть "Программы Х"

Владимир Винников

28 ноября 2022



Сегодня тема энергетического кризиса, ведущего к неизбежным и даже необратимым социально-экономическим и политическим последствиям во всем мире, но прежде всего в Европе - одна из самых обсуждаемых. Подсчеты глобальными масс-медиа количества людей, которым предстоит грядущей зимой умереть от нехватки тепла и пищи в странах ЕС и Великобритании - уже не просто в порядке вещей. Это стало своего рода манифестом "новой нормальности". А снимки из космоса ночной Украины как "черной дыры" посреди европейского континента не только прибавляют кошмара, но и представляют "путинскую Россию" как главную угрозу для жителей энергодефицитной и густонаселенной Европы - угрозу, от которой можно избавиться, только "победив русских на поле боя". То есть любой ценой поддерживая нынешний киевский режим, ибо "Победа России в СВО будет означать поражение для всей Европы". Вот так, не больше и не меньше.



Все это - не какое-то временное помрачение рассудка нынешних западных "элит", которые на все лады повторяют данную мантру. Это реализация ими концепции Great Reset ("Большого сброса") населения и экономики всей Европы, попытка "размена" ее на Россию путем взаимного обнуления. Такова их главная задача. И нынешнее политическое руководство стран ЕС и "заточено" как раз на такой "размен" Европы на Россию - точно так же, как на это заточен киевский режим. Поэтому для них чем хуже - тем лучше. Чем больше их формальных сограждан будет страдать и умирать - но только с ненавистью к России, воюя против России, уничтожая себя и Россию - тем лучше для этих "элит", которым, похоже, взамен обещана ЖИЗНЬ с большой буквы. Лекарства и вакцины от новых смертоносных инфекций, трансплантация органов, новые "носители личности" автономные и защищенные убежища в экологически чистых местах планеты (Новой Зеландии, например?), гарантии безопасности и неприкосновенности за совершаемые здесь и сейчас преступления…



Насчет преступлений западных "элит" - это не какие-то пустые слова. Состав преступлений налицо и вполне очевиден. Ведь вследствие их решений и действий, жителям Украины теперь предстоит массово мерзнуть и гибнуть - ради победы над Россией и вступления в ЕС! Вседствие их решений и действий жители стран Европы "не должны уставать" от помощи Украине, они тоже должны быть готовы сидеть без тепла и света, голодать, закрывать производства, забыть про зарплаты и рабочие места - лишь бы помочь Украине в ее битве против России! Вплоть до того, чтобы лично вступить в эту битву… Все! Забудьте о каких-то "национальных", "государственных" интересах - во всяком случае, применительно к Европе. Забудьте вообще о нациях и государствах - они приговорены к уничтожению под видом их самоубийства, и этот приговор уже приводится в исполнение!



Посмотрите на обложку очередного номера британского журнала Economist, который традиционно считается рупором тамошней ветви семейства Ротшильдов. Что мы видим на этой картинке с надписью "Frozen out" ("Замороженные"/"Отмороженные")? Оказывается, вся Европа - подо льдом. Вся! Ну, это образ такой, объединяющий и мобилизующий. Причем в состав этой замороженно-отмороженной Европы входят и Великобритания, и Турция, и, если присмотреться, Украина (с Крымом!) и Молдавия, и даже(!) Калининградская область РФ. Только про Грузию с Арменией "забыли" почему-то… Или специально не нарисовали, хотя могли?



А что же - за пределами этой "ледяной" зоны "новой единой Европы"? Странным образом - ничего. Сплошное черное пространство, которое не должно быть интересно на фоне единой (подо льдом!) Европы, с которой свисают сосульки (откуда-то снизу - из Африки, что ли? - подтаяло и на стоке снова подмерзло, получается). Но нет ни России, ни Белоруссии, вместо них - черная дыра!



Никому не должно быть дела до того, что у Венгрии, решившей "не бить горшки" с Россией, пока особых проблем с ценой и физической доступностью энергоносителей не предвидится, а Турция в нынешней ситуации вообще имеет все шансы стать "энергетическим хабом" для Южной и Восточной Европы. Никто не должен задаваться вопросами о том, кто под видом "евромайдана" устраивал государственный переворот зимой 2013/2014 года, кто закрывал глаза на геноцид русскоязычного (и вообще небандеровского) населения Украины, кто помогал киевскому режиму саботировать одобренные на всех международных уровнях Минские соглашения, кто взорвал "Северные потоки" и Крымский мост, кто финансирует и контролирует боевые действия со стороны Зеленского и К°, кто на деле создал энергетический кризис, который все западные "элиты" и все западные масс-медиа в один голос называют "энергетическим кризисом Путина".



