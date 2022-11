ЦентрАзия | Financial Times: Грядет развал мирового рынка нефти

10:17 29.11.2022 Financial Times

Великобритания

28 ноября 2022

Семь дней, которые могут расшатать мировой рынок нефти

FT: мировой рынок нефти ждет конфронтация и нестабильность



Страны Запада готовятся ввести потолок цен на российскую нефть, поэтому многие отраслевые нормы сходят на нет, пишет FT. Гибель старого порядка ускорится, когда Европа заблокирует морские поставки российской нефти. Грядет развал рынка, говорится в статье.



Дерек Броуэр (Derek Brower), Дэвид Шеппард (David Sheppard)

Когда в апреле 2020 года "пандемический" нефтяной крах грозил мировой экономике еще бóльшим хаосом, США, Саудовская Аравия, Россия и другие страны "Двадцатки" встретились и выработали решение. Это сотрудничество положило конец ценовой войне ОПЕК+ и вернуло на рынки стабильность. Цены восстановились.

Прошло всего два года, и после девяти месяцев украинского конфликта от такого сотрудничества в энергетике между мировыми державами остались лишь воспоминания.



Москва уже несколько месяцев шантажирует Европу поставками природного газа, а теперь активно пытается вывести из строя украинскую электросеть. Между странами-потребителями разгорелась конкуренция: они пытаются поделить скудные поставки энергии. В многолетних отношениях между Саудовской Аравией и США в нефтяной сфере появились трещины. Даже в "чистой" энергетике лидеры вроде того же Джо Байдена заговорили о новой битве за господство в цепочках поставок.



Гибель старого порядка на мировом рынке нефти может ускориться на следующей неделе, когда Европа заблокирует морские поставки российской нефти- это один из самых решительных ответов на жестокие действия Владимира Путина на Украине.

Новые санкции запретят европейским компаниям страховать суда с российской нефтью для третьих стран по цене выше оговоренной. Иными словами, западные страны попытаются ограничить цену на российскую нефть.



Никто не возьмется судить, насколько разрушительными окажутся эти меры. Антироссийские санкции, введенные после того, как 24 февраля путинские войска пересекли украинскую границу, почти не повлияли ни на нефтяной экспорт Москвы, ни на доходы Кремля.

Но сам принцип, что цену на российскую нефть будут устанавливать геополитические противники Москвы, - большое унижение для государства у руля ОПЕК+ наряду с Саудовское Аравией, на которое приходится свыше 10% мировой нефти. Ведущий рискует стать ведомым.



Российскому вице-премьеру Александру Новаку представится возможность обсудить реакцию Москвы с саудовским министром энергетики принцем Абдулазизом ибн Салманом на очередной встрече ОПЕК+ в Вене за день до вступления в силу плана европейского эмбарго и ценового потолка.



По мнению ветеранов энергетической отрасли, ближайшие дни представляют собой опасный момент для рынка нефти и мировой экономики, которая по-прежнему сильно зависит от сырья. По их словам, в уходящем году устоявшиеся геополитические нормы были подорваны, и цепочки поставок, исправно работавшие десятилетиями, переворачиваются с ног на голову.

Достаточно вспомнить готовность, с которой Россия разорвала отношения с клиентской базой в Европе, или решение Саудовской Аравии в прошлом месяце сократить поставки нефти вопреки ожесточенному сопротивлению Белого дома, который даже обвинил своего ближневосточного союзника в сговоре с Москвой. Но и страны-потребители тоже не сидели сложа руки: возьмем, к примеру, решение США раскрыть резервные запасы нефти, чтобы сбить цены на бензин, и попытки Запада вытеснить российские энергоносители из своей экономики.



"Это сдвиг тектонических плит. Глобальные рынки строились на магистральных линиях, природный газ шел из России в Европу, а нефть и газ - с Ближнего Востока в Азию, - говорит нефтяной аналитик S&P из Вашингтона Роджер Диван. - Как рынок будет работать после определенной даты, мы даже не представляем. Корректировка предстоит кардинальная... нас ждет конфронтация и нестабильность".



Ценовой потолок



Если исторический слом глобального энергетического порядка действительно неизбежен, то по рынку сырой нефти этого никак не скажешь. Международный эталон Brent упал с июньских 120 долларов за баррель до 85 долларов сегодня, а трейдеры сосредоточились на признаках рецессии.



Решимость Китая продолжать политику "ковидного нуля" также ограничила спрос и служит своего рода выпускным клапаном рыночного давления.

Но явная напряженность на энергетических рынках сохраняется. Цены на сырую нефть выше, чем в период с 2015 по 2021 год, а дизельное топливо, которое Россия экспортирует в больших количествах, тоже дороже.



