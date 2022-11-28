Bloomberg: Байден начинает аккуратно "сливать" Украину

10:04 29.11.2022

Bloomberg

США

28 ноября 2022

"Победы" Украины могут стать проблемой для США

Bloomberg: Байден выдвинул Зеленскому условие для предоставления дальнейшей помощи



"Наступление" ВСУ на Украине затягивает конфликт. Но США уже извлекли из него всю возможную выгоду и задумались о смене приоритетов, сообщает Bloomberg. Вашингтон больше не хочет платить за оружие Киева - ему нужны мирные переговоры с Россией.

Хал Брэндс

Вашингтон многое выиграл от российского фиаско, но продолжительная патовая ситуация может стать колоссальным бременем.



Украина одержала еще одну "крупную победу" в вооруженном конфликте с Россией, взяв контроль над Херсоном без тяжелых городских боев. Но администрация Байдена весьма неоднозначно отреагировала на этот "успех", потому что он может привести к очень деликатной проблеме. Украинцы в такой обстановке могут не захотеть начать мирные переговоры с Россией.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что правительство Киева должно стремиться к урегулированию, пока конфликт не зашел в тупик, как это было в годы Первой мировой войны. Другие американские руководители выразили свое несогласие, отметив, что Вашингтон никогда не будет принуждать украинского президента Владимира Зеленского к переговорам и к уступкам. "Ничего об Украине без Украины", - пообещал Байден.



Это была редкая демонстрация словесной путаницы со стороны довольно дисциплинированной администрации, и она отразила вполне реальную неопределенность в четырех важнейших вопросах. Далеко не последний среди них - это вопрос о том, укрепит или ослабит Соединенные Штаты продолжительный вооруженный конфликт на Украине.



На протяжении нескольких месяцев российские войска подвергались опасности в Херсоне. 20-тысячная группировка удерживала уязвимый плацдарм на правом берегу Днепра у места, где он впадает в Черное море. Украинцы, пользуясь поставленными из США РСЗО HIMARS, наносили по ней удары, пытаясь отрезать ее от основных сил, а затем перемолоть в ходе методичных наступательных действий. Русские не могли удерживать эти позиции вечно. В начале ноября они предпочли совершить маневр и отойти, чтобы избежать пленения или уничтожения отрезанных и плохо снабжаемых частей и подразделений.



Это была лишь одна из целой серии украинских "побед" с начала сентября. Среди них - занятие участков территории вокруг Харькова на северо-востоке и разрушение Крымского моста, соединяющего Россию с этим полуостровом. Но в администрации Байдена внезапно возникли разногласия относительно хода конфликта, и появились они из-за приближения ряда серьезных проблем.



Во-первых, что ждет Украину в дальнейшем - новые "победы" или мучительное безвыходное положение? С одной стороны, освободив Херсон, украинские войска могут теперь наносить удары с помощью HIMARS по оставшимся российским путям снабжения из Крыма. А освободившиеся благодаря этому войска можно перебросить на другие направления для подготовки к новым действиям.



С другой стороны, измотанной в боях украинской армии нужен отдых. Она также может столкнуться с более упорным сопротивлением российских войск, численность которых увеличилась благодаря мобилизации, сокращению протяженности линий снабжения, подготовке траншей и эшелонированной обороны, а также ее укреплению в инженерном отношении в преддверии зимних холодов. Справедливости ради надо сказать, что Украина сумела удивить скептиков. Но [...] воевать дальше им будет сложнее.

Во-вторых, насколько вероятна эскалация? Путин грозит применением ядерного оружия в целях удержания регионов, которые он присоединил после 2014 года. Украина растоптала эти "красные линии" и в Херсоне, и на востоке. Однако Крым намного важнее для путинской концепции возрождения России, а его утрата станет более серьезным ударом по политическому престижу президента, чем любые возможные просчеты. Так что последние события далеко не в полной мере угомонили ту часть американской администрации, которая считает, что несовершенный мир предпочтительнее даже слабого риска катастрофы.



В-третьих, удержится ли проукраинская коалиция? Европейские союзники стоят в основном твердо, а "победы" Украины наверняка обеспечат сохранение международной поддержки на всю зиму. Но откровенные обозреватели, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, отмечают, что Путин не проявляет никакой заинтересованности в компромиссах.



Однако команда Байдена хочет избежать ситуации, в которой Киев будет препятствовать дипломатическим усилиям, так как лишившаяся поставок российских энергоресурсов Европа страдает в условиях приближающихся холодов. А Белый дом наверняка обеспокоен, думая о том, как изменится позиция Америки в вопросе оказания помощи Украине в будущем году, когда палату представителей будут возглавлять республиканцы.



Наверное, именно по этой причине администрация Байдена призвала Зеленского отказаться от своих заявлений о том, что Украина будет вести переговоры только со следующим российским руководителем - ведь по сути дела он превратил смену режима в Москве в военную цель для Запада. Если Киев хочет получать помощь, необходимую ему для победы, он должен продемонстрировать свою готовность к переговорам с целью завершения боевых действий.



И наконец, на пользу или во вред США продолжительный конфликт? Украине он принес ужасные издержки и потери, а для Вашингтона стал неожиданной стратегической удачей. Российская армия ослаблена. Организация Североатлантического договора расширяется и укрепляет свою оборону. Китай сталкивается с нарастающим сопротивлением в западной части Тихого океана, поскольку Япония, Тайвань и Австралия ускоряют свои военные приготовления. Европейские страны увидели отрицательные стороны зависимости от одной "автократии" и теперь пересматривают отношения с другой: Поднебесной. На фоне проблем на Украине путинская система уже не кажется устремленной в будущее перспективой.

Однако высокопоставленные руководители задаются вопросом: а может быть, Америка уже получила все выгоды, которые мог ей предложить конфликт на Украине? Время идет, издержки могут увеличиться. США должны уделять внимание другим регионам, им не хватает боеприпасов из-за поставок Киеву, и они слабо защищены от кризисов, возникающих в других местах.



Таким образом, налицо противоположные соображения. Продолжительный вооруженный конфликт показал, насколько слабо подготовлена к нему американская военная промышленность. Это может заставить США всерьез задуматься о перевооружении. Но если обстановка в Тайваньском проливе действительно стремительно ухудшается, о чем говорят официальные лица страны, то выгод от скорейшего прекращения украинского конфликта становится больше.

Из всех проблем и дебатов, которые скрываются за начавшимися недавно разговорами о переговорном процессе, самое важное - это страх, что Вашингтону просто не хватит времени.