Это все уже неважно и неинтересно. "Текущая повестка" изменилась, теперь она звучит так: "ЕВРОПЕЙЦЫ! ВЫ ВСЕ - ЗА-МЕР-ЗА-ЕТЕ! ИЗ-ЗА РОС-СИИ! Не только физически - экономически тоже (Образы! Образы! Больше Образов!"). Понятно? Повторите: "МЫ! ЗА-МЕР-ЗА-ЕМ! ИЗ-ЗА РОС-СИИ!" Следующий шаг: "РОС-СИЯ - У-БИЙ-ЦА!". Следующий: "СМЕРТЬ РОС-СИИ!" В общем, отличия этой "общеевропейской" повестки от "украинской" - только на первом шаге, второй и третий - без изменений. Не "Україна - це Європа!", а наоборот: "Європа - це Україна!"



То есть эта вот журнальная обложечка, даже безотносительно к содержанию находящихся под ней текстов, - вовсе не констатация фактов и не прогноз на будущее. Эта обложечка - целая программа действий. Не только на будущее - уже сегодня и даже вчера. Без учета этой "программы Х" попытки о чем-то договариваться с политическими "элитами" Запада бессмысленны и бесполезны - в ее рамках они категорически, принципиально недоговороспособны. И нужно только поблагодарить журнал Economist за открытую попытку сыграть крапленой картой замороженной Европы.



Впрочем, отсюда следует несколько взаимосвязанных вопросов: 1) что собой представляет эта программа; 2) можно ли ее сломать/"взломать"; 3) и если да, то как и когда это лучше всего сделать? Поиск и реализация ответов на эти вопросы - дело, как говорится, компетентных государственных (возможно, межгосударственных и надгосударственных) структур, но некоторые общие предположения в частном порядке обозначить не запрещено.



1) Прежде всего, "программа Х" - не идентична программе Great Reset, поскольку минимум российское высшее политическое руководство (ВПР) отказалось в ней участвовать (по факту, без рассмотрения условий и причин), что угрожало "эффектом домино" со стороны других ВПР;



2) "Программа Х" не является "аварийной" подпрограммой, частью Great Reset, но ее целостной "аварийной" альтернативой - ставящей иные конечные цели и, следовательно, содержащей иную "дорожную карту" на пути к достижению этих целей;



3) Первым этапом "Программы Х", как отмечено выше, является поэтапный, в течение максимум трех лет, т.е. до конца 2024 года, "размен" Европы на Россию, в ходе которого эти акторы будут уменьшаться вплоть до нуля или величин, позволяющих не учитывать их в глобальном балансе сил;



4) Вторым этапом "Программы Х", как только будет выполнен первый, должно стать подавление китайской экономики (вернее, вывод ее из-под контроля Пекина) самыми жесткими методами (финансовыми и военными, не исключая применения биологического оружия и уничтожения китайских диаспор по всему миру);



5) Третьим этапом "Программы Х", по мере завершения двух предыдущих, представляется тотальное сокращение численности и трансформация оставшейся части человечества (как это - пока в самых общих чертах и под маской озабоченности такой перспективой - описано в недавних публикациях Юваля Ноя Харари);



6) Сломать "Программу Х" нельзя, ограничиваясь противодействием только на одном, актуальном "здесь и сейчас" этапе ее реализации, - "ломать" необходимо всю эту программу в целом, даже там, где она пока вроде бы не представляет непосредственной опасности: от боевых действий на Украине до разработок биологического оружия, не говоря уже о дедолларизации (и в целом валютной дефиатизации) мировой экономики;



7) Важнейшим моментом системного слома "Программы Х" по умолчанию оказывается системный "взлом", то есть не только "несанкционированный" доступ к базам и потокам ее внутренней управленческой информации, но и нарушение, хаотизация этих потоков на всех доступных уровнях. По большому счету, это и будет "ударом по центрам принятия решений", реальным военно-техническим ответом на гибридную агрессию коллективного Запада (он же - "альянс демократий").