Европейские цены на природный газ упали с летнего пика почти в 500 долларов за эквивалент баррели, после того как Россия почти полностью прекратила поставки, но все равно впятеро дороже исторической нормы, а это наносит ущерб экономике и подогревает глобальную инфляцию.

Если Китай в следующем году ослабит коронавирусные ограничения, его спрос на нефть и импортный сжиженный природный газ, от которых сейчас сильно зависит Европа, может резко подскочить.

"Очевидно, что рынок все еще крайне нестабилен, - считает исполнительный директор RCMA Capital Дуг Кинг. - Отношения великих держав к нефтяной промышленности стали очень фрагментарными. Вся отрасль немного не в форме, поскольку нефть в этом году пострадала со всех сторон".

Белый дом уже несколько месяцев отпускает беспрецедентные объемы нефти из резерва, чтобы не допустить роста цен, поддерживая при этом постоянное давление на Саудовскую Аравию и других производителей с требованием нарастить поставки (пока безрезультатно)

Потолок цен, инициатива Министерства финансов США, - инициатива важнейшая, пусть и спорная. Для администрации Байдена это способ обуздать доходы Кремля, сохранив при этом приток российской нефти на рынок и не допустив дальнейшего роста цен на нефть.

Но при этом план хотя бы отчасти призван компенсировать гораздо более жесткие санкции ЕС против России.

Поскольку ЕС и Великобритания господствуют на рынке страхования нефтяных танкеров, США опасались, что европейские санкции перечеркнут поставки из России на корню, поскольку перевозчики начнут избегать ее грузов. Предполагается, что поставки по ценам выше установленной в западных столицах лишатся доступа к европейскому и британскому страхованию.

"Семерка" план Минфина одобрила, и ЕС включил его в новый пакет октябрьских санкций, объявленных в ответ на незаконную аннексию новых украинских территорий. Но в него вошел еще один неудобный момент - суда-нарушители лишаются страхования навечно. Осведомленные источники сообщают, что США попытались смягчить условия.

"Перспектива запрета на страхование и услуги для всех танкеров, как входящих в юрисдикцию ЕС, так и нет, встревожило американских чиновников, поскольку это могло бы привести к еще более серьезным перебоям в поставках", - говорит бывший советник президента Джорджа Буша-младшего и глава Rapidan Energy Group Боб Макналли. Осведомленные источники рассчитывают, что запрет будет носить временный характер.

"На то, чтобы отговорить европейцев от бессрочного запрета, ушло немало времени, но с точки зрения Вашингтона оно того стоило, ведь иначе проблема оказалась бы еще острее", - говорит Макналли.

Фактический потолок остается предметом споров и поныне. Некоторые европейские страны хотят поистине карательной цены порядка 20 долларов за баррель, тогда как другие выступают за диапазон от 60 до 65 долларов, говорят осведомленные источники. Последняя цена фактически аналогична той, по которой Россия продает свою нефть сейчас.

"Учитывая нынешнее ценообразование, кажется, что это направлено скорее на снижение инфляции, чем на сокращение российских доходов", - считает глава отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Вырастут ли цены?

Как рынок отреагирует на попытки политиков "подкрутить" предложение и цену?

Хотя скачка цен ничто не предвещает, некоторые аналитики считают, что рынок чересчур беззаботно оценивает потенциальные риски поставок в свете новых санкций ЕС и ценового потолка.

"Неразбериха вокруг ценового предела многим внушила мысль, что ЕС сам сможет закупать российскую нефть, - говорит руководитель отдела исследований консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен. - Это в корне неверно, поскольку ценовой потолок не отменяет эмбарго". По словам Сен, весной рынки нефти могут "значительно сократиться".



Некоторые торговцы отмечают, что прошлые предостережения о грядущем дефиците так и не сбылись - например, страхи 2019 года, что новые правила отгрузки топлива нарушат поставки дизеля.

Весной прошлого года Международное энергетическое агентство предупредило, что санкции против российской нефти могут обрушить ее добычу почти на треть всего за несколько месяцев - этот тревожный прогноз способствовал росту мировых цен и привел западные страны к решению открыть запасы.



Но даже усомнившись в последних прогнозах, торговцы могут оказаться в проигрышном положении, считает главный стратег по сырьевым товарам Morgan Stanley Мартин Ратц.

"Российский экспорт держится на более-менее постоянном уровне, - говорит Ратс. - Если эмбарго окажется "зубастым", и Москве придется перенаправить много нефти в другие страны, и при этом часть выпадет, это положительно скажется на нефтяных ценах".

Другие же утверждают, что ценовой потолок сам по себе может подтолкнуть цены вверх. По словам аналитиков Bernstein, трения вокруг российской нефтеторговли окажутся огромными и окажут "значительное влияние" на рынки в следующем году.

России придется перенаправить порядка 2,4 млн баррелей в день за пределы стран ЕС и "Семерки". Ожидается, что этот излишек частично поглотят Индия, Китай и другие покупатели. Однако они дали понять, что потолок соблюдать не намерены, чтобы не портить отношения с Москвой и не быть уличенными в низкопоклонстве перед Западом.

По оценкам Bernstein, России потребуется до сотни судов, готовых работать без западной страховки, чтобы обеспечить постоянные поставки нефти. Добиться этого будет непросто, даже если Россия задействует так называемый "темный флот" танкеров, как другие подсанкционные страны вроде Ирана. В результате, предрекают они, предложение упадет, а цены в следующем году вымахают до 120 долларов за баррель даже на фоне рецессии.

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol считает, что российский экспорт может сократиться на 1 млн баррелей в сутки - или 20% общего объема морских поставок.

Эффект может оказаться еще более разительным. Кремль же пообещал прекратить продажу в страны, поддержавшие потолок. Однако Министерство финансов США утверждает, что дальше этого Москва не пойдет и будет пытаться продавать свое сырье другим странам, поскольку сокращение добычи чревато долгосрочным ущербом ее нефтяным месторождениям.

"У нас нет оснований ожидать, что они это сделают, - заявил высокопоставленный чиновник Минфина. - В конечном счете это не в их интересах. Любые их действия по повышению цен так или иначе скажутся на их новых клиентах".

Но недавние события прибавили аналитикам пессимизма. Они считают, что Москва едва ли руководствуется долгосрочными экономическими интересами, поскольку уже подорвала свою репутацию надежного поставщика газа в Европу.

"Они грозились перекрыть подачу газа всем, кто не платит в рублях - так и произошло, - заметил Ратц. - Так что надо готовиться и к возможному сокращению нефтяного экспорта тоже".

Другие представители отрасли отмечают, что Россия может создать другие проблемы в других местах. Ее мишенью может стать трубопровод мощностью 1 млн баррелей в сутки, по которому казахстанская нефть идет через Россию к Черному морю: в последние месяцы Москва его уже закрывала якобы из-за погодных условий. Наконец, российские ставленники сохраняют присутствие в шатком нефтяном секторе Ливии.

"Я полагаю, русские твердо вознамерились сделать эту зиму как можно более невыносимой для Запада, чтобы мы задумались о дальнейшей поддержке Украины, - считает Крофт. - Мы ясно дали понять, что наша болевая точка - это энергоносители, поэтому я не сомневаюсь, что Путин пустит свои гибридные методы, чтобы сделать энергетическую "детоксикацию" как можно более болезненной".

Перед саммитом ОПЕК+ в Вене в воскресенье остается масса вопросов. Всего два месяца назад сокращение поставок вызвало волну американского гнева, а всего через несколько часов после этого западные страны предпримут дерзкую попытку восстановить контроль над ценами.

Страны ОПЕК из Персидского залива - например, те же Саудовская Аравия и ОАЭ - уверяют, что не поддерживают Россию, а просто пытаются навести порядок на неспокойном рынке, который по-прежнему дает жизненную силу мировой экономике. Но в частном порядке они возмущаются ценовым потолком, опасаясь, что однажды он коснется их самих.

Запад же они обвиняют в лицемерии: требуя нарастить производство и одновременно снизить цены, Запад задерживает инвестиции, оставляя рынок неподготовленным как к этому кризису, так и к грядущим, предупреждают они.

Стремление Запада поскорее отказаться от нефти и газа - еще одна бомба замедленного действия в отношениях с ОПЕК даже при том, что граждане этих стран больше других пострадают от перемены климата.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил очевидные противоречия в энергетической политике Запада после последней встречи ОПЕК+, утверждая, что повышению цен западные столицы должны радоваться.

"Самое главное - что это хорошо для рынка: чтобы наших ресурсов вам, ребята, хватило и в будущем", - сказал он в интервью Financial Times.

Воскресная встреча ОПЕК+ грозит стать важной вехой еще и потому, что глобальный энергетический порядок, основанный на многолетних связях между производителями и потребителями, обрушился с началом боевых действий на Украине.

"Они открыто превратили энергию, тот же газ, в оружие. Это сигнал ЕС, что он волен поступать точно так же", - считает Диван из S&P. И вот установленный порядок рассыпается на глазах.

"Это ценовой разрыв. Это санкции. Это действия России на газовых рынках. Это реакция ОПЕК. Это политика Саудовской Аравии… Грядет развал рынка, и повлиять на него в ближайшее время мы никак не сможем", - заключил он. Источник - inosmi.ru

